Pascal Holenweg: Grève des Femmes, inclusive?

Pascal Holenweg:Grève des Femmes, J-11

(...) Naît alors une polémique sur la participation des hommes à la grève : La présidente de la Jeunesse socialiste, Tamara Funiciello, a appelé les hommes à rester en retrait de la grève et en queue de manif, la Ville de Genève a décidé de soutenir la grève des femmes en donnant congé le 14 juin à ses salariées et pas à ses salariés. Du coup, la "Tribune de Genève" a éditorialisé "la grève des femmes doit être inclusive" des hommes. Inclusif de qui dans quoi ? Quand on mobilise contre le patronat, on inclut les patrons ? Le jour ou Tamedia lâchera la "Tribune", l'édito de la "Tribune" appellera à inclure les actionnaires de Tamedia dans la lutte contre Tamedia ? Dans ce pays, l'annonce d'une grève, ça fait toujours frémir... et les femmes de droite rechignent à faire grève, vu que l'idée est venue de femmes de gauche... Et que cette grève est "politique" et qu'il paraît qu'une grève politique, c'est illégal et qu'on ne peut faire grève que pour des causes relatives aux relations de travail... parce que l'inégalité salariale, le "plafond de verre", le harcèlement au boulot, les rentes de 2ème pilier deux fois plus basses, ça n'a évidemment rien à voir avec les relations de travail… Du coup, la grève des femmes, c'est aussi une grève pour le droit de faire grève ! (...)

Daniel Warner: Does Truth Matter?

Donald Trump has told 4,140 false stories, made 12,538 untrue statements, and proposed 1,177 unfulfilled promises as of late May 2019, according to PoltiFact, The Washington Post announced that Trump reached the “unthinkable milestone” of 10,000 bogus claims on April 29, 2019. Yet, Trump continues to have 42% popularity ratings and a Yale economist, who predicted that Trump would win in 2016, predicts he will get 56.1% of the popular votes in 2020. And he is not alone in that prediction. Does truth matter? (...)

Anne Cendre: Raguiller entre dans le Larousse

Chaque printemps, les deux dictionnaires réputés, Larousse et Robert, sacralisent des mots en les introduisant pour la première fois dans leurs publications. A tout seigneur tout honneur : le Québec, qui œuvre avec une si belle imagination pour contrer l’influence américaine, a vu plusieurs termes acquérir cette dignité dans l’édition 2020. Celui que je préfère, je vais le divulgâcher. C’est précisément celui-là. J’ai peut-être gâché votre plaisir en le divulguant si rapidement. Lorsque quelqu’un vous raconte la fin d’un roman ou d’un film avant que vous l’ayez lu ou vu, il vous le divulgâche, une expression française pour une notion qu’on a, jusqu’ici et par ici, désignée par un anglicisme, un spoiler. (...) Les helvétismes 2020 ne sont pas nombreux. Larousse a choisi de raguiller, de redresser, de remettre d’aplomb, contraire de déguiller, qui a déjà sa place dans des éditions précédentes. Lorsque la radio romande a commenté cette addition, les journalistes présents ont tous avoué qu’ils n’avaient jamais entendu ce mot – aucun d’entre eux n’était Vaudois ou Genevois, ce qui explique sans doute leur ignorance. (...)

Pierre Kunz: Inégalités salariales, vraiment ?

Dans le journal de la TSR du 29 mai Mme Linda Bourget, cheffe de la rubrique politique suisse, a affirmé que, « à travail égal et à compétences égales les femmes suisses reçoivent Fr. 650.- de moins que les hommes ». Des propos du même type circulent sont relayés à plein volume par les promotrices de la grève des femmes du 14 juin prochain. A tel point que le citoyen lambda finit par croire qu’ils représentent la vérité. Or ils sont faux. Il n’est ni légal ni possible que les entreprises helvétiques discriminent les femmes. (...) Il vrai certes qu’en moyenne les femmes gagnent moins que les hommes. Mais cette situation est due au fait que, en raison de divers facteurs, elles occupent en moins grand nombre que leur confrères les fonctions les mieux rémunérée de l’économie et des administrations publiques. L’Université de Genève a d’ailleurs il y a peu publié une étude qui le démontre. (...)

Pascal Décaillet: Pour une Suisse, un jour, sans multinationales

Dans la droite libérale, ils sont tous à cirer les pompes aux multinationales. Mannes divines, générant du profit qui, par le miracle du "ruissellement", nous inonderait tous de prospérité. C'est leur discours, leur mantra. Pendant toute l'interminable campagne sur la fiscalité des entreprises, il nous ont produit cet argument-là, associé au danger biblique de l'Exode, et pas grand-chose d'autre. Je vais tenir ici un discours un peu plus radical. Depuis toujours, je m'interroge sur l'existence même de ces monstres sans frontières, allant quérir tel siège social, quelque part dans le monde, là où on serait moins fiscalisé qu'ailleurs. En Afrique, en Amérique latine, on se sert à bon prix, en Europe on revend à prix d'or. On délocalise, on licencie, sans états d'âme. On ne se sent nulle appartenance géographique, historique, nul ancrage, nulle communauté d'âmes. Cela n'est pas exactement ma conception de l'économie. (...)

John Goetelen: Réchauffement : l’autoroute espagnole

Images à l’appui je reviens à l’expression autoroute espagnole que j’utilisais précédemment. Je forme l’hypothèse qu’une revégétalisation des zones arides ou en voie dedésertification d’Espagne, soit 31% de sa surface (environ 155’000 km2) peut partiellement contribuer à affaiblir les canicules en Europe. (...) Mais reforestation et revégétalisation coûtent cher. J’ai trouvé des tarifs listés par un décret français, dont je ne sais s’il est généralisable. Il date de 2003. Le coût moyen de reboisement à l’hectare est 2’000 euros. Les régions désertiques ou en voie de le devenir représentent environ 15,5 millions d’hectares. Or si 1 hectare coûte 2’000 euros, un million d’hectares couteront 2’000 milliards, et 15 millions coûteront 30’000 milliards d’euros. C’est beaucoup. Cela doit être étalé dans le temps, mais un temps pas trop long pour que des effets de micro-climat s’enclenchent. (...)

Hélène Richard-Favre: Femmes...la mondialisation en marche ou tais-toi?

Grève des femmes, mouvements #metoo, #balancetonporc, quota de femmes réclamés partout ou peu s’en faut, liberté de porter le voile, autant de combats menés au nom de la femme parce qu’elle le vaut bien, sans doute… Et cependant, l’excision, les mariages forcés, le droit à la succession qui les prive de toute revendication, autant de luttes qui se mènent par d’autres femmes dans des pays où songer à quelque quota ressemble à un horizon bien lointain… Et tandis que dans nos contrées, défendre le port du voile serait respecter les pratiques religieuses au nom du principe de laïcité, dans la même veine, l’appel à la prière prononcé du haut de la chaire de la Cathédrale Saint-Louis des Invalides qui a fait réagir des militaires trouvera ses partisans. Fort bien. (...) (TDG)