Pascal Holenweg: Fête internationale des travailleuses et travailleurs, pas ”du travail”

(...) Hier, ici, qui ne travaillait pas ne mangeait pas. Aujourd’hui, ici, qui ne travaille pas peut désormais manger, l’aide sociale ou les restos du cœur y pourvoyant, l’apparent gaspillage de la solidarité instituée par l'Etat ou de la charité étant pour l’ordre social infiniment préférable au réel désordre de la famine. (...) Retrouver le sens de la critique du travail, c’est aller plus loin dans la critique de l’ordre social que là où s’arrêtèrent Fourier, Marx, Proudhon, dénonçant les modalités du travail, les conditions faites au travailleur, mais non le travail lui-même. Si notre critique du travail n’est pas celle, aristocratique, qui prévalait pour ceux qui, dans la cité antique ou l’Europe médiévale forçaient esclaves ou serfs à travailler pour qu’eux-mêmes puissent se consacrer aux affaires publiques, à la guerre, à la prière, à l'orgie ou à la création culturelle, c’est que notre critique est fondée sur la volonté d’accorder à toutes et tous le droit que quelques-uns seulement s’étaient arrogés, sur le dos courbé d’une masse laborieuse les nourrissant. Que le grand nombre travaille pour nourrir le profit du petit nombre est révoltant ; que nul ne travaille plus que pour lui-même, son plaisir et ses convictions, telle devrait être notre exigence. Et cette exigence est d’autant plus légitime que la robotisation réduit la masse de travail humain nécessaire, même à la production de la machinerie productive… Quand des robots fabriquent les robots qui travaillent à la place des travailleurs, le temps vient pour le travailleur de travailler pour sa propre liberté, et non plus pour sa conformité à la norme sociale.

Hélène Richard-Fravre: Ada Mara

Le Parti socialiste vaudois a donc choisi qui le représentera pour l'élection au Conseil des États. Il s'agit d'une personnalité de la vie politique helvète qui s’était, entre autre, fait remarquer pour la conception qu’elle avait énoncée de son pays lorsqu'un certain 1er août, elle avait déclaré que "LA Suisse n’exist(ait) pas". Il en avait été question ici. (...) A lire certaines réactions sur un réseau social qui ne les a pas censurées, on peut toutefois constater la haine que suscite la socialiste vaudoise alors que contester sa formule aurait alimenté un débat plus constructif. Mais non, le torrent de boue coule sans contrevenir aux « standards de la communauté ». Je ne partage pas les idées d’Ada Marra. Mais encore moins la manière brutale de s’en prendre à sa personne. Car elle n’honore ni les Suisses, ni la ou LA Suisse.

Roger Deneys: Pour une République intègre et crédible

Pour permettre la destitution des Conseillers d’Etat ou des magistrats du pouvoir judiciaire dont les comportements sont indignes de notre République et de notre démocratie, il est impératif d’adapter la Constitution genevoise en signant l’initiative constitutionnelle «NON à la corruption et au mensonge, OUI à un pouvoir politique et judiciaire exemplaire» ! (...) Pour destituer dans les meilleurs délais le Conseiller d’Etat Pierre Maudet, qui a accepté des cadeaux somptueux dans le cadre de ses fonctions et qui a ensuite, 3 ans durant, menti à la population, au Grand Conseil et même au pouvoir judiciaire pour cacher ces faits, et empêcher qu’il ne touche une rente à vie en cas de démission, il est impératif d’adapter la loi genevoise en signant l’initiative législative «Le peuple demande le départ de Pierre Maudet» ! (...)

Daniel Warner:China Visit Exposes Cracks in Swiss Neutrality

(...) There is also tremendous global anxiety about growing Chinese influence. As the Times article asks: “Is China the World’s Loan Shark?” According to the story, more than 1,000 Chinese loans in Africa totalled more than $143 billion between 2000 and 2017; there have been more than $143 billion Chinese loans to Latin America and the Caribbean since 2005. This policy has been derided as “debt-trap diplomacy,” with the negative example of China taking over the Sri Lankan port of Hambantota when the government failed to repay its loan. Swiss criticisms of Maurer’s visit are on several fronts. Financially, there is obvious worry that China may acquire important Swiss enterprises. China controls more than 80 Swiss companies with a total value of CHF 46 billion. And there are evident concerns about the human rights situation in China. Many remember when the then Chinese President Jang Zemin said “Switzerland has lost a friend” in 1999 when pro-Tibetan protestors disrupted his visit to the Parliament in Bern. Geneva journalists certainly will not forget how during the January 2017 visit of President Xi Jinping to Geneva they were barred from covering his final speech, and that 1,600 UN staff were asked to vacate the Palais des Nations to prepare for the arrival of 200 members of a Chinese delegation and 800 invited guests. (...)

Paolo Gilardi: Déconstruire à bas coûts...

Dans la Tribune du jour, en page deux, Marian Stepczynski, donne la vraie raison de l’augmentation à 80% du taux de couverture obligatoire pour les caisses de pension publiques. (...) Il ajoute qu’il en va de même pour la votation prochaine sur la CPEG et invite à approuver la recapitalisation car « sans une recapitalisation suffisante de la caisse mère, le départ de l’une ou l’autre de ces institutions [fondations privées, secteur subventionné, services particuliers] signifierait pour l’Etat une saignée financière ». En d’autres termes, et puisque c’est rare qu’une « frange significative d’assurés part[ent] chercher meilleure fortune », il apparaît clairement que avec une couverture à 80%, réduit le coût que l’Etat devrait payer en cas de « réorganisation des services publics ». Autrement dit, ça rend moins coûteuses les externalisations, l’autonomisation ou carrément la privatisation de pans entiers des services publics…

Ronald Zacharias:RFFA: Campagne où est tu?

Que les partis et associations professionnelles écrivent à leurs membres pour les mobiliser en vue de la campagne RFFA, c'est nécessaire. Mais pas suffisant. En réalité, ces missives s'adressent à un électorat d'ores et déjà largement acquis à la cause. Or, c'est le reste de la population qu'il faut convaincre. Et là, c'est le désert des tartares, tant on attend en vain que la droite économique se manifeste de manière efficace. Ce dont elle est malheureusement incapable, contrairement à une gauche, qui ose! Après le 19 mai, selon le résultat du scrutin, l'addition risque fort d'être salée pour ceux qui n'ont pas pris toute la mesure de l'enjeu. Sûr, on leur demandera de rendre compte.

Rémi Mogenet: Les comportements matérialistes n'ont pas besoin de preuves

(...) La curieuse restauration des évêchés de Maurienne et Tarentaise, en 1825, après leur suppression par la France révolutionnaire montrait que deux partis s'opposaient: un parti mythologique, fondé sur les traditions de ces évêchés remontant à saint Pierre ou Charlemagne, et un parti rationaliste, fondé sur l'organisation efficace de l'Église catholique. Or, dans les faits, le parti mythologique a gagné, et cela illustrait mon idée que la Savoie de ce temps était tournée, culturellement, vers le mythologique. (...) En tout cas, il n'est bien sûr pas attesté que l'humanité aille vers la rationalité toujours davantage, car aucun historien n'est allé dans l'avenir, et les universitaires n'ont pas vraiment inventé la machine à explorer le temps. (...)

Cédric Segapelli : Pierre Pelot

Des histoires Pierre Pelot, l’air de rien, en a écrit plus deux cents dans les genres les plus variés en s’aventurant du côté de la science-fiction, du roman historique, du western et du roman noir bien évidemment, ceci avec l’aisance caractéristique des grands conteurs. Du fin fond de son petit village natal des Vosges qu’il n’a jamais quitté c’est toute une armada de personnages parfois déroutants qui ont peuplé notre imaginaire, ceci durant près de cinquante années. On se souvient encore de ce jeune gamin, prénommé Kid Jésus (J’ai Lu 1980), fouillant les décombres d’une civilisation perdue ou de Girek, l’auteur contestataire de Parabellum Tango (J’ai Lu 1980), ouvrages d’autant plus marquants que les couvertures sont ornées d’illustrations réalisées par Caza. Pour ce qui a trait à l‘œuvre de Pierre Pelot, dans le domaine du roman noir, beaucoup évoquent L’Eté En Pente Douce (Folio policier 2001), l’un des seuls ouvrages de l’auteur adapté au cinéma, mais je ne peux que vous recommander de découvrir Pauvres Zhéros (Rivages Noir2008) qui a fait l’objet d’une adaptation en BD illustrée par Baru (Rivages/Casterman/Noir 2008). Et puis il y a ces romans vosgiens amples et ambitieux, à la lisère des genres qu’il affectionne, dont la plupart sont publiés aux éditions Héloïse D’Ormesson à l’instar de Braves Gens Du Purgatoire, présenté comme l’ultime roman d’un auteur qui ne se reconnaît plus dans cette équation éditoriale où le marketing et l’aspect commercial semblent prendre davantage le pas sur l’activité créatrice et artistique. Un romancier qui ne veut plus se raconter d’histoire en se refusant à écrire des romans qui correspondraient aux critères de ces commerciaux qu’il abhorre et qu’il fustige parfois sur les réseaux sociaux. (...) (TDG)