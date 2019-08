Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Pascal Holenweg: Aux Genevoises et Genevois qui ont sauvé Le Plaza: Merci !

(...) Finalement, on va peut-être condescendre à s'en acheter une, de Rolex... (...) Le Plaza est sauvé : ce n'est pas le cadeau d'un mécène, c'est le résultat d'un combat contre le projet de le détruire et les complicités avec ce projet. Merci, donc, grand merci, à toutes celles et tous ceux qui ont soutenu et accompagné le combat et les actions pour sauver Le Plaza : vous avez prouvé qu’aucun combat n’est perdu d’avance –sauf ceux que l’on renonce à mener. On peut sauver ce qui mérite de l’être. On peut faire bouger les gouvernants. On peut résister à la disparition d’espaces culturels : c’est affaire de ténacité, de mobilisation. Et d'ignorance souveraine des arguties des juristes de la couronne.

Christian Brunier: Magnifique Fête des Vignerons 2019 !

(...) 5'500 acteur-trice-s, figurant-e-s et danseur-euse-s envahissent la scène, rendant le show inoubliable. Le vin est la star de la soirée. La tradition et la modernité font bon ménage et démontrent qu’une société doit innover sans cesse, mais ne jamais renier ses belles racines. Une petite fille et son grand-papa portent la narration, avec beaucoup de tendresse et de complicité. L’intergénérationnel prend tout son sens. Nous passons une soirée féérique, même si le show est un poil long … La poésie et le vin déploient un lien sacré depuis la nuit des temps.

Ronald Zacharias: Aux membres de la secte Greta 'la science'.

Greta 'la science' a décidé de montrer l'exemple et se rendra à New York en voilier de 18 m. (minimum 1 skipper et 2 marins) pour un voyage de 22-35 jours). (...) Or, ce voyage implique pour un voilier ordinaire* des manoeuvres au moteur et l'utilisation d'un groupe électrogène (33 kW) qui consomme en moyenne 13 litres de fuel/ heure. Dès lors, en admettant que le groupe ne fonctionne que 8 heures/ jour (en réalité beaucoup plus), la consommation pour que la 'Führerin der Klimajugend' puisse arriver à bon port sera de au moins 2'288 litres de fuel (diesel) à laquelle il convient d'ajouter la consommation nécessaire aux manoeuvres portuaires. Coût estimé de la traversée: au mieux € 50'000. Si la jeune Greta (qui devrait être assise sur les bancs de l'école au lieu d'être utilisée comme instrument par des adultes peu scrupuleux) avait pris un Boeing 777 pour se rendre à New York, complet à 80%, la consommation au pro rata de la nouvelle égérie du climat aurait été de 250 litres de kérosène! (...)

Gorgui Ndoye: Toni Morrison: Merci pour ce moment !

Le 14 octobre 2011, l'Université de Genève faisait de toi, accompagnée de ton fils, Dre Honoris Causa ! J'ai marché avec vous, depuis la Salle, jusqu'au déjeuner, nous avions longuement échangé, parlé d'Afrique de l'Amérique, de la littérature notamment africaine. J'étais honoré de savoir que tu connaissais Leopold SENGHOR comme CESAIRE et mon cher frère et ami Boubacar Boris Diop. Tu avais lu "Murambi" le livre des ossements de cet écrivain majeur de l'Afrique adulte ! Tu m'as dit de ce livre qui parlait du génocide des Tutsis du Rwanda qu'il t'a "bouleversée". Nous avons aussi ri ! Aujourd'hui, je ne suis pas triste, je prie simplement pour toi ! Sache que des millions de personnes sont attristées et ou pleurent ton départ car ta vie fut une Ode à l'Humanité ! Tu es décidément universelle ! Dors, dors, dors chère Maman du nouveau monde, fille de cette Afrique éternelle. Je ne t'oublierai pas. Merci à toi " BELOVED" Toni Morrison. We will always "LOVE" you.

Micheline Pace: Ces lieux qui jouissent de leur nom loufoque

(...) En France, on recense une quarantaine de hameaux affublés de noms bizarroïdes et drôles : Vinsobres, Anus, Vatan, Corps-Nuds, Bezons, Sainte-Verge, Arnac-la-Poste, Bellebrune, Monteton, Andouillé, Marans, Bouc Etourdi, Minjocèbos (mange-oignon en occitan) … Leur point commun toponymique demeure l’atypicité, la drôlerie sans grossièreté évoquant un côté folklorique de par leur musicalité. Une opportunité réussie pour se faire connaître avec reconnaissance. Qu’en est-il des noms franchement saugrenus en Suisse ? Comme attendu, elle ne reste pas en rade en la matière. Sex Rouge au-dessus des Diablerets, Chaudière d’Enfer, Gland, Pissevache, Fin du monde, Evêque, Cul du Chien et Bout-du-Monde à Genève, les Dents ou les Têtes ou encore les Pieds ne manquent pas à l’appel. La sémantique a ses raisons que la raison ne connaît pas (forcément) !

Hani Ramadan: Zemmour et Finkielkraut : incitation à la haine et à la violence

Voilà un gros titre qui pourrait figurer dans la presse et les médias aujourd’hui, si Zemmour et Finkielkraut étaient des musulmans engagés, et si les deux fusillades, au Texas puis dans l'Ohio – aussitôt qualifiées d’attentats – avait été perpétrées par un homme basané nord-africain. (...) Zemmour comme Finkielkraut ont relevé la pertinence des thèses nauséabondes de Renaud Camus, soutenant le danger du « grand remplacement » et conduisant à penser qu’il faudra bien une fois ou l’autre en finir avec la présence des musulmans, en France et ailleurs. Or, le suprémaciste blanc qui avait tué des musulmans dans des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, avait laissé un manifeste se focalisant sur cette théorie du « grand remplacement », pour justifier son passage à l’acte. Justification qui semble des plus contagieuses. (...) Mais ni Zemmour, ni Finkielkraut ne seront jamais inquiétés. On ne leur confisquera pas leur liberté d’expression. Au contraire, ils continueront à être les invités vedettes de débats convenus. Ils ne sont pas musulmans. (...)