Pascal Gavillet: Les nombres de Lychrel existent-ils?

Celles et ceux qui goûtent les palindromes, ces mots qui se lisent dans les deux sens, apprécieront peut-être les constructions mathématiques qui vont suivre. D'autant plus qu'elles débouchent sur l'un de ces problèmes ouverts qui semblent nous défier pour l'éternité et qu'on peut résumer en une seule question: les nombres de Lychrel existent-ils? Mais de quoi s'agit-il? De nombres théoriques mis au jour par un certain Wade VanLandingham, qui leur a donné ce nom pour créer un presque anagramme avec le prénom de sa fiancée (Cheryl). Pour faire simple, un nombre de Lychrel est un nombre naturel qui ne peut pas former un palindrome lorsqu'on le soumet au processus itératif consistant à l'additionner à son miroir, c'est-à-dire au nombre formé par ses chiffres inversés. Un exemple clarifiera immédiatement l'affaire. Prenons un nombre au hasard: 59. Additionnons-le à son miroir, soit 95 : 59 + 95 = 154 Sur ce, on répète l'opération : 154 + 451 = 605 Jusqu'à obtenir un joli palindrome : 605 + 506 = 1111. Pour ce nombre, seules trois itérations ont été nécessaires avant d'atterrir sur un palindrome. Ce qui signifie que ni 59 ni 95 ne sont des nombres de Lychrel - ni 154, 451, 605 et 506. Mais il en faut parfois davantage (d'itérations). Avec le nombre 89, cela va un peu moins vite, puisqu'il en faut vingt-quatre. (...)

Arnaud Cerutti: Murray, l’adieu d’un géant

(...) Si cette retraite n’a assurément pas l’impact qu’auront celles à venir (un jour...) du légendaire Roger Federer, du monstre Rafael Nadal ou de l’ogre Novak Djokovic, il n’en demeure pas moins que se retire maintenant une autre figure marquante du tennis du XXIe siècle. Murray n’a peut-être pas marqué l’histoire de son sport de la même manière que les trois susmentionnés - question de palmarès surtout - mais il a contribué lui aussi à l’essor du tennis, à en écrire quelques chapitres de légendes au prix de combats dantesques. Oui, il est l’heure de dire merci à Andy pour ce qu’il a amené au sport. (...)

Mauro Poggia: Jaune, du gilet au rire

Les révolutions naissent et croissent bien souvent, / De décisions banales aux yeux de leurs artisans. / Souvenez-vous des cohortes de victimes, / Que fit le mépris du fardeau de la dîme. / D’un gilet jaune se sont aujourd’hui vêtus, / Ces sans-culottes qui ont changé d’habit, / Trop distraite étant l’élite du pays, / A cogiter sans fin sur ses propres vertus // Vain désormais de renverser un élan /... (...) P.S. Il ne s’agit évidemment pas tant ici d’exprimer un regard critique à l’égard de faits qui nous sont proches, que de rappeler que les élus doivent porter les préoccupations de la population qui les a placés là où ils siègent. Il y a 14 ans, un parti politique genevois naissait du fait que les partis « classiques » refusaient de reconnaître la réalité d’une concurrence exacerbée, apparue sur le marché de l’emploi, suite à l’entrée en vigueur de la libre circulation avec l’UE. Il n’y a pas d’action politique efficace sans une écoute attentive préalable.

Simon Brandt: Quiz pour les 90 ans de Tintin

Une fois n’est pas coutume, à l’occasion des 90 ans de Tintin, je souhaite profiter de ce blog pour partager ma passion pour la Bande Dessinée en général et pour Tintin en particulier. Ceci en proposant le quiz ci-dessous qui devrait amener même les meilleurs des tintinophiles à devoir relire leurs albums pour pouvoir y répondre en totalité. Vous pouvez poster vos réponses dans la partie commentaires et je publierai la solution complète dès qu’une personne aura répondu juste à toutes les questions ci-dessous. Je vous souhaite ainsi de vous amuser à y répondre autant que j'ai pris à les faire. Voici un exemple : Question : Ou se trouve l’hôtel Cornavin? Réponse : De l’autre côté de la rue, l’Affaire Tournesol, p.17. Les questions sont les suivantes. Elles ne sont bien entendu pas dans l'ordre des albums. 1) Qu'est-ce qui est "bien visible"? 2) Où parle-t-on de Boule de Neige? 3) Qui sont "Sarah, Oriane et Sémiramis"? (...)

Sylvie Neidinger: Des Gilets Jaunes....suisses!

Il y eut bien une manifestation à Berne le 5 janvier dernier. Mais une vingtaine de personnes seulement. (voir site suisse Konbini) "On veut des thunes en attendant l'anarchisme"dit une de leurs banderoles; On se pince. Les anars en Suisse? Au moins est-ce bon enfant car ici ils disent "attendre"(les calendes grecques de la prise de pouvoir anar en Suisse..??.) alors que les adeptes de l'anarchie à Paris font dans la guérilla urbaine directe. Ils "veulent" des "thunes"... Mais ne disent pas comment! (travailler?dons? allocations? faire sauter les coffres des banques?souscription?...) Les #GJ suisses ont un site dédié. On relit ici le témoignage d'une blogueuse TDG qui annonce les évènements #GJ suisse. (...)

Charly Schwarz: Quelle densité pour la Ville ?

Une ville dense permet des modes de vie urbains à haut niveau de services. Mais, il revient aux acteurs de la ville de réinventer les nouvelles densités urbaines qui sont le contraire des « prêt à penser » qui assimilent la ville dense à ville oppressante ou anxiogène, et en font son « mal de vivre ». Le développement de la ville rend très difficile la réponse aux enjeux humains, urbains et écologiques. D'autres aménagements du territoire, d'autres organisations, sont, à l'évidence, préférable et nécessaire. La maîtrise du développement urbain est de surcroît nécessaire eu égard à l'importance de maintenir des terres affectées à d'autres usages, et d'abord à l'agriculture. Dès lors que certaines conditions sont remplies, comme toujours une question de choix politiques, la ville dense est plus écologique.

Stéphane Valente: l’engagement de la force létale

Dans France Soir (disponible ici en cliquant), Luc Ferry appelle les policiers à "faire usage" de la force létale qui leur est conférée à travers leur arme de service. Visiblement, ses propos dénotent une crasse méconnaissance : 1) des règles qui régissent l'engagement du "feu", 2) de la balistique, 3) la portée politique qu’entrainerait la mise en application de vos propos, 4) concernant votre appel à l’engagement de l’Armée. (...) Engagement du "feu" : l'usage d'une arme létale obéit à deux articles du Code pénal : la légitime défense, qui exige la proportionnalité de la réponse à l'attaque subie ; l'état de nécessité, qui induit que seul l'usage de la force létale se justifiait, notamment pour protéger la vie d'autrui. En dehors de la réaction immédiate et proportionnée au sens de la légitime défense et de l’état de nécessité, il existe une graduation très claire avant que les forces de l’ordre puissent « faire usage » de leur arme de service : (...) N’est pas professionnel des armes qui veut. N’est pas « flic » qui veut. (...) (TDG)