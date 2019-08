Pascal Gavillet: «Essayer de ne pas faire le film de trop»

Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Pascal Gavillet: Pierre Deladonchamps: ”Essayer de ne pas faire le film de trop”

Notre dame, la comédie burlesque de Valérie Donzelli, a emballé Locarno. Dans son casting, on retrouve Pierre Deladonchamps dans un registre peu habituel. Son interview s'est déroulée en deux parties. L'une axée sur le film, que vous pourrez lire bientôt dans la Tribune. Et une seconde décalée, selon le principe des interviews express de mon blog, à lire ci-dessous. Qu'est-ce que tu aimes le moins au cinéma? (...) En faisant du cinéma, cherchais-tu la célébrité? Non, je voulais juste qu'on m'aime. (...)

Pierre Kunz: Climat : faut-il remercier Trump ?

(...) Ce n’était certainement pas sa motivation première, mais la politique disruptive que mène M. Trump a pourtant le mérite, potentiellement, de freiner un consumérisme mondialisé aussi dévastateur pour la santé mentale des consommateurs que pour notre environnement. Et même si les USA jouent les climato-sceptiques et s’ils n’ont pas endossé les derniers accords sur le climat il se pourrait fort bien que la crise économique qu’ils risquent d’entrainer constitue en dernière analyse le meilleur instrument au service de la réduction des gaz à effet de serre et de la protection des ressources naturelles de la planète. Dès lors on s’étonne que les médias et les milieux concernés n’aient pas relevé ce paradoxe. Il est en particulier curieux que les politiciens « verts » qui militent pour « la décroissance » depuis des décennies et, plus récemment, les meneurs des nombreuses marches « de sauvetage du climat » auxquels nous assistons ne se soient exprimer à ce sujet. Personne ne semble juger bon ou oser, profitant des porte-voix généreusement offerts par les médias, de souligner qu’actuellement le seul homme de pouvoir dans le monde à agir concrètement pour réduire les effets de la mondialisation est malheureusement M.Trump. (...)

Joseph Daher: “Syrie : un régime de plus en plus tribal, sectaire, capitaliste”

Extraits d’une entrevue avec Joseph Daher, Jacobin, de Joe Hayns 3 août 2019, publiés par la Plateforme Altermondialiste. En septembre 2011, un militant de la gauche syrienne, Yassin al-Haj Salah, a averti que la révolution entrait dans « une situation tragique, prédisposée à la destruction ». Les premières manifestations pacifiques du printemps avaient été durement réprimées par la dictature de Bachar el-Assad et ont débouché au cours de l’été sur un soulèvement armé. Huit ans plus tard, c’est aujourd’hui le régime d’Assad qui a prévalu. Malgré la durée de la guerre et les catastrophes qu’elle a provoquées, les forces fondamentales du conflit restent mal comprises, même à gauche. Les protagonistes sont souvent perçus selon les termes « sunnites contre chiites » ou « islamistes contre laïcs ». On met ainsi de côté la dynamique de classe qui a façonné l’État et la société syriens avant même le conflit de 2011. (...)

John Goetelen: Le monde de Greta : un voyage en bateau

(...) Greta a tout aujourd’hui d’un produit médiatique ou de console. Comme une savonnette. Il faut continuer la story telling tant que ça marche. Ce siècle dévore ses enfants si rapidement qu’on en oublie déjà le visage quand le hochet suivant arrive sur le petit écran, alors on profite de l’instant et l’on maximise sa rente médiatique. Greta ne peut pas faire les choses comme une personne normale. Imagine-t-on la demoiselle prendre un bateau de ligne, perdue parmi 3000 passagers dans un décor quelconque? Non. Elle prend le top de la jet set et navigue aux frais de BMW et de banques et assurancesqui sponsorisent le voilier à l’année. Il serait malveillant de traiter Greta d’hypocrite parce qu’elle assure que les logos de ces sponsors seront enlevés pendant le voyage. Les logos tombent? Il n’y en a plus besoin: la polémique fait une meilleure pub. Et le financement reste. Elle se montre avec les représentants d’une classe sociale hyper-favorisée et dont l’empreinte carbone doit crever le plafond. Peut-être pense-t-elle, dans sa merveilleuse vocation missionnaire, convertir ces riches et puissants personnages par la candeur de sa maladie et de son jeune âge? Son exemple est inaccessible au 99,9% de ses adeptes. Peu importe. (...)

Gérard Meyer: Hong-Kong : rare îlot de liberté en Chine (et dans le monde) !

Je suis impressionné par le courage de cette jeunesse qui se bat contre un pouvoir monstrueux d’inhumanité, de manipulation et de corruption. Tout est fait, en Chine, pour asseoir avec tous les moyens possibles et imaginables, une dictature si totale qu’il ne viendra bientôt plus à personne dans ce pays, ne serait-ce que l’idée de le remettre en question. La Chine d’aujourd’hui, grâce aux moyens numériques, est en train d’accomplir le pire de la « Révolution culturelle », à savoir le contrôle total et en « temps réel » des êtres. Plus besoin de les soumettre à de longues séances d’auto-critique. Ils sont soumis avant même de se révolter ou de « dévier » de quelque façon que ce soit. Alors que là-bas un « village » lutte encore et toujours contre un parti communiste composé, à sa tête, de fous furieux, ici et ailleurs dans le Monde, tous les peuples ne sont-ils pas confrontés à leurs propres fous furieux : (...)

JF Mabut: Surréaliste

Aujourd'hui, dimanche, l'App Store a fait la promo de Duolingo, une app d'apprentissage de langues - plus toute jeune puisqu'elle est née en 2009 déjà et revendique rien moins que 99 millions de téléchargements. Go! Je serai le 99'000'001e téléchargeur. (...) Dans la soirée, je suis d'un oeil "Good bye, Lenin" sur Arte et d'un autre je feuillette Bilan de juin qui fait le tour de cent jeunes Suisses qui cartonnent. Les fils et filles de flirtent avec des business qui chiffrent en centaines de millions ou en milliards, tandis que les jeunes pousses tournent, elles, entre 2 et 50 millions. Sauf Rodger, 37 ans, bien sûr. Parmi ces 100 Suisses, je tombe sur Severin Hacker, un Zougois inconnu de 34 ans, créateur, aux Etats-Unis of course, avec Luis von Ahn, lis-je, de Duolingo...