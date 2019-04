Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Pascal Décaillet: La SDN a cent ans - Et alors ?

La SDN aurait eu cent ans. Autant le dire tout net : il n'y a rien à fêter. La Société des Nations, dont l'installation à Genève fut décidée le 28 avril 1919, n'a légué à l'Histoire que l'immensité de son échec. La tentative multilatérale, sur les décombres épouvantables de la Grande Guerre, n'aura dupé les esprits que pendant quelques-unes des années vingt, autour du Français Aristide Briand et de l'Allemand Gustav Stresemann. Mais le ver était dans le fruit : la SDN est fille du Traité de Versailles, et Versailles, avec ses conditions totalement inacceptables pour le peuple allemand, fut mère de toutes les errances. (...) Il y a juste à relire Ernst von Salomon, Die Geächeteten, les Réprouvés. Ou Alfred Döblin, November 1918. Ou les poèmes de Gabriele D'Annunzio. Il y a juste à se plonger dans des centaines d'Histoires de la Révolution allemande de 1918/19, de la genèse du fascisme italien, des Ligues en France, du rôle des Anciens Combattants, notamment les Corps-Francs dans l'Allemagne de 1918 à 1923. Il y a juste à se renseigner, infiniment, insatiablement, lire tous les témoignages, ceux des gentils comme ceux des méchants (...) "Fêter" les cent ans de la SDN, qui fit tant de mal par sa candeur et son inexistence, "fêter" juste sous prétexte que cette imposture s'est déroulée à Genève, contribuant à son lustre international, non merci.

Djemâa Chraïti: Un village africain au coeur de la Colombie

Sur les traces de mon personnage Benkos Biohó, l’esclave cimarron, me voici à Palenque San Basilio, situé dans les contreforts des Montes de Maria , au sud-ouest de Carthagène des Indes, à 1h30 de distance en bus. Arraché à sa terre natale par les Portugais en Guinée Bissau, sur l’archipel des Bijagos, à environ l’âge de 15 ans, puis vendu à Carthagène des Indes à un maître espagnol sous le prénom de Domingo, Benkos Biohó , quelques années plus tard deviendra le premier esclave avec lequel la couronne espagnole devra négocier pour obtenir la paix de ses sujets espagnols, attaqués sans cesse, contre sa liberté et celle des 650 esclaves fugitifs qui l’ont suivis. Nommé Roi de la Matuta… (...)

Rémi Mogenet: Instinct de survie et appétit naturel

(...) Au fond, cet instinct de survie est un reste de christianisme mal digéré: il ne vient pas de l'observation du réel, mais de la Bible, et des injonctions de la divinité à vivre qu'on trouve dans ses pages. Dieu veut qu'on vive, dit l'écriture sainte; il y aurait donc, disent les philosophes, un instinct de survie instillé par Dieu. Dans le cinéma américain, c'est très net: les héros qui survivent dans des conditions extrêmes semblent bien incarner des vertus bibliques, une volonté supérieure. Mais qui ignore que souvent les hommes, perclus de douleurs, choisissent de mourir, plutôt que de s'obstiner à vivre? Pourquoi Dieu en ce cas n'a-t-il pas instillé un instinct de survie supérieur à la peine? Il s'agit d'un commandement moral humain, cet instinct de survie, non d'une réalité psychique avérée. Le cinéma fait la morale, mais ne dit pas ce qui est. Quand je mange une pomme, ce n'est pas par instinct de survie, mais parce que j'aime être en bonne santé, et que le goût en est bon. C'est l'amour, qui dirige le monde, non le désir, ni l'intelligence. L'amour de la pomme fait manger et vivre, le désir et la santé en émanent. C'est en tout cas ce que je crois. On trouve peu noble de s'exprimer ainsi. Mais la réalité n'est pas forcément noble.

Christian Brunier: Une nation arc-en-ciel porteuse d’espoir

En quittant l’Afrique du Sud, après un séjour de rêve, un mot revient en moi : Réconciliation. La fin de l’Apartheid aurait pu tourner en vengeance généralisée ; en guerre civile ; en massacre ethnique. Tant de haine avait été semée sur ce merveilleux pays, que le retour de bâton était programmé, justifié, ou du moins justifiable. L’intelligence et l’humanisme de Mandela, de ses proches et de l’ANC (Congrès national africain, le parti de Mandela) ont changé positivement l’avenir de l’Afrique du Sud, en pardonnant les crimes du passé. Dès la chute du régime raciste et la libération de Nelson Mandela (après 27 ans, 6 mois et 6 jours de détention pour ses idées) et des autres leaders noirs, prisonniers presqu’éternels, Mandela a donné le ton. Pour lui, l’heure était venue de refermer les plaies (...) La démocratie fonctionne. La corruption existe certes, mais est dénoncée et condamnée. Evidemment, le nirvana ne forme pas encore le quotidien de chacune et de chacun. Cependant, quelle évolution ! (...)

Demir Sönmez: Manifestation contre les massacres des Peulhs

La communauté Peulhe présente à Genève, par le biais du collectif Baka Am Walla a organisé un rassemblement de soutien ce samedi à la place des Nations à 14h pour dénoncer les massacres perpétrés récemment des Peulhs au Mali, au Burkina, au Niger, au Guinée. (...) Depuis 2018 près de 1000 morts au Burkina, 1500 morts au Mali, des milles en Centre Afrique milliers d’expatriées en Guinée. La violence de ce massacre est indescriptible et si l’attaque n’a pour l’instant pas été revendiquée, pour les représentants de la communauté peulhe il ne fait aucun doute que les responsables sont des milices de chasseurs présumés dogons, proche du gouvernement. (...)

Michel Lambert: Et qu’en est-il de la misère ?

(...) La nuit même du drame près de 1 million d’Euros ont été versés par quelques millionnaires pour la reconstruction de ce joyau. Très bien et on ne peut que s’en féliciter. Mais qu’en est-il de la misère et de la famine dans le monde ? Au Yemen des milliers de civils se meurent de guerre, de maladie et de malnutrition. Au Soudan on se meurt tout autant du fait de la corruption des élites dirigeantes qui s’accaparent tous les biens. Certes les médias en parlent s’ils n’ont rien d’autre à dire. Mais en fait tout le monde s’en fout. C’est trop loin pour intéresser les gens. Et les aides humanitaires ont beau crier « Au Loup », elles ne suscitent aucune compassion … ou pire, elles se font éjecter du pays parce que trop dérangeantes. (...) (TDG)