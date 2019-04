Paolo Gilardi: RFFA, les actionnaires ou nous toutes et tous?

Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Paolo Gilardi: Les actionnaires ou nous toutes et tous?

A l'heure où on imagine -de Donald Trump à Ueli Maurer en passant par Emmanuel Macron- de réduire massivement le taux d'imposition des bénéfices "des entreprises", il n'est pas inutile de rappeler d'où viennent, ces bénéfices. Mise à part une petite partie résultant de la spéculation, l’essentiel des bénéfices « des entreprises » sont le fruit du travail humain. Ce sont les salarié.e.s qui contribuent de manière déterminante à la création de la richesse. Et, à ce titre, ils ont toutes les raisons du monde pour exiger que ces bénéfices soient taxés de manière à permettre leur redistribution sous la forme d’investissements publics, de services publics, de prestations sociales, de mesures économiques permettant de faire face aux hauts et -surtout- aux bas des cycles économiques. L’imposition des bénéfices « des entreprises » n’est autre chose qu’une forme de salaire social, de redistribution des richesses à celles et ceux qui les ont créées. (...)

Pascal Décaillet: Guy Mettan face à la caressante tiédeur du vent

(...) Je me suis souvent demandé ce que Guy Mettan faisait au PDC. Peut-être un atavisme familial, le même que le mien (très conservateur, en l'espèce), mais enfin nous sommes de grands garçons, et les obédiences des ancêtres sont là pour être transgressées, non ? Peut-être, aussi, naguère, une fenêtre d'opportunité pour exister dans le champ politique, à Genève. D'autres, également de familles valaisannes, tout aussi conservatrices que les nôtres, ont choisi d'autres partis, alliés à Genève, mais historiquement opposés dans le Vieux Pays, tout en conservant en leur for la noirceur de la flamme qui les anime vraiment. Leur duplicité ne me dupe pas une seule seconde. Guy Mettan a donné au PDC genevois, notamment à sa députation, une élévation sensible du niveau de culture, d'approche des problèmes, nourrie de références. Ca va tout de même un peu plus loin que la seule présence dans le parti pour s'inscrire dans une dynastie, ou pour la recherche extatique d'un Centre introuvable. Plus loin, aussi, que céder béatement à la première mode, tantôt climatique, tantôt féministe, tantôt jeuniste, juste pour demeurer dans la caressante tiédeur du vent. (...)

Maria Perez: Penser la Ville avec ses habitants

Candidate à la candidature à l'Exécutif de la Ville de Genève, je me suis prêtée au jeu de l'interview pour le numéro du mois de mars du journal l'Encre Rouge que je retranscris ici pour vous. (...) Il faut un projet pour Genève et pas des réalisations au coup par coup. Dans quelle ville voulons-nous vivre ? Je veux penser la ville avec les Genevoises et les Genevois, une ville qui ne soit pas que pour les touristes, mais qui appartienne d’abord à ses habitants, en repensant la mobilité, en luttant pour la qualité de l’air et contre la gentrification à tous les niveaux. Il faut rétablir une justice territoriale en investissant autant dans les quartiers que dans le centre-ville. Il faut bâtir ensemble une ville vivante en tenant compte des problématiques des différents quartiers et des besoins des habitants. Construire du logement gris à tout va ne fait pas sens si on ne s’occupe pas dans le même temps des infrastructures tout autour, celles qui créent du lien entre les gens (...) Et puis, au niveau culturel, je remarque qu’il faut un rééquilibrage dans les budgets, par exemple alors que le budget du Grand-Théâtre n’a cessé de croître au cours des années, celui des autres scènes a stagné voir diminué. Il faut cesser cette différence de traitement. (...)

Rodolphe Weibel: L’Office fédéral des transports ne veut rien comprendre

(...) Pour remplir sa fonction essentielle -assurer la desserte de l’aéroport par le trafic régional-, la « Raquette » peut suivre plusieurs tracés. Le tracé définitif résultera le cas échéant d’études complémentaires de trafic, de constructibilité, de coût, etc. Le faisceau arbitraire de tracés que présente la carte a pour seul but d’illustrer l’exigence principale : il s’agit de relier Cornavin à Zimeysa en desservant au passage l’aéroport (...) Il y a tout de même encore une grande différence. La « Raquette » ne peut être réalisée avant 2045, parce que la Confédération a déjà engagé 1,1 milliard à « Cornavin 1 », ce qui a entrainé comme conséquence que la Confédération, d’entente avec le Canton, a repoussé à 2035 au plus tôt l’étude de « Cornavin 2 » et de la « Raquette », ce qui repousse au plus tôt à 2045 sa réalisation. Au contraire, la « boucle », qui coûtera moins d’un milliard, peut disposer dès maintenant d’un financement fédéral de 1,1 milliard, aussitôt que l’absurde projet d’extension de Cornavin sera abandonné.

Pascal Holenweg: Le Grand Théâtre de Genève, qu'en faire ?

Le Grand Théâtre de Genève, c'est la plus grosse institution culturelle de Suisse romande (hors l'école), avec un budget de 60 millions de francs par année (à plus des deux tiers couvert par la seule Ville de Genève, qui y consacre près du quart de ses dépenses culturelles), plus de 300 employés (dont la moitié sont en fait employés par la Ville), un chœur et un corps de ballet... mais un public (une centaine de milliers de spectateurs par année) dont le renouvellement, acquis grâce au déménagement provisoire à la place des Nations, doit être garanti par un renouvellement de la programmation. La Tetralogie wagnérienne, ça vous pose sans doute un opéra, mais ça n'y amène pas celles et ceux qui n'y ont jamais mis ni les pieds, ni le coeur. Et puis, il faut bien qu'on vous l'avoue : Wagner nous emmerde… (...) L'Opéra genevois a les moyens d'une ambition culturelle plus grande (...) Une scène à peu près équivalente de la genevoise, celle de Lyon, fait mieux -et sa fréquentation s'en est trouvée améliorée, et son public rajeuni. C'est cet enjeu que le GTG doit remporter, à la faveur de sa rénovation.

Bernard Comoli: Santé indigène : la mobilisation a payé

Entre le 25 et le 27 mars, les Peuples indigènes du Brésil ont réagi à l’appel de l’Articulation des Peuples Indigènes du Brésil – APIB pour défendre le service de santé qui leur est destiné. Selon l’Articulation, la mobilisation a été importante. Sous différentes formes, les associations locales ont organisé plus d’une trentaine de manifestations dans plus d’une vingtaine d’États de l’Union. Plus précisément, il s’agissait de refuser la suppression du Secrétariat (national) Spécial de Santé Indigène – SESAI* et le transfert aux municipalités de la responsabilité de ce service. Mesures annoncées par le Ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta. Le Ministère Public Fédéral s’était aussi inquiété de cette réforme. Une de plus qui ont marqué l’histoire parfois chaotique de ce service. (...)

Carol Scheller: La solidarité israélienne s’organise pour Gaza

Un rassemblement de centaines d’activistes israéliens a défilé le 30 mars devant le Ministère de Défense et le quartier général de l’armée israélienne (IDF), au cœur de Tel Aviv. Ils réclamaient la fin des attaques sur la bande de Gaza et la levée du siège qui dure depuis une douzaine d’années. Munis de tambours et de banderoles, les Israéliens ont soutenu bruyamment les demandes des manifestants de la Grande Marche du Retour. Ce sont des articles dans + 972 Magazine et Mondoweiss en anglais qui racontent l’évènement. Les médias ont largement ignoré les dégâts de la manifestation du 30 mars 2019 à Gaza: des 40'000 participants, cinq ont été mortellement blessés, dont trois garçons de 17 ans. Il y a eu 364 blessés, dont 8 journalistes, y compris une femme, ainsi que 7 travailleurs médicaux . Je traduis ici les propos de l’équipe de + 972 mag. (...)

John Goetelen: Greta Thunberg, apôtre et tyran

(...) La fillette finit par lâcher ce qui la dérange. Sa mère, la cantatrice Malena Ernman, rentrait d’un festival au Japon. Aller-retour Stockholm-Tokyo en avion, émissions de kérosène qui réchauffent la planète... Tout a tourné très vite dans la tête de Greta. Elle balance à sa mère : «C’est comme si tu avais tué 80 personnes ! » L’argument de Greta est sidérant, et terrifiant. Il montre la progression de la violence dans le discours écolo. Mais au fait, où sont les corps des 80 personnes? On s’en fiche, c’est virtuel, comme dans un jeu vidéo. Elle a réussi: en accusant ainsi sa mère, après des années de refus de dialogue, elle fait porter aux parents une charge culpabilisante déraisonnable, qu’ils acceptent pourtant. (...) (TDG)