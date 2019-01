Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Paolo Gilardi: La rémission selon Marc et Pierre

(...) Coupable de frasques extraconjugales et d'un pugilat entre cocus au cours d'une soirée bien arrosée, Marc avait fini par jeter l'éponge et renoncer en cours de législature au mandat que le peuple lui avait confié, celui de Conseiller d'Etat. Il avait présenté sa démission, prélude et condition à une éventuelle rémission, pour une affaire qui relevait, somme toute et quoi qu'on pense des tromperies de l'ancien magistrat -dans le respect du dicton tout aussi biblique concernant la célèbre "première pierre"-, du domaine strictement privé. Toute autre est la nature de l'affaire concernant Pierre, le successeur de Marc à la Tour Baudet. Beau fils idéal, c'est la population qu'il a reconnu avoir cocufiée pendant trois ans en "omettant de dire la vérité". Ce sont ses électeurs qu'il reconnait avoir trompés en continuant la construction d'un "édifice de mensonges". C'est la Justice et l'Etat qu'il abuse en élaborant la fable "des amis d'amis d'autres amis" qui auraient financé le fameux voyage. C'est à la police, dont il a la charge en tant que ministre, qu'il fait un enfant dans le dos en supervisant l'exercice de "préparation" d'un témoin par son chef de cabinet avant l'interrogatoire par les services de police et par les juges d'instruction! Et c'est le PLR qu'il trompe en bénéficiant de coquettes sommes de campagne que lui octroient à l'insu de son propre parti deux relations parallèles qui répondent aux noms glorieux du radicalisme historique genevois. (...)

Houda Khattabi: Place aux jeunes, disent-ils!

C'est une phrase qui revient comme un refrain à chaque fois que j'évoque mon âge: "profite bien, tu verras quand tu auras cinquante ans"! (...) Car le mal est là: alors qu'en Afrique on ressort et applique l'adage "un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle", le vieux en Occident est plutôt un lourd fardeau dont personne ne veut. Il coûte cher aux assurances sociales, ne comprend rien aux nouvelles technologies et tente d'imposer des idées dépassées à des jeunes parents inexpérimentés. De plus, on n'a pas besoin de son précieux savoir car tout se trouve dans les moteurs de recherche qui peuvent nous aiguiller sur la meilleure manière de faire une IPO, calmer un bébé qui pleure ou démarrer une tondeuse à gazon. Même les partis politiques s'y mettent en chœur: ils arborent tous fièrement le même discours: "place aux jeunes et aux femmes!". (...) Pour les femmes permettez-moi de continuer à m'inquiéter, il y aura peut-être un pic en 2019 mais tant que les mentalités et les systèmes professionnels n'auront pas évolué pas elles finiront par retrouver la sous-représentation qui les caractérisent. Quant à la question d'âge, quelle hypocrisie d'écarter des candidats motivés…

Djemâa Chraiti: Un million de travailleurs pauvres en France

On sait depuis longtemps que l'emploi n'est plus une barrière contre la pauvreté. En France, la définition du travailleur pauvre est le travailleur qui dispose d'un niveau de vie inférieure au seuil de pauvreté, fixé à 1026 euros par mois pour une personne seule en 2016. Au total, avec ceux qui ne travaillent pas , le chiffre de pauvres s’élève à 8,8 millions selon l’INSEE, en 2016 (...) Les invisibles sont sortis de l’antre de leur misère, avant on pouvait se dire pauvre parce qu’on n’avait pas de travail, aujourd’hui votre emploi qui branle du manche peut vous laisser sur le carreau. (...) C’est aussi cette France-là qui se révolte et qui demande un changement de modèle. Et s’il fallait penser à une alternative autre que le travail qui ne protège plus de la pauvreté ? Comment penser à un système qui permette à tout un chacun de vivre dans une forme de dignité ? (...) Et de s'interroger: en Suisse, qui sont nos travailleurs pauvres ? Qui pourrait avoir envie de porter le gilet jaune ? Du côté des paysans, où le suicide et la dépression devient phénomène courant ou du côté des femmes victimes d'inégalité de traitement? (...)

Mireille Vallette: L'ASVI provoque la polémique

L’Association suisse vigilance islam a envoyé un communiqué aux médias afin de dénoncer l'offensive contre la laïcité d’une frange d'étudiants dans le cadre d’un colloque qui a lieu les 14 et 15 janvier. La Tribune de Genève, Le Courrier et Le Temps ont consacré un article à cette polémique. Natacha Buffet-Desfayes, présidente du mouvement «La laïcité, ma liberté» annonce pour sa part une intervention auprès du Conseil d'Etat. (...) Le DIP répond simplement que «la HETS est souveraine et indépendante». (...)

Vincent Strohbach: Les supporters des GL

(...) Autant on peut tous être d’accord sur le constat des GJ, autant les entendre réclamer la démission de Macron sans n’avoir rien à proposer (mais tout et son contraire à dénoncer) apparaît pour le moins inconsistant. Et pourtant, comme prévu, ce mouvement est en train d’être porté aux nues par ceux qui, non sans mépris d’ailleurs, préfèrent miser sur les plus bas instincts et les émotions des individus plutôt que sur leur l’intelligence et leur sagesse . Ces démagogues (que l’on nomme aussi faussement populistes) trop contents de pouvoir reprendre en chœur avec les gilets jaunes leur éternel mantra « Ah bas, les élites déconnectées du peuple, vive la dictature de l’opinion ». D’abord il faudrait s’entendre sur qui sont ces fameuses élites déconnectées; Est-ce les riches ? Les universitaires ? Les professions libérales ? Les médias ? Les intellectuels ? Les patrons ? Les politiques ? (...)

John Goetelen: Dark Side of the Moon

(...) Et c’est comment, le cul de la Lune? Les fils de Chang en ont diffusé des images. C’est vaguement gris, poussiéreux, cratérisé au possible. Ce n’est pas les Maldives. Ça tombe bien: la Chine ne veut pas de club de vacances mais plutôt une mine de métaux rares. Ainsi on pourra continuer à fabriquer des portables, téléphones et ordis, ainsi que des piles pour voitures électriques, sans plus avoir besoin de faire la guerre en RDC (5 millions de morts silencieux dont tout le monde se fiche - l’indignation, ça fatigue à la longue). On cessera enfin de polluer comme des cochons à fabriquer des voitures électriques lentes à recharger et à l’autonomie limitée. Et qui selon le pays, se rechargent à l’électricité produite par les centrales à charbon. Le pays où les voitures électriques sont les moins polluantes est… la France, grâce à son parc de centrales nucléaires. (...)

Sylvain Thévoz: A vingt-et-une-heure....

A vingt-et-une-heure, j'allume une bougie. J'allonge mes bras. Je regarde leur forme, leur ombre sur le mur. A vingt-et-une-heure, je pense à cette journée écoulée, à cette amie croisée dans la rue qui me dit que sa voisine s'est suicidée. A cette collègue réduite à l'hôpital suite à une atteinte grave de sa santé, qui a malgré tout bonne voix et bon moral. A cet homme qui me souffle que sa mère doit être placée en maison de vieillesse. Elle n'a plus toute sa tête. C'est Alzheimer. Je reprends les mots des rencontres d'aujourd'hui. Je les tourne doucement dans ma tête. Pour bien les entendre, comprendre, laisser s'étendre et résonner. A la souffrance nommée. A la joie d'être vivant. (...) A vingt-et-une-heure je me demande quand c'était la dernière fois que je me suis rendu dans un service des urgences; arrêté dans un service hospitalier... pour entendre, partager. (...)

Daniel Warner: Pierre Maudet

(...) What happened in the writing of the latest Geneva Constitution? Why wasn’t impeachment and removal from office included? Mr. Deneys wrote: “Impeachment. Removal from office. The writers of the Geneva Constitution did not think it “utile” (helpful, useful, necessary?) to take this into consideration in the new Geneva Constitution. Today, one must clearly regret this.” Why didn’t they consider it “utile”? I have asked this question to several people. The answer is always: “Everyone understood that this situation would not happen.” Everyone assumed that someone elected to the highest office in the Canton would never get him or herself in a comprising situation worthy of removal from office? Much as the City of Geneva’s Conseil administratif did not think it necessary to have clear guidelines about expenditures, the writers of the Geneva Constitution could not envision anyone crossing an ethical red line. No need for impeachment rules implies that those elected will have unimpeachable behavior. Is this reasonable? (...)

Bernard Comoli: Bolsonaro casse la Funai

(...) De longue date, le lobby évangélique cherche à étendre son influence sur les communautés indigènes. Dans la foulée, le Président enlève à la FUNAI la tâche d’identifier, de délimiter et de démarquer les Terres Indigènes. Opérations qu’il place désormais sous la responsabilité du Ministère de l’Agriculture, le MAPA. Il a confié ce Ministère à Tereza Cristina, jusque-là membre de la Chambre des Députés où elle présidait le « Front parlementaire mixte de l’agriculture – FPA », le lobby de l’agrobusiness bien connu pour ses positions anti-indigènes. Ces deux lobbys ont fortement soutenu la candidature du nouveau Président dans sa campagne électorale. Arrivé au pouvoir, celui-ci remercie ses soutiens. L‘Articulation des Peuples Indigènes du Brésil - APIB conteste ce transfert au MAPA, Le 3 janvier, elle a adressé une « Representação » (une plainte) à la Procureure Générale de la République, Raquel Dodge. L’Articulation, après avoir décrit le cadre historique de la politique indigéniste du Brésil et la législation actuelle s’y rapportant, demande à la Procureure d’en contrôler la légalité…

Christian Brunier: On a de la chance d'être né-e ici !

« On a de la chance d’être née ici », dit une reporter française, de retour d’un reportage en Syrie, sur une ligne de front. Cette déclaration, parfaitement juste, est une invitation à méditer sur notre sort. Bien sûr, nous pouvons connaître des emmerdes, rencontrer des problèmes. Les Gilets jaunes nous le rappellent tous les jours. Plusieurs de leurs revendications sont justes ou compréhensibles, sauf celles basées sur le mépris. Au-delà de ces difficultés, nos régions restent globalement des territoires privilégiés. L’Europe se maintient comme une Terre de paix ; détient, malgré les injustices sociales, nombre de richesses ; déploie un système social des plus élevés au niveau international ; est relativement épargnée par les grands désastres climatiques ; vit dans un espace parmi les plus démocratiques du monde ; évolue dans une assez grande stabilité ; … Ayant un esprit contestataire, un naturel pas vraiment soumis, mon intention n’est pas de vous convaincre que tout va bien et que rien ne doit changer. (...) (TDG)