Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Olivier Perroux: Le milliard de la honte

Il aura suffit de 48 heures après l’incendie de Notre-Dame pour qu’une avalanche de promesses de dons d’un montant qui dépasse le milliard de dollars afflue des quatre coins du Monde. Ces nombreuses manifestations de soutien du bottin mondain montrent bien la place particulière que joue ce monument dans l’imaginaire collectif de l’occident. Hélas, elles démontrent également autre chose. D’abord, un grand paradoxe. Les propriétaires des lieux avaient mis des années pour collecter 150 millions de francs nécessaires à des travaux de réfection qui venaient tout juste de commencer. Une collecte qui a eu toutes les peines du monde à être menée. En fin de compte, l’incendie a détruit beaucoup, mais assurément pas pour autant d’argent désormais récolté en quelques heures seulement. Ensuite, un petit sourire en coin. Ce que font ces généreux donateurs aux noms prestigieux (Arnault, Google, etc etc ) n’est rien d’autres qu’un comportement ancien. Celui de se racheter une bonne conduite ou une image envers une institution (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Uni face à l'épreuve, le peuple de France pleure sa cathédrale

(...) Un ami très cher, catholique pratiquant, auquel j’exprimais ma solidarité avec nos frères chrétiens frappés par un tel drame, me répondit aussitôt en ces termes :… en apprenant cette triste nouvelle j’ai pensé à la destruction du temple de Jérusalem… Ce rapprochement, quasi instinctif m’a frappé, d’où le présent papier qui lui doit sa publication. (...) L’incendie du Temple et le sac de Jérusalem ont modifié la face du monde et le cours de l’Histoire mondiale. Certes, Notre-Dame sera rebâtie alors que le Temple ne l’est toujours pas, deux millénaires après les faits. Mais cela indique ou donne une idée de la place qu’occupait cette cathédrale dans l’esprit et le cœur des gens, sans même s’en rendre compte. Et ceci me conduit à traiter succinctement de la place de l’héritage judéo-chrétien dans notre culture et notre mémoire collective. (...) Qu’on me permette de citer une boutade d’un éminent collègue (protestant de naissance), le regretté professeur Bruno Etienne : la France est un pays… catho-laïque ! (...)

Sylvain Thévoz: Pousse toi de mon trottoir que je pousse un sprint

Ce matin un homme torse nu, petit short, s’étire devant la boulangerie où j’ai l’habitude de prendre mon premier café de la journée. (...) Il fut une époque où les adeptes du bodybulding et de la gymnastique intensive pratiquaient dans des sous-sols, soulevaient de la fonte dans des caves aménagées. Cette époque où les adeptes du fitness ressemblaient à des sectes clandestines est révolue. Aujourd’hui, quand on fait du sport, il faut que ça se voie. La cave est devenu un simple vestiaire, le terrain de jeu : la ville entière. Avant, le fitness se pratiquait devant un miroir, aujourd’hui, il se pratique devant les vitrines. Avant, le muscle était cultivé en intérieur, avant d'être exhibé. Aujourd'hui, c'est le fait de faire du sport qui s'exhibe, et tant pis pour le muscle. L'important, c'est de se faire voir. La saison du printemps voit refleurir le bootcamp, sport militaire envahissant les parcs, avec des instructeurs l'air très très méchant (...) Le sport était un plaisir et un délassement, une évasion. C'est devenu un narcissisme (...) Pousse toi de mon trottoir que je pousse un sprint…

Arnaud Cerutti:Avec l'Ajax, c'est le football qui gagne

(...) Voir l’Ajax débouler ce printemps en demi-finales de la Ligue des champions est non seulement une jolie piqûre de rappel en termes de romantisme, mais aussi un sacré pied de nez à ceux qui réclament un football aseptisé, une élite européenne fermée - Andrea Agnelli, big boss de la Juventus en tête. Dans la présumée insouciance de cette jeunesse batave se nichent mine de rien une sacrée conscience de ce qu’elle réalise, ainsi qu’une vraie intelligence de jeu. Le parcours fabuleux dessiné jusque-là par Mathias De Ligt et ses partenaires n’est en rien le fruit du hasard ou l’œuvre d’un groupe qui ne réaliserait pas tout à fait ce qu’il produit. Il est simplement l’expression d’une vision d’un football qui ne s’est pas perdu à travers le temps, même si, il est vrai, – et la dernière Coupe du monde nous l’a rappelé – ce ne sont pas toujours les esthètes qui triomphent. La maîtrise technique et tactique des Amstellodamois suffit à démontrer combien ceux-ci ont mérité leur place dans ce dernier carré de cette C1. (...)

Eric Bertinat: La Ville de Genève rayonne dans le monde

Le 5 février 2019, le Conseil municipal de la Ville de Genève a soutenu ma résolution demandant au Conseil fédéral d'offrir ses bons services dans l'affaire Assange. Acceptée, cette résolution a été portée par le Conseil administratif auprès du Conseil fédéral. (...) Le Conseil municipal n'a fait là que manifester son souci d'un dossier qui touche à la fois le droit juridique (USA et suédois) et le respect de la déclaration universelle des droits de l'homme et dont les incidences sont directes pour la Suisse, ses cantons et ses communes. Si la ville de Genève participe plus que les autres communes suisses à la diplomatie et aux relations étrangères nécessaires à la Suisse, c'est tout simplement parce qu'elle abrite les organisations internationales. Personne ne conteste que ce sont les autorités fédérales qui ont la compétence pour intervenir dans les affaires étrangères et, si elle le veut bien, dans l'affaire concernant Julian Assange et WikiLeaks. Personne, à part quelques conseillers municipaux de centre-droite (...) (TDG)