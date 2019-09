Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Mireille Vallette: Vigilance Islam intronise une nouvelle présidente

Elle est sympa, drôle, pleine de talents ! C’est la nouvelle présidente de l’Associations suisse vigilance islam (ASVI), nommée à l’unanimité suite à ma démission. Fabienne Alfandari est de ceux qui ont porté l’ASVI sur les fonts baptismaux en 2015 et règnera ad interim jusqu’à la prochaine assemblée générale. Outre assurer le contact avec les adhérents, Fabienne va animer un comité d’une quinzaine de militants. L’écrasante majorité, menaces de licenciement ou à cause de problèmes avec leur entourage ne peuvent pas apparaître publiquement. Ça ne les empêche pas d’être dynamiques, créatifs et engagés: les trois heures de réunion ne suffisent souvent pas à épuiser l’ordre du jour. Née en Tunisie, Fabienne a dû quitter son pays avec sa famille lors du grand exode des populations juives et chrétiennes qui ont quitté précipitamment les pays arabes qui accédaient à leur indépendance. (...)

Herbert Ehrsam: 590 millions de déficit, Aïe !

Que pouvons-nous faire quand, par vote démocratique, une majorité de la population décide de s'approcher d'un gouffre ? la minorité n'a plus qu'une solution, faire son poing dans la poche ou changer de canton. En résumé, superbe "auto-goal" Pour ma part, c'est clair que la population a été manipulée par certains partis qui n'avaient que la défense de leurs copains fonctionnaires en vue de garantir leur siège aux prochaines élections municipales ou à la députation. Pour la réforme fiscale "RFFA" superbe piège à c., ne pouvait-être qu'acceptée, car nous étions coincés par des pressions étrangères et la superbe concurrence fiscale entre les cantons. Depuis plusieurs années je me pose la question, est-ce que le fédéralisme n'a pas ses limites ? Ceci est ma dernière intervention sur ce blog puisque j'ai donné ma démission du Comité Halte-aux-déficits. Mon travail actuel est de faire tourner HAD jusqu'à la découverte de la perle rare pour reprendre la présidence et la nécessité de rajeunir le Bureau par du sang neuf. Depuis que je suis à HAD, nous avons eu des succès, malheureusement tout a été détruit lors de l'adoption de la nouvelle Constitution. Quant à l'audit, elle a été sabotée par ceux qui n'en voulaient pas. (Notre présence à la Constituante a été sabotée mais quand je l'ai vu, c'était trop tard. Faisions-nous si peur ?) (...)

Pascal Gavillet: Métaphysique des «Particules», film élémentaire et essentiel

Si vous n’avez pas encore vu son film, précipitez-vous, c’est l’une des trouvailles de l’année. Sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, Les Particules de Blaise Harrison est aussi fascinant qu’irracontable. Nous sommes dans le pays de Gex, au sein d’un groupe de jeunes potes qui glandent. D’étranges choses se produisent, comme un lent dérèglement dont l’origine est dans l’air, ou peut-être dans une réalité quantique différente. Est-ce dans un monde parallèle que l’un des potes de la bande s’évapore ? Rien ne l’exclut. Je ne vais de toute façon pas tenter de vous résumer l’affaire, le film n’est pas destiné à ça. Mais juste énoncer quelques évidences émargeant à sa vision. 1) Les comédiens amateurs peuvent être remarquables, c’est le cas de tous ici, et en particulier de Thomas Daloz. 2) Le pays de Gex est plus que photogénique, encore faut-il savoir le filmer, ce qui est aussi le cas ici. (...)

Christian Brunier: Le barrage de Verbois fournissait plus d’électricité que Genève n’en consommait

(...) A l’époque, cet ouvrage hydroélectrique produisait davantage que Genève ne consommait. Aujourd’hui, il ne couvre plus que les 15 % de cette consommation. Ce barrage reste, cependant, primordial pour relever les défis de la transition écologique, de l’urgence climatique. L’énergie forme une tranche importante de la problématique. (...) Avec des investissements à venir de la part de SIG de 1,3 milliards prouvent notre volonté de viser une exemplarité environnementale, tout en assumant totalement nos missions d’industriels. Si nous nous positionnons comme des accélérateurs écologiques, nous voulons aussi être, de plus en plus, des activateurs de dynamiques environnementales. Pour réussir, il faut mettre la société en mouvement, créer des cercles de collaborations vertueuses. (...)

Didier Bonny: Manque de vision

Par deux fois, le Parlement a fait preuve au cours de cette session de son conservatisme et de son manque de vision sur deux sujets de société. Le Conseil des États a voté 7 mesures pour durcir l’accès au service civil. L’objectif de la majorité est limpide : mettre les bâtons dans les roues à ceux qui veulent continuer de servir leur pays, mais autrement. C’est beaucoup plus simple de procéder de cette manière plutôt que de se demander pour quelles raisons de plus en plus de jeunes s’engagent pour un service civil plutôt que militaire, dont un bon tiers d’entre eux après l’école de recrues. Quant au Conseil national, il a certes voté en faveur de l’introduction d’un congé-paternité de 2 semaines, mais on ne saurait s’en réjouir, car c’est largement insuffisant. Le peuple aura l’occasion de dire ce qu’il en pense, puisqu’il sera appelé à voter pour un congé-paternité de 4 semaines qui n’a rien de révolutionnaire. En effet, la véritable mesure qui permettrait de concilier vie professionnelle et familiale des deux parents serait l’instauration d’un congé parental. Quand on sait que la moyenne d’un congé parental des pays de l’OCDE est de 54 semaines, on mesure mieux le retard de la Suisse dans sa politique familiale. (...)

Jean-Dominique Michel: A quelle fréquence votre esprit s’égare-t-il ?

Par intermittence tout au long de la journée et pendant la plus grande partie de la nuit (lorsque vous dormez) votre cerveau ne se trouve pas concentré sur une tâche ou un objectif précis. La focalisation engage le « réseau exécutif » (Central Executive Network - CEN) de votre cerveau, en particulier le cortex préfrontal dorsolatéral qui nous permet d'être conscient de ce que nous vivons. Mais l'attention focalisée dépense beaucoup d'énergie métabolique, mesurée en termes de quantité de substances neurochimiques qui doivent être libérées pour rester concentré ainsi que le requièrent des activités mentales comme l’analyse, la planification et la prise de décision. Lorsque ces neuromédiateurs s'épuisent, votre cerveau a besoin de faire une pause (de quelques secondes au moins, parfois plus) pour permettre à vos astrocytes (un type de cellule gliale qui littéralement prend soin des neurones) d’éliminer les déchets neuraux -surtout les protéines toxiques (1). Dans ces moments où vous cessez de vous concentrer, votre cerveau, littéralement, se repose. L’activité du CEN diminue considérablement et le "réseau d'imagination", comme nous aimons l'appeler, devient alors actif. (...)

Pascal Holenweg: Dans six mois, les Municipales

On se souvient du soir des élections municipales de 2015 (...) la gauche n'était pas majoritaire, et la droite et l'extrême-droite, ensemble, l'étaient. A l'heure du bilan de cette législature, on peut alors se demander pourquoi il n'est si désastreux qu'il risquait de l'être ? Pour trois raisons : d'abord, l'incompétence politique de nos adversaires. La droite était majoritaire, elle a été incapable de faire de cette majorité quoi que ce soit de présentable même à son propre électorat : c'est un PLR dont on ne peut analyser la déliquescence qu'en se référant aux lois de la thermodynamique, en particulier celle de l'entropie; c'est un PDC incapable de choisir entre son ambition centriste et son alliance à droite; c'est une UDC qui ne pèse rien; c'est un MCG dont on se demande si son ambition est d'entrer dans le jeu politique ou au pavillon des admissions de Belle-Idée. (...)

Sylvie Neidinger: Le Pape évoque sans complexe le ”schisme américain” de l'Eglise Catholique

Excédé, le Pape François a préféré médiatiser. Il évoque carrément un schisme! D'avec l'Eglise catholique américaine dont il semblerait que certains magnats veulent le scalp du prélat. Il réagit avec humour. C'est un honneur que les américains m'attaquent, disait-il dans son avion le 4 septembre dernier. Les USA entendent contrôler la puissante église catholique, mondialisée. Un auteur confirme. Nicolas Senèze dans son ouvrage Comment l’Amérique veut changer de pape (Bayard) décrit les efforts de cénacles catholiques conservateurs américains pour « changer de pape », notamment en raison de désaccords sur son discours économique et ses critiques contre la mondialisation. (...)