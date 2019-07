Voici la revuLinke des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Mireille Vallette: Les lauréats du “Swiss Stop Islamization Award 2019”

Ils sont trois, basés en Suisse romande, en Suisse alémanique et (exceptionnellement) en Italie et sont récompensés pour leur combat contre l’islamisation et le radicalisme islamique par une somme de 2000 francs. Brefs portraits. La bonne nouvelle, c’est qu’il a reçu ce prix, amplement mérité. La mauvaise, c’est qu’il annonce dans la foulée cesser toutes ses activités liés à l’islam. Ce rédacteur et traducteur indépendant (qui n'a jamais accepté qu'une photo de lui paraisse) est l’un des meilleurs spécialistes de cette religion et l’une de mes références. Je l’ai découvert en 2007 lorsque je préparais mon premier livre, alors qu’il tenait un blog passionnant. Nous avons ensuite collaboré ici et là… En toute amitié, malgré nos divergences. (...) Chrétien d'origine palestinienne, Sami Aldeeb a été professeur à l’université, puis de 1980 à 2009 responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé. Il anime actuellement le Centre de droit arabe et musulman (...) Magdi Cristiano Allam, né au Caire en 1952, est diplômé de sociologie de l'Université La Sapienza à Rome. Comme journaliste, il a été directeur adjoint du Corriere della Sera. Musulman depuis 56 ans, il croyait, raconte-t-il, en un “islam modéré” jusqu'à ce qu'il soit condamné à mort par des terroristes islamiques et certains de ces soi-disant modérés. (...)

Daniel Warmer: Is It Ready for a Woman President?

The confirmation of Ursula von der Leyen, the former Minister of Defense of Germany from 2013-2019, as the first woman European Commission President is a stark reminder that the United States has never had a female president in its history, let alone a female Secretary of Defense. Look around: Angela Merkel, Chancellor of Germany since 2005; Theresa May, Prime Minister of the United Kingdom 2016-2019; Christine Lagarde, Chairman of the International Monetary Fund since 2011 and now President of the European Central Bank. And there are numerous examples of women presidents around the world. The United States prides itself in being on the cutting edge of everything new. (...) According to a recent study, 52% of Americans say they would feel "very comfortable" having a female president. But is merely running or winning the popular vote enough? The ultimate glass ceiling, being sworn in as president on January 20, has not been broken. (...)

Carol Scheller: Un changement bienvenu

Les travailleurs de la terre à Gaza courent des risques, comme les acteurs de la mer. Un article de Haaretz fait le tour de la situation des paysans gazaouis face auxdéversements aériens d’herbicides depuis 2014. Amira Hass signale un changement heureux dans cette pratique de l’armée israélienne dans la bande de Gaza, concentrée le long de sa frontière avec Israël. L’article est en anglais, en voici la traduction en français. (...)

Didier Bonny: Série verte estivale (1/6): l'Etat de droit

Les élections fédérales auront lieu le 20 octobre prochain. Candidat au Conseil national sur la liste des Verts genevois, j’ai saisi cette occasion pour sélectionner une bonne vingtaine de textes écrits sur mon blog depuis 2013 en lien avec des thèmes politiques qui sont chers aux Vert.e.s. L’objectif est de permettre à celles et ceux qui me liront de se faire une idée la plus précise possible sur mes combats et sur mes engagements. J’ai regroupé ces textes en six épisodes (l’Etat de droit, l’économie durable, la solidarité, la mobilité, l’égalité, l’urgence climatique), à l’image des séries estivales qui envahissent le petit écran à cette saison. (...)

Sylvain Thévoz: Prière pour le climat

Orage nous tonnerrifie nous, éponge nous / glougloute nous, gargouille nous, catastrophise nous / mais par pitié, épargne nous. // Electrifie foudroie nous, collapse nous, black out toi / Autopompe nous, dégrêle nous, sirène toi. // L’humanité croit / ou c’est / la création qui rétrécit tous les jours. // Assurance nous, affranchise nous, rassure nous / syphone, pompe nous, sous-sol nous / protectionne-civilise nous / désarme nous. (...)

John Goetelen: Voyage vers la Lune : des prouesses d’organisation

La vue des images, la pensée de l’événement, stimulent mes neurones. Mais aussi la formidable organisation qui a permis de tout imaginer et mettre en place, dont des centaines de milliers de collaborateurs directs ou sous-traitants, ainsi que l’état d’esprit qui a prévalu. De la première idée au dernier boulon serré, tout était scruté, transparent et évolutif. Ci-après, quelques extraits d’un article de Marc Tison paru dans lapresse.ca qui expose cela point par point. (...) Elle reste sous surveillance constante depuis 50 ans, en particulier par les mesures de l’observatoire de la Côte d’Azur effectuées au plateau de Calern près de Grasse, et par l’observatoire McDonald (USA). Des tirs lasers réguliers sur les réflecteurs déposés sur son sol depuis Apollo 11 ont permis de déterminer par exemple que la Lune s’éloigne de notre Terre de 3,8 cm par an.

Rémi Mogenet: C. S. Lewis proche de H. P. Lovecraft

Les spécialistes pourraient penser que l'athée H. P. Lovecraft et le croyant C. S. Lewis ont peu en commun, mais ce serait rester à la surface des choses, que de juger d'auteurs selon leur philosophie affichée. D'un point de vue esthétique ou ésotérique fondamental, ils sont remarquablement proches, comme l'atteste ce passage de Perelandra de Lewis, qui est fascinant (...) Lovecraft était génial par lui-même. Sa supériorité par rapport à Lewis vient de ce qu'il ne voilait pas ses visions sous un discours moral fait au fond pour rassurer, justifier, expliquer; il mettait son lecteur d'emblée face aux monstres. Son athéisme était justement ce qui le lui permettait: rejetant les discours lénifiants des religions, il était pur dans son invention fantastique, montrait nus les mystères. Mais le passage que j'ai cité manifeste aussi que Lewis put être génial, à l'occasion.

JF Mabut: En 2050, chaque citoyen genevois sera responsable de sa santé

“En 2050, chaque citoyen-ne genevois-e sera responsable de sa santé.” C'est la proposition 19 sur les cinquante soumises à l'avis de quelque 350 étudiants de la HES/SO Genève. Cette enquête, ainsi que des interviews ciblées d'une cinquantaine de haut fonctionnaires et des ateliers fondent le rapport 2050. On n'y trouve pas l'avenir du canton, mais des scénarios possibles, d'où découlent des stratégies et des politiques publiques. Bref une mise en branle de l'Etat et des habitants plutôt ébouriffants et très inspirés par l'écologie en vogue, de quoi, espèrent les experts, garder les Genevois éveillés, souples et résilients face à ce Demain, qu'on nous conte paradisiaque et que les hypothèses du projet - largement anonyme lancé par le Conseil d'Etat il y a un an - peignent en noir. (...) “En 2050, chaque citoyen-ne sera tenu-e d’enregistrer quotidiennement ses données personnelles de santé (son activité physique, son régime alimentaire, son état mental etc.) au moyen d’objets connectés”