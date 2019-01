Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Mireille Vallette: Les étudiants genevois reculent sur le voile

Pas de croix, de kippa, de refus d’engagement pour avoir donné des cours de catéchisme : les intervenants du premier round de «Sacrées rencontres» se sont contentés de prudentes généralités. On n’a pas non plus appris grand-chose des «centaines» de jeunes rencontrés, en proie à des problèmes de spiritualité. L’étudiante chargée d’en parler nous a cependant confirmé que «certains se sentent discriminés s’ils portent des signes ostentatoires religieux» ou encore: «Tous les groupes affirment que la laïcité ferme le dialogue alors qu’elle devrait l’ouvrir». Quant aux affirmations de la «Lettre aux directions d’institutions sociales», elles se sont prudemment transformées en questions. La première intervenante, Johanna Velletri, a jeté un froid. (...) Coïncidence: la dernière Newsletter du Centre suisse islam et société, dont il faut saluer la constance dans le prosélytisme, nous propose l’interview d’un des doctorants du centre. Baptiste Brodard, converti à l’islam à 18 ans, étudie «l’action sociale musulmane». (...)

Christina Kitsos: La condition préalable à une (ré)insertion sociale réussie

A l’heure où le fossé des inégalités se creuse, où le nombre de personnes en situation de précarité et d’exclusion augmente, il est temps de penser et de mettre en place une véritable politique de (ré)insertion sociale basée sur le logement d’abord. La précarité concerne plusieurs personnes, comme les working poors ou celles au bénéfice de l’aide sociale, mais elle concerne aussi beaucoup de personnes qui n’apparaissent pas dans les statistiques officielles (...) Alors que le Conseil municipal a accueilli fièrement la Haut-commissaire aux droits de l’Homme, Mme Michèle Bachelet, courant décembre 2018, pour réaffirmer son adhésion aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, une partie des Conseillers-ères municipaux-ales n’a pas vu de contradiction dans le fait de ne pas soutenir cette motion. Or, une partie de la population genevoise est marginalisée, isolée, discriminée, laissée au bord de la route, sans droits et sans place au sein de notre société. (...)

Jean-Charles Magnin: Economie genevoise: l'année de tous les dangers

Dans ce contexte tourmenté, l'économie genevoise doit pouvoir compter sur un soutien politique sans faille pour maintenir la tête hors de l'eau. Or ce soutien est nettement moins efficace en ce début d'année 2019 qu'il ne le fut lors des crises précédentes (1990-1997, 2001, 2008-2009). Alors que la sagesse commanderait, avec de telles incertitudes, de contenir les dépenses de l'Etat et de renforcer le pouvoir d'achat des habitants et la compétitivité des entreprises, on a assisté en décembre dernier à trois décisions pour le moins inquiétantes, dans l'ordre croissant de gravité suivant: 1. Le budget de l'Etat 2019 a été voté avec une hausse importante des dépenses, même s'il n'est pas déficitaire. En fait, les partis proches des milieux économiques ont été proprement laminés sur ce sujet, le budget voté étant clairement l'œuvre des partis de gauche et ayant même été accepté, pour la première fois depuis plusieurs décennies, par l'extrême-gauche. 2. Le Parlement genevois a accepté une hausse importante des valeurs locatives, qui aura pour effet d'augmenter sensiblement les impôts des propriétaires. (...)

Jean-Michel Olivier Lumières de l'invisible

Depuis son invention en 1839 par Louis Daguerre (qui s'appuie, lui-même, sur les recherches de Nicéphore Niepce), la photographie n'a cessé de fasciner peintres et écrivains. Pour Honoré de Balzac, Théophile Gautier et Gérard de Nerval, elle avait des pouvoirs magiques. Pour d'autres, comme le roi de Naples, il fallait l'interdire, car elle était dangereuse, comme le mauvais œil… Cette nouvelle technique, comme on sait, a bouleversé l'histoire de la peinture, en libérant les peintres de l'obsession de reproduire, au détail près, la nature environnante. À quoi bon copier le réel quand on peut le faire à l'aide d'un simple appareil de photo ? La peinture, peu à peu, s'est plongée dans la couleur, puis déconstruite, pièce après pièce, dans l'abstraction, avec Kandinsky, Malevitch et Picasso. (...) Aujourd'hui, grâce aux écrans (TV, smartphones, ordinateurs), la photographie a triomphé partout et totalement (...)

Le groumeur genevois: Peau de Maud(âne)... selon Perrault

De bleu, de bleu...! Il était une fois un parti si aimé de ses peuples, si respecté de tous ses voisins et de ses alliés, qu'on pouvait dire qu'il était le plus exemplaire de tous. La magnificence, le goût et l'abondance régnaient dans son palais ; les députés étaient sages et habiles ; les courtisans, vertueux et attachés (.) les domestiques, fidèles et laborieux ; les écuries, vastes et remplies des plus beaux chevaux du monde (.) mais ce qui étonnait les étrangers qui venaient admirer ces belles écuries, c'est qu'au lieu le plus apparent un âne étalait sa superbe. (...) Et, patatras, voilà que survint un vil Vizir qui lui offrit fomule un, aéroplane et toutes sortes de joyeuses babioles… J'adore les contes. Même si j'ai (si peu) trahi Perrault. Vous en connaissez la suite mais pas encore la fin. Car il s'accroche le baudet, t'as beau lui f... des coups de pied dans l'arrière-train (...)

Arnaud Cerutti: Affaire Maudet: journalisme et mots doux

A sa création, et même encore aujourd’hui, le but de ce blog était de parler de sport, de sport et rien que de sport. Aujourd’hui, j’ai toutefois envie de faire une entorse à cette idée pour la simple et bonne raison que, comme beaucoup de Genevois (enfin, j’imagine), j’ai suivi hier soir les différents «lives» de l’Assemblée Générale du PLR au sujet de l’Affaire Maudet. (...) Il se trouve en effet qu’au fil des trois heures de débats, nombre de personnes s’en sont pris aux médias. Il y a été pêle-mêle question de «journalisme de bas étage», de «tsunami médiatique», «d’accusations fantaisistes», de «cabale», d’un «scénario façon Netflix»… Pis, durant cette soirée, les journalistes ont été comparés à des poux. (...) Au-delà de ce dernier exemple, qui n’illustre que le manque de lucidité de certains, je trouve littéralement insupportables toutes les critiques susmentionnées (...)

Christian Brunier: Le Jour du zinc

Le 17 janvier est, dans le Calendrier révolutionnaire, le Jour du zinc. Une bonne excuse pour retrouver ses ami-e-s au bar ! J’aime ces lieux, étant un animal social. J’ai passé des tonnes d’heures dans les bistrots et j’y ai vécu de belles histoires. Le zinc est un espace merveilleux de création de liens humains, de discussions, d’échanges, de joie, d’amitié, de grosse déconne. Parfois, j’y vais même pour bosser, pour prendre de la distance, tout en vivant en direct les « Brèves de comptoir » de Gourio. Une machine d’inspiration ! Nous pouvons faire l’apologie du bistrot, tant de créations sont nées, de mondes refaits, de mots d’argots concoctés, d’amitiés tissées, d’amours conclus et d’événements arrosés dans ces sites magiques. (....)

Sylvie Ruffieux: Pourquoi un Référendum ?

Avec plusieurs mouvements et divers personnes plus ou moins connues l'UDF-EDU désire à la nette majorité un Référendum contre la loi contre l'homophobie. Il y a déjà des lois contre les insultes. On veut nous faire taire ou semer la confusion ou la peur sur un sujet délicat. Où est la liberté d'expression ? Alors pourquoi exactement ? La pratique homosexuelle est un sujet délicat qui nous touche au plus profond chacun. C'est l'âme qui est touchée quand une personne est homosexuelle et aussi l'Esprit. Mais nous voulons dire qu'il est possible d'en sortir de cette habitude ou influence. En tant que Chrétienne je peux vous l'affirmer. (...) (TDG)