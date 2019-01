Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Mireille Vallette: Laïcité: les Juristes progressistes se conduisent en voyous

Exem n’en revient pas! «Pour leur affiche contre la loi sur la laïcité de l’Etat, les Juristes progressistes ont utilisé le logo que je leur avais dessiné il y a 25 ans! Sans me demander la moindre autorisation et sans envisager une rémunération.» De toute manière, Exem aurait refusé. Les prises de position des affiches qu’il réalise correspondent toujours à ses propres opinions. Sa probité n’a jamais été prise en défaut. Or, Exem est en faveur de la LLE. Sollicité par l’association «La laïcité, ma liberté» qui milite pour cette loi, l’artiste a réalisé une affiche qui la soutient. Malheureux hasard, les deux affiches apparaissent côte à côte sur les panneaux de votations du 10 février.Des adeptes de Facebook ont rapidement réagi, ce qui témoigne des atteintes à sa réputation. L’association organise une conférence de presse ce lundi 14 janvier en présence de l’artiste. En attendant, Exem a bien voulu me donner copie du message qu’il a envoyé à l’Association des juristes progressistes. Leur site est en sommeil, mais les membres semblent s’être réveillés en sursaut pour contester la loi. (...)

Christian Brunier: Le Jour du Chat

Le Calendrier républicain définit, ce jour, comme le Jour du chat. « Il y a deux moyens d’oublier les tracas de la vie : la musique et les chats », disait Albert Schweitzer. Le chat est l’emblème de l’hédonisme. Durant 15 à 18 heures, il se glande. Puis, il mange, bois, recherche de caresses et s’amuse, en attendant la prochaine sieste. Il est un modèle du bien-vivre. Il vit pleinement dans le présent, avec liberté et détachement. Selon une étude de l’Université du Minnesota, posséder un chat améliorerait la santé et rendrait plus heureux. Observant un échantillonnage de 4'500 personnes, durant une décennie, les chercheurs ont même déterminé que les détenteurs de chats encouraient 30% de moins de risques de décéder d’un arrêt cardiaque. (...) C’est aussi un détecteur de problèmes médicaux. Ma petite chatte rousse, appelée « Jazzy », venait se vautrer sur moi à chaque fois que je me couchais. Puis, un jour, plus du tout ! Quelques semaines plus tard, les médecins me diagnostiquaient une infection très avancée de ma vésicule biliaire, frôlant la septicémie, non sensible à la douleur, soit à l’endroit même où ma petite féline venait chercher de la tendresse. (...)

Claude Bonard: Pourquoi écrire sur la guerre et sur les conflits ?

(...) J'ai eu le privilège de connaître et de suivre au cours des années 70 et 80 plusieurs conférences d'André Corvisier, (1918-2014), professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne qui, avec Gaston Bouthoul ont réinventé l'approche du "phénomène Guerre" dans le monde francophone. Considérée longtemps comme un fléau de la nature, la guerre a été condamnée par le christianisme, l'esprit des Lumières, l'évolution des sensibilités. Elle est pourtant, que ça nous plaise ou non, toujours présente dans le monde, y compris en Europe. Mais peut-on songer à guérir un mal en refusant de l'étudier? La guerre affecte toutes les activités humaines, force est donc d'aborder l'influence qu'elle a sur elles. (...)

Arnaud Cerutti: Oui, Novak Djokovic est le grandissime favori

(...) A l’heure où s’ouvre la première levée du Grand Chelem 2019, il est bon de rappeler que le Djokovic qui peut parfois s’égarer au meilleur des trois sets est un tout autre joueur lorsque s’invitent les combats au meilleur des cinq sets. Qui plus est, le sol de la Rod-Laver Arena est son merveilleux terrain, celui où il multiplie les uppercuts comme d’autres les pains. A moins d’un coup de mou, il y pratique régulièrement son meilleur tennis et il faut livrer une partition sans fausse note, pour ne pas dire héroïque, pour le faire céder. Demandez donc à Stan Wawrinka ce qu’il a dû faire pour l’inquiéter une première fois en 2013 avant de finalement se l’offrir magistralement douze mois plus tard! Aujourd’hui, le Novak Djokovic qui a rallié les bords de la Yarra ressemble davantage à celui de 2015 et 2016 qu’à celui des éditions 2017 et 2018. Cela suffit à allumer une lumière de terreur dans les yeux de ses adversaires. (...)

Rémi Mogenet: On a capturé le Père Chalande à Genève

Dans le dernier épisode de cette étrange petite série, nous avons laissé le Père Noël alors qu'il venait, d'un rayon de feu de sa crosse divine, de trancher la jambe droite du démon Mérérim qui l'attaquait - et, ainsi, de le rendre boiteux. (...) En attendant d'offrir le Père Noël à l'araignée géante dont il avait fait son affreuse amie, il le plaça dans la flèche de la cathédrale, an fin de se servir de lui comme otage, lorsque surviendrait la réaction à laquelle il s'attendait. Car il se doutait que les quatre elfes partis chercher du secours reviendraient, seuls ou avec effectivement du secours, qu'il ne devinait cependant pas. La porte du Ciel en tout cas ne leur serait pas ouverte, il ne le croyait pas. Quels êtres sur Terre pourraient l'attaquer, lui, Mérérim le tout-puissant? Il n'en connaissait aucun. Il se voyait déjà le maître de toute chose.

Le groumeur genevois: Alors Carlos, on rit ghosn?

De bleu, de bleu...! Alors là, après avoir lu, vu, relu et revu la triste histoire du Pédégé de Renault-Nissan, Bobonne et moi avons décidé d'aller brûler à son intention un cierge à deux pas de chez nous, à Notre Dame, dans la seule cathédrale que les protestants n'ont pas chouravée aux cathos. J'vous explique mon immense empathie pour lui et les larmes de Bobonne: (...) C'est une justice archaïque hurlent en choeur les journalistes, les pénalistes et les politiques. C'est quoi cette présomption de culpabilité alors que nous autres, héritiers de la Révolution, considérons innocent, jusqu'au jugement, le taré qui assassine les petites filles. J'vous l'dis moi y a pas d'justice au pays du soleil levant. Il paraît qu'on l'aurait même démis de ses fonctions de pédégé de Nissan, filiale du groupe Renault qui, lui, a eu la délicatesse de le rassurer en lui conservant sa confiance, son poste et sa rémunération. Heureusement qu'il reste des conseils d'administration et des gouvernements élégants dans ce monde de brutes Samouraïs. Aux dernières nouvelles, si l'on en croit les méchantes rumeurs, il aurait quitté le régime fiscal français en 2012 car les vilains socialistes de François Hollande voulaient lui roustir un peu de pognon par l'impôt sur la fortune, à lui, un type décoré de la Grand-croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique. (...)

Adrien Faure invite Louis-Batiste Nauwelaerts: A la découverte de l'anarchisme de droite

J’ai le plaisir de pouvoir vous partager aujourd’hui, et durant ces prochains jours, un texte de l’excellent Louis-Batiste Nauwelaerts sur un courant politique fort méconnu de tous. Bonne découverte ! AF « C'est la gauche qui me rend de droite » Michel Audiard. (...) Il y a dans le mouvement anarchiste une triple variété : un anarchisme de gauche, issu de la pensée progressiste du XVIIIe siècle, qui joua un rôle important dans tous les mouvements d’émancipation des peuples et qui survit actuellement dans les groupes libertaires et des communautés autogestionnaires ; un anarchisme brut, qui ne se réfère à aucune idéologie, prône la liberté absolue et le rejet de tout pouvoir quel qu’il soit - dont l’un des maîtres fut Max Stirner – et que l’on assimile, à tort ou à raison, à un individualisme excessif ; et, enfin, un anarchisme de droite – celui que nous avons choisi d’étudier ici – qui a des sources dans le courant baroque et dans la philosophie libertine et qui développe depuis plus d’un siècle des thèmes (ô paradoxe !) aristocratiques et libertaires. (...) Comment s’expriment l’élitisme et l’antidémocratisme des anarchistes de droite, ainsi que la haine des intellectuels, chez des auteurs comme Léon Bloy, Louis-Ferdinand Céline, Bernanos, Paul Léautaud, Jean Anouilh ou bien encore Michel-Georges Micberth ? (...) (TDG)