Michèle Roullet: Le COVID-19 a chauffé les esprits

Le semi-confinement provoque des délires ! Les revendications pullulent, comme si le COVID-19 avait ouvert les vannes de la déraison. Parmi les idées les plus ubuesques, celles des antispécistes et des Verts genevois : 1. Les antispécistes demandent à la Confédération de remettre en question la consommation de viande, voire de renoncer progressivement à la pratique d’élevage pour « amorcer un virage dans la bonne direction ! » (« Elevage », Le Temps, 24.04.20). Cette “bonne direction” tuera notre paysannerie (déjà précarisée !) (...) 2. « Les plans de mesures des Vert.e.s pour sortir de la crise du COVID-19 » sont un inventaire à la Prévert ! Il faut lire leur Communiquée de presse du 30 avril ! On y découvre « un plan qui prévoit trois thématiques fortes : résilience, urgence climatique et urgence sociale ». (...) 3. Quant à la gauche, ses demandes ne pas ubuesques, mais convenues ! Elles se résument à : plus d’impôts, plus de taxes, plus de subventions (...) 4. Enfin, les milieux de la droite ne sont pas en reste. Pour éponger la crise sanitaire, certains demandent une diminution des traitements des fonctionnaires. D’autres une réduction des rentes des retraités. (...) qu’on le veuille ou non, nous sommes dans un monde globalisé, qui nous oblige à mener une réflexion globale !

Thomas Weibel: Administrations et CFF conduisent Genève à un désastre

(...) Tout ça risque de très mal finir : on ne réalise pas des ouvrages coûtant plusieurs milliards sur des mensonges. On peut bien sûr impunément mentir aux Députés, mais les mensonges ne résistent pas à la réalité : ils s’y fracassent. Jusqu’aujourd’hui, à Genève, l’administration en charge des transports a tout fait pour que les citoyens ne connaissent rien du débat, ignorent tout de ses enjeux. C'est donc lors des procédures d'enquêtes publiques que se dénouera l'affaire, lorsque le projet de l'Etat sera enfin dévoilé aux citoyens, aux habitants des quartiers centraux, aux propriétaires d'immeubles touchés. Ayant appris au cours de mon expérience genevoise la pugnacité des Genevois, il m’apparaît certain que les projets délirants de l'Etat rencontreront alors de très solides adversaires. Pour le moment, l’administration est toute-puissante, le législatif ne la contrôle pas. L'affaire passera sans doute aux mains de la justice, ira certainement jusqu'au Tribunal fédéral, que ce soit pour des raisons urbanistiques, ou des motifs d’intérêts privés de propriétaires immobiliers. L’autorité passera du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire. Il m'apparaît certain encore que les opposants, à ce moment-là, avanceront comme argument le fait qu'une autre solution avait été sommairement écartée par les autorités, au mépris de l'intérêt général. (...)

Catherine Armand: Faire la queue

On va devoir s’y habituer. Dans les mois qui viennent, on va sûrement passer beaucoup de temps à faire la queue. Tout ce qui nous semblait accessible "vite fait" devra dorénavant être planifié. Fini les "je passe vite à la poste", ou les "je vais acheter du pain, j’en ai pour 5 minutes". Plus rien ne durera 5 minutes, ou alors aux rares heures creuses, miraculeuses. Les seules queues qu’on pouvait voir auparavant sur les trottoirs genevois se formaient à l’occasion de la sortie d’un nouvel iPhone ou d’une collection "grand couturier" chez H&M. Des queues dont on se moquait ou qui nous choquaient, car elles symbolisaient tout ce qu’il y a de détestable dans la surconsommation de notre société. Les queues d’aujourd’hui semblent interminables, s’étirant nonchalamment sur les trottoirs. Finalement elles sont assez sereines, composées d’individus sinon patients, du moins résignés. On a pas le choix, et en plus (pour la plupart d’entre nous), on a le temps. Et puis, on est contents de sortir un peu, de "voir du monde", même si c’est une nuque à deux mètres de notre nez. Une danse tacite s’est mise en place assez naturellement (...)

Pascal Décaillet: Tito, les Balkans, l'épopée

Il y a juste 40 ans, le 4 mai 1980, disparaissait, à l'âge de 88 ans, l'une des figures majeures de l'Histoire des Balkans au vingtième siècle : Josip Broz, alias Tito. C'était un homme considérable, un géant. (...) La vraie Histoire des Balkans demeure à écrire. Cela devra se faire par des historiens, ou alors peut-être par des poètes épiques, comme il y eut un Homère pour les guerres troyennes (on finit toujours par lire plutôt l'Iliade, sublime dans ses hexamètres, que le génial historien Moses Finley). Mais par pitié, surtout pas par des moralistes ! Ni même par des philosophes, avec leur prétention à la lumière et à l'horlogerie universelles. Là où le tragique de l'Histoire se nourrit du local, du particulier, de l'idiomatique, chaque théâtre d'opérations valant pour lui-seul, hors de toute leçon générale. Pour cela, il faut accepter de creuser, étudier les langues, les mythes fondateurs, lire les récits. Plutôt que chercher, comme un démonstrateur mathématique, à raisonner.

Marc Schindler: Les chiens de garde du Covid-19

(...) Comme tous les vétérans du métier, je me souviens du temps où la France avait un ministère de l’Information. J’ai en mémoire les conférences de presse du général de Gaulle, quand les journalistes étaient autorisés à poser une question approuvée par la service de presse de l’Elysée.(...) Mais, avec Internet, l’information, c’est la chienlit, selon la formule du général. Allez donc rectifier les affabulations balancées sur Facebook, Youtube et des milliers de sites. Une armée de zélés censeurs n’y suffirait pas. Il faut donc, estime le service d’information du gouvernement que le pouvoir bienveillant éclaire le peuple, comme la Liberté dans le célèbre tableau d’Eugène Delacroix. La tentation de la voix de la France est le péché mignon de Macron. L’an dernier, il avait défendu l’idée d’un conseil de déontologie des médias. Au début de l’année, il prônait même « une forme de régulation » des médias pour lutter contre les fausses nouvelles. Chassez le naturel…! Comme tous mes confrères avec lesquels je débats sur la prétendue objectivité des médias, une chose est essentielle : la liberté de l’information et la diversité des sources. Il y a de détestables médias, il y aussi de médiocres journalistes. (...)

Bruno Hubacher: La charité du Führer

(...) Nommé d’après le médecin allemand Robert Koch, lauréat du Prix Nobel de médecine, découvreur du « bacille de Koch » ou « Mycobacterium tuberculosis », la bactérie responsable de la tuberculose, certaines épisodes peu glorieuses de l’institut, méritent, dans le contexte actuel de l’urgence urgente, un éclaircissement éclairé. En 1935 l’institut fut intégré au Ministère de la santé du « Troisième Reich », intégration suite à laquelle l’ensemble du personnel se convertit sur-le-champ à l’idéologie national-socialiste. Sous la houlette du médecin SS du Reich, Ernst-Robert Grawitz, l’institut procéda à un certain nombre d’essais cliniques sur des patients de certains hôpitaux psychiatriques, ainsi que sur des prisonniers des camps de concentration d’Oranienburg-Sachsenhausen et Buchenwald, en leur injectant le bacille du typhus pour des motifs de recherche médicale. Dans le cadre d’un essai clinique d’une série de nouveaux types de vaccin, Claus Schilling, directeur du département des maladies tropicales de l’institut, procéda à la contamination délibérée de 1'200 prisonniers du camp de concentration de Dachau avec le parasite de la malaria, provoquant la mort de 300 à 400 détenus. (Wikipedia) Mais bon, c’était une autre époque. Quoique. (...)

Charly Schwarz: L'économie sociale existe

(...) L'économie sociale propose également une alternative contre l’anonymat bureaucratique du secteur public, comme l'oubli du sujet, l'approche verticaliste et segmentée des besoins, les obstacles à une prise en compte transversale et pluridisciplinaire des situations. Les acteurs de l’économie sociale font preuve d’inventivité pour trouver de nouvelles réponses aux questions sociales. Les valeurs qui définissent ces acteurs sont la proximité locale, les valeurs sociales, la primauté de la personne sur le capital, la solidarité et la gestion démocratique. (...)

Didier Bonny: « Get out », frissons garantis

Couple mixte, Chris et Rose filent le parfait amour. L'envie de présenter Chris à ses parents est donc une évidence pour Rose qui ne leur a toutefois pas dit que son amoureux était Noir, ce qui n'est pas sans inquiéter Chris. Tranquillisé par Rose qui l'assure que ce n'est pas un problème pour ses géniteurs, les deux amoureux partent en week-end rencontrer la belle famille qui vit dans une magnifique propriété et dans un univers très "Blanc". (...) « Get out » est un film qui fait monter crescendo la pression grâce à une mise en scène à la hauteur, un rythme soutenu, un peu d'humour et des pics de stress soulignés par une musique qui fait tout son effet. 4 étoiles. (...) « Get out », RTL 9, mardi 5 mai, 20h45

JF Mabut: 2,8 millions pour une usine à gnôle

Plan-les-Ouates, me dit un citoyen de cette commune qui a suivi l'assemblée confinée par internet comme une cinquantaine d'habitants, a ainsi voté un crédit de 2,8 millions de francs pour reconstruire la Distillerie de Saconnex-d'Arve. Qu'une commune - une des plus riches du canton grâce à Plan-les-Watches - mette autant d'argent dans un hangar en éternit amiantée et sans aucun cachet ni valeur patrimoniale pour produire de la gnôle alors que les besoins sociaux vont exploser est tout de même fort de café, non?! Les municipaux ont-ils pris la mesure de la crise économique qui s'annonce? Certes, le lieu, qui jadis était entouré de grands cerisiers blancs au début du printemps, a acquis ce sésame magique et intouchable: être devenu un mini-centre culturel (comme si on en manquait dans le canton. (...) Les grandes communes ont-elles déjà évalué les pertes fiscales liées à la crise du Covid? Qu'en dit Xavier Magnin, maire de Plan-les-Ouates et président de l'ACG? (...)

Pascal Holenweg: Déjà pauvres, désormais démunis

(...) "La pandémie n'a pas suspendu la lutte des classes", écrit le syndicat genevois SIT, qui rappelle que dès le début de la pandémie, les syndicats genevois ont appelé à la suspension de toutes les activités économiques non indispensables à la population. Et le SIT de se demander "comment peut-on interdire les les réunions de plus de 5 personnes sur la voie publique et continuer à envoyer des centaines de milliers de travailleurs-euses sur leurs lieux de travail, la plupart du temps sans aucune espèce contrôle sur place de l'application des mesures sanitaires ?". Eh bien, on peut : Tous les commerces pourront rouvrir le 11 mai, y compris les restaurants. Les musées et les bibliothèques aussi -mais pas encore les théâtres, les cinémas, les salles de concert. Mais s'en tiendra-t-on à un "retour à la normalité" comme si cette "normalité" était le mieux que l'on puisse souhaiter ou tiendra-t-on compte par des actes concrets de ce que cet épisode a révélé ? Les métiers, les fonctions qui nous sont en ce moment d'entre les plus indispensables sont aussi d'entre les plus mal payés (...)