Maurice-Ruben Hayoun: Où se cache le vrai, l’authentique Sartre ?

(...) La question que je me pose au terme d’une lecture du passionnant “Sartre” d’Annie Cohen-Solal est celle de l’identité : mais qui était vraiment Jean-Paul Sartre ? Où se cache le vrai, l’authentique Sartre ? Etait ce un philosophe de grand talent, un penseur qui a envoûté son temps au point de focaliser sur lui l’intérêt de tous ? On dirait aujourd’hui qu’il a pris toute la lumière . Il est difficile de répondre à la question de manière univoque. (...) Pour finir, je vais évoquer cette improbable rencontre entre le philosophe ayant atteint l’âge mur, voire la vieillesse, et un jeune homme de 28 ans, juif apatride, et réfugié en France depuis l’expulsion des tous les Juifs de l’Egypte nassérienne . Ce jeune militant d’extrême gauche, devenu secrétaire de Sartre, (...), disparu depuis à Jérusalem où il avait choisi de vivre, à la suite de son retour au judaïsme, sut capter l’amitié, voire l’affection du vieux philosophe qui commençait à connaître les avanies du grand âge. (...) Mais l’affaire Levy finira par défrayer la chronique, suite à des dialogues entre le vieux maître et son jeune émule. Il s’agissait de savoir pourquoi Sartre avait donné l’impression de revenir sur la quasi totalité de ses opinions politiques et philosophiques… Certains, comme le Castor, parleront même d’un détournement de vieillard. Moi, cela m’a fait penser à ces penseurs juifs, tels Isaac Abrabanel, de la fin du Moyen Age qui vivaient l’extinction de l’aristotélisme (...)

Pascal Holenweg: L'amer de toutes les batailles ?

(...) Les statuts spéciaux sont abolis, et c'est une bonne chose. Mais le dumping fiscal, lui, est renforcé -entre la Suisse et d'autres places financières, et entre les cantons suisses. Il faudra donc reprendre le combat pour instaurer un taux d'imposition égal dans tous les cantons -le PS étudie une initiative populaire en ce sens. Et comme la réforme fiscale ne supprime les privilèges fiscaux accordés aux multinationales) qu'en leur accordant des "compensations" qui sont elles aussi des privilèges (imposition réduite des bénéfices provenant de brevets, déductions pour recherche et développement...), il faudra trouver le moyen de supprimer aussi ces privilèges. Et à Genève, nous avons à nos agendas la promotion d'une autre initiative -qui a abouti : l'initiative "zéro pertes"... (...) Les partisans de la réforme fiscale avaient assez de doutes sur la popularité de leur projet pour tenter d'enfumer le bon peuple. Ils n'étaient pas foncièrement malhonnêtes, seulement inquiets. Les voilà donc rassurés. Pour un temps : leur réforme fiscale n'a pas fait à Genève un triomphe tel qu'il soit de nature à nous désarmer…

Hélène Richard-Favre: Au-delà de l’être, au-delà de sa famille, le poids des valeurs

(...) Ce sont des valeurs qui se heurtent les unes aux autres à coup d’arguments, de références et de témoignages, tous irréconciliables. C’est le sens que chacune et chacun donne à la vie qui veut l’emporter sur l’autre qui lui est opposé. Pour les parents de Vincent, on le tue si on cesse de l’alimenter, pour le reste de sa famille, on va contre la volonté de Vincent si on poursuit les traitements. Se font face ainsi deux courants de pensée, celui d’un fervent catholicisme, celui d’un réalisme qui ne se définit pas forcément contre la foi catholique. Mais qui choque parce que le geste qui prive Vincent de soins, depuis ce jour, lui sera fatal.

Bruno Hubacher: En attendant la révolution

(...) Le mot « démocratie », cette forme d’organisation de la société, qui n’est pourtant pas mentionnée une seule fois, ni dans la déclaration d’indépendance de 1776, ni dans la constitution de 1787 de la référence en la matière, les Etats-Unis d’Amérique. (...) On pourrait s’offusquer du déficit démocratique des institutions européennes, l’abandon des électeurs par les partis politiques pendant les 20 dernières années est tout autant un facteur de l’abstentionnisme ambiant. La Social-démocratie européenne continue à soutenir le démantèlement de l’état social, les Verts européens continuent à adhérer au modèle économique néolibéral prépondérant du productivisme et à soutenir des interventions militaires, les partis qui affichent fièrement le « C » pour « chrétien » dans leurs appellations taillant allègrement dans les budgets de l’aide sociale. On comprend donc aisément que les électeurs ne votent plus. (...) Il n’est pas inutile de rappeler que le candidat Joe Biden, ancien Vice-président et favori des médias, est entré en politique en 1973 en tant que sénateur de l’état de Delaware, siège de 950'000 entreprises internationales et de deux tiers des 500 entreprises américaines les plus importantes, pour une population d’à peine 1 million d’habitants. (...)

Charly Schwarz: Comment expliquer le « Green business »

L'environnement a pris une place importante dans nos modes de gestion. On ne peut plus gérer une société suivant des critères uniquement économiques. Aujourd’hui, le chef d’entreprise ne peut pas se désintéresser de l'écologie et du social. Le « Green business », c'est le développement durable appliqué à l'entreprise. C'est agir au sein de l'entreprise dans le respect de l'homme et de l'environnement, promouvoir l'employabilité locale, l'insertion par le travail ou encore participer financièrement à des projets d'utilité publique.

Adrien Faure: Le postmodernisme et l’héritage hippie

Quand on fait la généalogie du postmodernisme, quand on le déconstruit (deux activités intellectuelles particulièrement appréciées des postmodernistes), on le fait souvent remonter aux mouvements sociaux et militants des années 60. Comme tout le monde le sait, cette décennie et la suivante sont un moment d’émergence d’un mouvement social particulier qui est celui des hippies. Or, on a vite fait de voir en les hippies des précurseurs du postmodernisme, car on s’imagine les hippies comme des sortes de militants aux longs cheveux, adeptes de substances illicites, manifestant sans relâche pour diverses causes politiques. J’aimerais vous proposer une interprétation différente, en me basant sur les travaux de Michael Allen, de David Laderman et de Michel Lancelot. (...) Mais c’est sur le plan des valeurs, de l’axiologie, que la différence entre postmodernisme et hippies me semble criante. D’un côté, un mouvement hippie qui place en son centre l’individualité et ses incroyables potentialités inexplorées, la paix entre tous, l’amour universel et la liberté (sexuelle notamment nous l’avons dit), de l’autre, une configuration postmoderniste qui place en son centre l’identité de groupe, tribale, le conflit permanent entre ces groupes, le ressentiment envers les groupes « privilégiés » et un certain puritanisme. C’est pourquoi, on peut affirmer qu’il n’y a pas de continuité entre le mouvement hippie et les postmodernistes. (TDG)