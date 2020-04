Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Maurice Gardiol: Devons-nous décider de la manière dont les autres doivent mourir ?

Je réagis ici à un écrit d’André Comte-Sponville paru dans le Temps vendredi 17 avril. Si je peux souscrire à plusieurs de ses propos, et en partie à celui-ci : « La finitude, l’échec et les obstacles font partie de la condition humaine. Tant que nous n’aurons pas accepté la mort, nous serons affolés à chaque épidémie. (...) En disant « Laissez-nous mourir comme nous voulons ! » il s’attaque au « sanitairement correct ». Cela me semble un peu égocentrique, car la question est à mon sens plutôt de savoir si c’est à nous de décider de la manière dont les autres doivent mourir ! Nous serons probablement à fin avril, selon les décomptes officiels, à près de 200'000 morts dans le monde. Sans les mesures prises, il faudrait probablement multiplier ce chiffre par 4 ou par 5 ! Et nous ne sommes qu’au début des ravages de cette pandémie dont personne ne sait aujourd’hui combien de temps elle va durer. (...) Je rejoins le philosophe dans sa conclusion par rapport à cette pandémie : « Ceux qui croient qu’elle ne changera rien se trompent. Ceux qui croient qu’elle changera tout se trompent aussi ! » La question est de savoir ce que nous allons choisir de changer et quelles priorités vont s’imposer par rapport aux défis qui sont devant nous. Mais aussi qui va décider, sur la base de quelles informations et de quelles urgences économiques, climatiques, sanitaires, etc. ?

Haykel Ezzeddine: Le coronavirus et les indépendants

(...) Le conseil fédéral est devant une première gestion de crise d’une telle ampleur que le tâtonnement guide ses actions! Dans cette ambiance tendue, Guy Parmelin le chef de l’économie, jaloux de la dernière sortie linguistique de son homologue Alain Berset nous gratifie dans une interview au journal dominical « Le Matin » d’une citation qui va rajouter du baume au coeur de ces mêmes indépendants. « L’aide reste une aide d’urgence et ne doit pas devenir un oreiller de paresse » dit-il. Ils apprécient ces indépendants. Dommage qu’un conseiller fédéral n’est pas élu par le peuple car le pouvoir des urnes aseptise le discours et rend la parole plus sage.

>Pascal Holenweg: On n'était pas confinés, mais on sera déconfinés

(...) Or « le problème avec les experts, c’est qu’ils n’ont aucune idée de ce qu’ils ignorent » (Nassim Nicholas Taleb), et qu'ils croient donc savoir : non seulement comment le virus se transmet, mais d'où il vient, comment le combattre, comment le soigner, combien de temps on le porte sans qu'il nous affecte, pourquoi les enfants sont moins touchés que les adultes... On sait, en revanche qu'il ne cessera pas de circuler après le déconfinement, et on sait déjà, parce qu'on en a des données vérifiables, qu'il frappe et continuera de frapper les plus faibles : les plus vieux, les plus déjà malades (cardiaques, diabétiques, obèses...), les plus précaires, les plus pauvres. Dans une lettre de félicitation aux heureux élus et heureuses élus socialistes dans les Conseils municipaux, Thierry Apothéloz leur (nous...) rappelle "ce qui fait l'essence même de notre engagement militant : l'amélioration des conditions d'existence, notamment des plus précarisé.e.s et des plus vulnérables". Si le déconfinement par étapes que propose (et dispose) le Conseil fédéral pouvait y concourir, nous y applaudirions. Les urgences sont différentes, et inégales : l'économie se relèvera, quelque temps qu'elle y mette, les "marchés" et les bourses se relèveront, les entreprises se relèveront si on fait l'effort de les aider, les assurances sociales, les services publics résisteront, si on leur en donne les moyens. Les écoles reprendront, le 11 mai ou plus tard... Les morts, eux, ne se relèveront pas.

Pascal Décaillet: Des exécutifs qui se royaument !

(...) Cette hyper-présence exécutive n'aurait jamais pu prendre une telle place sans la conjugaison d'un autre facteur : la disparition, depuis des semaines, des Parlements. Tant au niveau fédéral que dans les Cantons. Ces derniers, totalement impréparés à un scénario où il faudrait siéger hors de la présence physique, ne se sont vraiment pas pressés pour inventer des solutions techniques et politiques pouvant répondre à la situation. Sans Parlements, pas de contrôle. Sans contrôle, les ministres se royaument. Il va falloir, très vite, que cela cesse. Les exécutifs, dès la sortie de crise, devront être remis à leur place. Leur récurrente ostentation, sans la moindre parole contrariante en face, depuis des semaines, doit demeurer une exception historique. Une parenthèse. Qu'il convient, au plus vite, de refermer.

Claude Bonard: Du pain et des jeux au cours des jours sombres

(...) Sans même parler du stade flambant neuf de Donetsk à l'occasion de l'Eurofoot 2012 qui n'est plus qu'un enchevêtrement de poutrelles calcinées et tordues au coeur d'une zone de guerre. Et aujourd'hui, alors que le monde du sport est assommé par le Covid-19, on assiste à des comportements divers de la part de certaines stars du football mondial. Certains joueurs se portent volontaires pour soutenir les structures de soin dans leur pays ou leur ville, d'autres offrent spontanément de grosses sommes en faveur de la lutte contre le virus et d'autres enfin, moins glorieux, refusent une basse de 15 % sur leur faramineux salaire, suggérée par leur club en cette période de disette. Bref, une belle fresque qui illustre un chapitre, certes mineur de la comédie humaine qui se joue dans nos vies depuis l'irruption de ce satané virus.

Sylvain Thévoz: Délit de solidarité à Genève

Le délit de solidarité est actionné à Genève. Des policiers municipaux et cantonaux sont intervenus pour stopper une opération de distribution de nourriture à 150 personnes dans le besoin. Ils ont embarqué la camionnette et les bénévoles, leur intimant d’effacer les vidéos de leur interpellation. Une deuxième distribution a eu lieu. Elle a subi le même zèle des pandores. Ainsi une association dont il est fait l'éloge à l'heure du 19H30 et qui est applaudie à 21H se fait évacuer par la police un samedi après-midi ensoleillé [1]. Est-ce que le Conseil d’État et le Conseil administratif soutiennent ces opérations punitives de la police ? Surtout, quelles mesures sont prises à Genève pour garantir le droit à l’alimentation en cette période de pandémie, alors que de nombreuses associations sont fermées ou ont dû réduire leur champ d'action? Plutôt que de sanctionner frontalement et bêtement, des solutions devraient être trouvées au cas par cas, et des appuis proposés aux personnes qui s'engagent pour apporter de l'aide. Il est choquant, alors que la pandémie frappe davantage les plus précaires, que certaines normes s'appliquent sans discernement sur eux. (...)

Pierre Kunz: Grâce au Covid-19, fin de la mondialisation ?

(...) En quoi par exemple la guerre de 39-45 ou les récentes crises financières ont-elles transformé le fonctionnement économique et social de nos sociétés occidentales ? En rien ou presque. Ce qui par contre les a profondément transformées, ce fut l’avènement de l’Etat social rendu possible par le développement économique prodigieux des « Trente glorieuses ». En crise, les sociétés font front et se défendent. Seuls les défis les poussent en avant. Il n’empêche, en cette période de pandémie, la mode est à l’annonce de la fin du capitalisme, de la mondialisation et du consumérisme. Ce sont les lobbies verts et paysans qui se sont précipités à la manœuvre de cette ambition. « Foin de la mondialisation ! Vivons plus sainement et en sécurité, disent-ils, cessons d’acheter à l’étranger, produisons et achetons localement, retrouvons l’artisanat de subsistance, destiné au quartier et au village ». Ainsi, ils ventent la « souveraineté alimentaire et énergétique », ce qui est un peu risible dans un pays comme la Suisse qui dépend à 50 % de l’étranger pour l’alimentation de la population et à 100 % pour son gaz et ses carburants. (...) Non, le libre-échange n’est pas une invention du capitalisme. (...)

Mireille Vallette: Lorsque Le Temps se fait avoir par un intégriste

Une fondation entend récolter la «zakat» et la consacrer à des projets communautaires en Suisse. Il suffit de faire confiance à son fier initiateur… Connu pour son intégrisme. La nouvelle est d’importance! Elle nous est donnée dans Le Temps par Glenn Ray qui est (ou qui fut) «étudiant en sociétés plurielles» à l’Université de Fribourg. Un nouveau diplôme et une expression cristalline que les musulmans savent si bien utiliser pour rappeler la place à laquelle ils ont droit. (...) Saâd Dhif a donc créé une fondation dans le but d’inciter ses coreligionnaires à payer local. Qui est-il? Un «titulaire d'un Master en économie et employé du secteur bancaire», nous apprend Le Temps. Le CV est un peu maigre? Étoffons-le. (...)

Marc Schindler: La France est le pays du verbe

(...) Les conférences de presse du Conseil fédéral n’ont rien d’un show télévisé. Dans une salle de presse dépouillée, trois membres du gouvernement exposent la stratégie gouvernementale : la présidente, l’omniprésent Berset et, à tour de rôle, les ministres de l’économie et de la défense. Et puis une brève interview en plusieurs langues à la presse, à la radio et à la TV. (...) On est loin de la déclaration de guerre au virus, proclamée par le président Macron et de ses interminables déclarations télévisées. Rien à voir non plus avec les consternantes prises de position quotidiennes du directeur général de la santé, qui aligne comme des perles les chiffres des hospitalisations et des morts. Sans inscrire ces données sur l’écran, mais avec un interprète en langue des signes. Vous retenez quelque chose de cette avalanche de chiffres, vous ? Sans parler de l’indigeste conférence du premier ministre et de son ministre de la santé, 150 minutes de justifications égayées de quelques tableaux illisibles. Il n’y a vraiment personne au gouvernement français pour expliquer aux ministres que l’important, dans la communication, ce n’est pas ce que vous dites, mais ce que je comprends ? Qu’une image vaut mille mots, qu’il existe des techniques graphiques employées par tous les experts pour faire passer le message ? Non, la France est le pays du verbe. (...)

Bernard Comoli: L‘Amazonie, histoire, géographie, environnement

