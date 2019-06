Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Marie Barbey-Chappuis: Le 14 juin... pour rompre avec la politique des petits pas !

Je sais que j'ai de la chance. La chance d’avoir un conjoint qui me soutient dans mon souhait de concilier vie familiale, professionnelle et politique. La chance de n'avoir pas subi de coup d'arrêt dans ma carrière suite aux naissances de mes deux filles. La chance d’avoir eu la possibilité de travailler à temps partiel tout en occupant un poste à responsabilités. D'autres femmes n'ont malheureusement pas cette chance. Elles sont encore beaucoup trop nombreuses. Le 14 juin, c'est pour elles que je marcherai aux côtés de milliers de femmes. Il faut en finir avec la "chance". Le système doit changer en faveur de toutes les femmes. Le "plafond de mère" doit se briser. Le temps partiel ne doit plus être un frein dans une carrière. L'offre de places d'accueil (crèches, etc.) doit enfin être à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un pays développé comme le nôtre. (...) Le problème fondamental réside dans l’absence de dispositifs de surveillance comme il en existe pour la santé et la sécurité au travail. Comme le relevait récemment la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, la Suisse se donne les moyens de lutter contre le travail au noir, mais quand il s’agit d’égalité salariale entre femmes et hommes, le consensus politique se fait attendre. (...)

Sylvain Thévoz: Merci aux femmes

En cette journée de grève du 14 juin, les rassemblements aux quatre coins des villes ont commencé, les coups de cuillères sur les casseroles y résonnent depuis minuit déjà. La cathédrale de Lausanne s'est embrasée, Genève va suivre, et Bâle et Zürich et toutes les campagnes. Les journaux font leur une sur cette grève. Le soulèvement est déjà un énorme succès. Désormais, c'est depuis la France, à l'internationale que les messages de soutien, d'émulation affluent. Les réseaux sociaux se couvrent de violet, tout le monde en parle, partout. Avec cette grève, on va en voir de toutes les couleurs. Les femmes* se soulèvent! Quelque chose de grand, d'énorme est en marche. Alors que cette incroyable force se déploie, un mot simple et fort vient sur les lèvres : merci! (...) Merci aux femmes* de mettre en évidence les rapports de pouvoir et de domination, en remettant en cause les usages acquis, les places de droits, de choix, en invitant les hommes à se bouger les fesses aussi. (...)

Didier Bonny: Des femmes combattantes

Pour la journée de la grève des femmes du 14 juin, la RTS programme simultanément deux très bons films, dont un inédit, dans des genres très différents avec des personnages féminins qui luttent contre le patriarcat et le machisme. (...) "L'ordre de divin" est un film très bien écrit que ce soit au niveau de son scénario ou de ses personnages auxquels on s'attache rapidement. Il faut dire que la distribution est excellente et donne toute la crédibilité voulue à cette histoire pourtant par moment d'autant plus incroyable qu'elle est proche de la réalité. 5 étoiles. « L’ordre divin ». RTS UN, vendredi 14 juin, 21h. (...) « Wonder Woman » commence gentiment dans une ambiance kitsch assumée pour souligner le côté mythologique des origines des Amazones, puis prend tout son sens au fur et à mesure que l’histoire avance rendant d’autant plus jubilatoire l’arrivée totalement décalée de Diana dans le Londres très masculin de 1918. (...) 4 étoiles. « Wonder Woman ». RTS DEUX, vendredi 14 juin, 21h.

Pascal Holenweg: Genf ferraille

Mercredi soir, aux Pâquis, 40 ans de militantisme ont été consacrés. Il y a deux consécrations possibles à Genève pour un engagement politique : une place au cimetière des Rois, ou une Genferei. La seconde étant d'ailleurs un bon argument pour pour pouvoir revendiquer la première. J'y puis donc songer : le Comité Occulte de la Genferei m'a accordé une "Genferei d'honneur" au prétexte que j'occuperais au Conseil municipal "une place très particulière... du côté du radiateur", que je n'hésiterais pas à "défendre à mains nues" et que, maniant " le sarcasme et la mauvaise foi", je serais digne du comité occulte. Certes, ce ne sont que les moindres des qualités qui me vaudraient une place au cimetière des Rois, mais je me contenterai de les voir reconnues. Et je puis donc, désormais, revendiquer cette place au cimetière des Rois. Entre Calvin et Grisélidis, pas loin d'André Chavanne. Calvin pour l'humour, Grisélidis pour la morale, Chavanne pour la sobriété. Pour le reste, l'accessoire, l’anecdotique, Pierre Maudet et Rémy Pagani ont aussi été consacrés, mais eux ont tout fait pour ça. Des arrivistes, rien que des arrivistes. Des stakhanovistes de la Genferei. Sûrement dopés (et se faisant rembourser les substances dopantes). Qu'importe : la lutte continue. Haut les coeurs ! (...)

Olivier Perroux: Lourd silence socialiste

Jeudi soir 13 juin, Temps Présent a consacré un reportage alarmant sur le machisme ambiant parmi les jeunes d’aujourd’hui. De quoi avoir peur, tant il progresse dans les esprits de nos jeunes générations. Hasard du calendrier, mardi dernier, le Conseil municipal de Vernier, commune où une partie du reportage de Temps Présent a été tourné, discutait d’une motion déposée par une élue verte. Ce texte concernait le manque d’appropriation par les jeunes filles de l’espace public. Stupeur. Malgré la majorité de gauche au pouvoir et l’évidence du problème connu et dénoncé depuis des années, le texte a été balayé! Soutenu par son auteure et les élu de l’Alternative pour Vernier -le tout récent regroupement des indépendants, le texte n’a fait qu’une poignée de voix. Pas même le plein de voix vertes. Aucune voix socialiste. A quelques jours de la grève des femmes pour laquelle la gauche se mobilise dans tout le pays, ce vote dérange. (...)

Pascal Décaillet: USA - Iran : parlons juste !

Il faut arrêter de parler de "montée de la tension entre les États-Unis et l'Iran" au Moyen-Orient. Ce langage de dépêche diplomatique asexuée ne veut strictement rien dire. Il n'y a pas de "montée de tension". Il y a la mise en application, cynique et parfaitement dégueulasse, de la volonté de guerre américaine, voulue de longue date par des milieux très précis aux États-Unis, contre l'Iran. Ces milieux, qui exercent une influence capitale sur Trump en vue de sa réélection en novembre 2020, sont à la fois dans les rangs des conservateurs évangéliques, et dans ceux qui, traditionnellement aux USA, soutiennent Israël. Faute de tenter de comprendre un Orient compliqué qui lui échappe, Trump donne unanimement des gages à ces milieux-là. (...)

Michel A. Sommer: Donneur de légion

(...) Je ne suis pas fondamentalement opposé à M. Macron, disais-je, mais tout de même, il y a un truc qui m'a vraiment chiffonné ces jours derniers. Comment a-t-il pu attribuer la Légion d'Honneur à l'équipe de France de football qui a gagné, par deux fois il est vrai, la Coupe du monde football. J'ignorais qu'en tapant dans un ballon, même avec talent, et en encaissant quelques substantielles primes, cela valait rosette. Il y a des marins, bénévoles, qui doivent attendre d'être morts pour en être décorés. Et curieusement, aucun commentaire malveillant (A ma connaissance) n'est venu ternir ce que je considère comme un faux pas du Président. Les millions d'euros provenant d'activités sportives sentent nettement moins mauvais que ceux amassés dans les coffres de la banque Rotschild ou d'ailleurs. Ce qui prouve, peut-être, qu'au lieu d'être élu président de la République et de voir la vie en jaune, M. Macron aurait sans doute mieux réussi comme président de la FIFA. (...) (TDG)