John Goetelen: Boris Cyrulnik fait l’abbé père

Idole des ménagères humanistes de plus de 50 ans, le neuropsychiatre prophétise de nouveaux lendemains à inventer, après le malheur de la pandémie. J’apprécie le médecin quand il popularise la notion positive de résilience. Je me sens d’autant plus libre de penser que, cette fois, il ressasse sans originalité une mythologie de crise et glisse vers la banalisation d’une causalité psychiatrique des individus. L’interview est intitulé: « Il faudra réfléchir à cette nouvelle manière de vivre ensemble ». En couverture de l’Illustré du 25 mars (image 1; et interview) il déclarait: « Le virus va nous forcer à inventer une société plus solidaire ». Le psychiatre se pose un peu en père abbé qui fait sermon à ses ouailles. Dans ce monde si vilipendé, supposément si égoïste, il cherche une rédemption dont le Cocovir serait le moteur tombé du ciel. (...) Je suis surpris par la position du psy, qui est clivante et binaire. Je considère d’abord qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un comportement de crise en temps ordinaires. La crise nous rapproche mais ne fait pas de nous des amis de toujours, ni une famille, et ne doit pas créer plus d’obligations que nécessaire. Après la crise il faut desserrer ce qui a été rapproché, afin que tout le monde respire à nouveau à son rythme. Ensuite je constate que nos sociétés sont déjà très solidaires, de plusieurs manières. (...)

Marc Schindler: La victoire de l'écureuil

(...) si on s’intéresse à l’économie - et on devrait, parce qu’elle nous concerne tous - les statistiques nous révèlent autre chose. Ceux qui ont encore un revenu consomment moins, iIs achètent pour se nourrir, se soigner et se distraire. Mais ils ne vont plus au restaurant ni au cinéma, ils ne changent plus de smartphone. La nouvelle maison, la nouvelle voiture, la nouvelle TV, le frigo à changer, tout cela attendra. Les Français sont bien forcés d’épargner, puisque aucun marchand ne vend plus de voitures, des TV ou de frigos. L’Observatoire français des conjonctures économiques a calculé qu’avec le confinement, 55 milliards d’euros ont été mis de côté. En moyenne, 230 euros d’économie par semaine. C’est l’épargne de l’écureuil. Pas pour ceux qui vivent des revenus sociaux ni pour ceux qui bossent au black. (...)

Jean-Noël Cuénod: Légère comme la bonté, une âme s’élève

Covid–19 ne laisse de répit à personne. Comme bien des milliers de familles, la mienne est touchée. Ella, la mère de ma femme Christine est décédée à l’âge de 90 ans des suites de son infection au coronavirus. Ceci n’est pas un faire-part de décès mais un hommage de vie à un être qui faisait briller sa lumière sans la brandir comme une torche. Ella faisait partie de ceux que les gros médias recouvrent d’un manteau de mépris : les anonymes. Une vie entière vouée aux autres, sans jamais leur faire ressentir le poids du dévouement. S’appliquant à accomplir toutes les tâches les plus quotidiennes, les plus domestiques, les plus banales comme s’il s’agissait d’apporter son concours à une œuvre divine, non pas dans la trompeuse lumière de la reconnaissance publique, mais dans l’ombre du foyer familial. (...)

Djemâa Chraïti: Comment je suis devenue libraire

C'est amusant de constater comment le confinement nous ouvre à de nouvelles orientations. Hier, je me promenai devant chez moi, et deux enfants vinrent me dire que Papa est vraiment casse-pieds : - On a deux télévisions, une dans la chambre de Papa et Maman et une au salon et bien Papa, lui, il décide de regarder la TV au salon et nous on peut plus regarder ce qu'on veut. On devait aller chez notre grand-mère à Moulins qui devait nous donner des livres et maintenant on n'y va plus ! Alors je leur ai proposé une sélection de livres entre autres Alphonse Daudet "Lettres de mon moulin" et voilà pas qu'une autre voisine me dit avoir tout lu et n'avoir plus rien à se mettre sous la dent. Ni une, ni deux, je file chez moi et parmi les six cents ouvrages en choisis une vingtaine, puis ma voisine de palier, avec un petit clin d'oeil, m'invite à lui montrer ma sélection (...)

Bruno Hubacher: Plans de sauvetage financiers

(...) Admettons, pour un court instant, l’hypothèse selon laquelle les rentrées fiscales de la TVA, prélevés sur la valeur ajoutée de l’économie, suffiraient au financement des prestations sociales minimales sans recourir au prélèvement d’un second impôt, inutile, sur le travail. Cela permettrait d’instaurer l’accès gratuit et inconditionnel à un certain nombres de prestations sociales, telles que l’accès gratuit et inconditionnel aux prestations médicales, à l’éducation, aux transports publics ainsi qu’aux prestations culturelles. Ensemble avec des subventionnements alimentaires et locataires, ces éléments remplaceraient le revenu inconditionnel de base dont le défaut majeur est le fait qu’il soit soumis à une pression inflationniste, imprévisible dans le temps, tandis que l’amélioration des prestations iraient de pair avec l’amélioration de la productivité. Qui va payer pour tout cela ? C’est au plus tard depuis la publication des conditions des derniers plans de sauvetage économiques que le citoyen lambda s’est rendu compte que, finalement, l’argent n’est qu’une fantaisie.

Haykel Ezzeddine: Les affiches inutiles de la Ville de Genève

(...) Une couleur différente pour chacun de ces visuels et une police de caractère en noir pour le message ordinaire et en blanc pour celui de la prévention. La lutte contre le coronavirus passe aussi par les mots nous rappelle les instances de la Ville de Genève. A qui sont destinées ces affiches? A tous ceux qui bravent les recommandations sanitaires instaurées par le canton et la confédération. C’est cher payé pour s’adresser à quelques inconscients! Encore une pollution visuelle qu’on aurait pu s’épargner en ces temps précisément de semi-confinement.

Edmée Cuttat: Les Cinémas du Grütli chez vous avec ”Snowpiercer”

Pour la cinquième semaine, les Cinémas du Grütli débarquent chez vous en proposant des films en streaming. Et notamment Snowpiercer du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho qui, en mai dernier, triomphait à Cannes avec Parasite, remarquable, tragique et burlesque satire sur un monde d’injustice et d’inégalités. En 2013, le lauréat de la Palme d'or nous offrait une autre vision de la lutte des classes en adaptant Le Transperceneige (Snowpiercer), la BD française éponyme de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette. Il retrouvait alors la science-fiction, un genre qu’il avait brièvement exploré dans le tryptique Tokyo en compagnie de Michel Gondry et Léos Carax. Nous sommes en 2031 (...) Sur de somptueux paysages neigeux d’un blanc immaculé et des décors colorés illustrant l’univers paradisiaque des nantis, Bong Joon-ho propose une fable dystopique métaphysico-politique; une odyssée post-apocalyptique en forme de métaphore d’une humanité aux mains d’une force brutale et ultra-répressive. (...)

Didier Bonny: « Sans un bruit »

Amateurs et amatrices de thrillers fantastico-horrifiques, ne manquez pas « Sans un bruit » qui vous tiendra en haleine pratiquement du début à la fin. L’histoire tient en trois lignes: (...) 90 minutes d’un suspense par moment insoutenable grâce à de nombreux rebondissements, certes parfois peu crédibles, mais là n’est pas vraiment l’important pour un film qui appartient à la catégorie « fantastique », des acteurs excellents (John Krasinski, rôle principal masculin, est également le réalisateur du film), une mise en scène parfaitement maîtrisée, une atmosphère « délicieusement » anxiogène. Bref, un film efficace, nerveux et spectaculaire. Une réussite dans le genre. Inédit. 4 étoiles. « Sans un bruit ». RTS 1, nuit du vendredi 24 au samedi 25 avril, 00h30. (...)

Patricia Aline: Coronavirus et Antisémitisme.

Mardi 21 avril 2020, à 10 heures les sirènes ont retenti dans tous le pays. Yom Hashoa 2020, restera sans aucun doute comme une commémoration pas comme les autres. En effet, à cause de la pandémie, les cérémonies "physiques" ont été remplacées par des cérémonies virtuelles. Mais pas seulement, l'impact de la pandémie, se ressent partout dans nos vies et malheureusement l’augmentation de l'antisémitisme en fait partie. Le Centre Kantor qui publie à la veille de Yom Hashoa, comme chaque année son rapport sur l’antisémitisme, l'a tristement relevé, les actes d'antisémitisme sont en forte hausse par rapport à 2019. (...) Le rapport résume "La crise actuelle du COV19, et son impact sur l'antisémitisme doit être étroitement surveillé. Cependant d'ores et déjà 2019 a connu une augmentation de 18% de cas de violence majeurs par rapport à 2018 (456 cas en 2019 contre 387 en 2018), sept Juifs ont été tués et il y a une augmentation de la plupart des autres méfaits dans tous les pays. Au moins 53 synagogues (12%) et 28 centres communautaires et écoles (6%) ont été attaqués. Les menaces de mort sont en augmentaion de 47% et les attaques contre les propriétés privées de 24%. En résumé, la tendance de l'antisémitisme est à la hausse." (...)

Cédric Segapelli: Adrian McKinty

Encensé par ses pairs, récipiendaire de prix prestigieux, il s'en est pourtant fallut de peu pour qu'Adrian McKinty ne renonce à sa carrière de romancier afin de trouver un autre moyen que de travailler en tant que chauffeur Uber pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans nos contrées francophones, on découvrait cet auteur avec la série consacrée au sergent Sean Duffy, éditée par la regrettée collection Cosmopolite noire chez Stock qui n'a traduit que deux des cinq ouvrages composant cette série prometteuse aux connotations historiques puisqu'elle se déroule en Irlande, dans les années 80, en pleine période des Troubles sévissant notamment dans le nord du pays. C'est avec Une Terre Si Froide (Cosmopolite noire 2013), que l'on fait la connaissance de cet enquêteur atypique, de confession catholique, travaillant à Belfast au sein de la très protestante police royale de l'Ulster alors que le récit débute peu après la mort du prisonnier politique Bobby Sands, suite à une longue grève de la fin, qui va enflammer les hostilités entre les deux communautés religieuses tandis que l'on perçoit avec Dans La Rue, J'Entends Les Sirènes (Cosmopolite noire 2013), toute la fermeté du gouvernement Tatcher qui ne fait qu'attiser l'intensité d'une guerre civile qui semble inextricable. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Ernest Renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse

Les ressources du confinement sont aussi infinies que la miséricorde divine ; elles n’ont pas de fin… C’est ainsi que j’ai découvert dans la vieille bibliothèque normande un exemplaire assez rare (acheté jadis à Genève chez un bouquiniste), à savoir la 99e édition des Souvenirs d’enfance et de jeunesse d’Ernest Renan, un savant qui m’avait toujours intrigué depuis mes premières études universitaires ; cela est dû au fait majeur que Renan fut le grand titulaire de la chaire d’hébreu et d’araméen au Collège de France, une institution suprême dans l’enseignement supérieur français… Or, j’ai publié aux éditions Arléa il y a une dizaine d’année, un livre sur le grand orientaliste français, intitulé Renan, la Bible et les Juifs. (...) Il a écrit aussi des phrases très belles, en faveur des femmes que je ne résiste à l’envie de citer ici même: La femme nous remet en communication avec l’éternelle source où Dieu se mire… La femme qui n’est que femme bloque l’aridité et la sécheresse des sentiments… L’auteur se livre à une véritable apologie de la femme (...)