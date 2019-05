Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Jean-Noël Cuénod: Voter Parti animaliste, est-ce bête ?

C’est la petite surprise des Européennes en France. Le Parti animaliste a recueilli près d’un demi-million de voix (2,2%) malgré le silence des médias. Sa liste fait jeu égal avec celle du Parti communiste et en surpasse d’autres qui ont bénéficié d’une meilleure couverture médiatique. De nombreux «partis frères» de la planète défendent la même cause. Le vote animaliste, pas si bête que ça? (...) Pas de quoi bouleverser les équilibres politiques, certes. Mais ce mouvement est récent ; il n’a que neuf ans d’existence en Suisse et trois, en France. (...) L’animalisme politique est un symptôme parmi d’autres du mouvement bien plus profond qui est en train de bouleverser les relations que l’humain entretient avec les autres êtres vivants, l’environnement et même le cosmos. L’Occident est parvenu à diffuser sur l’ensemble de la planète son schéma qui fait de l’humain un être séparé et omnipotent, pouvant exploiter à sa guise la terre et tous les êtres vivants. Chacun peut aujourd’hui mesurer les conséquences de cette hubris car les désordres climatiques et environnementaux sont devenus perceptibles. (...) Cet article a été diffusé dès jeudi 30 mai 2019 par le site d’information et d’analyse suisse Bon Pour La Tête. Pour s’abonner, c’est ici :https://bonpourlatete.com/abonnements

Cédric Segapelli: Hervé Le Corre

On peut bien évidemment consulter les livres d’histoire pour connaître les événements qui jalonnés la période de la Commune et plus particulièrement, ceux qui ont émaillés cette fameuse Semaine sanglante durant laquelle communards et versaillais s’affrontèrent dans les rues de Paris. Mais pour s’imprégner de l’ambiance, pour prendre la pleine mesure de cette époque insurrectionnelle, rien ne saurait suppléer quelques romans de genre comme Le Cri Du Peuple de Jean Vautrin qui prend pour titre le quotidien éponyme créé par Jules Vallès et Pierre Denis. Et tant qu’à faire on ne saurait que trop recommander la version BD, mise en image par Jaques Tardi et dont l’album intégral (Casterman 2005) contient également un CD reprenant quelques chansons populaires de la Commune. S’inscrivant dans la même veine, avec un récit oscillant entre le roman noir et le roman d’aventure prenant pour cadre cette tragique trame historique, Hervé Le Corre met en scène Dans L’Ombre Du Brasier l’inquiétant Henri Pujols que l’on avait déjà croisé dans L’Homme Aux Lèvres De Saphir (Rivages/noir 2004) et qui se livre désormais à un odieux trafic de femmes. (...)

Manuel Alonso Unica: Cela s'apparente à une réaction de despote

Le lundi 27 mai 2019 je lis dans Le Courrier « Le CV du directeur interroge »; qui commente un email anonyme envoyé aux 80 Conseillers municipaux de la commune Ville de Genève, et la réaction de la Cheffe du Département des finances de la ville. Le CV de qui ? Il s’agit du CV du directeur financier de la ville de Genève, qui a été embauché par le Département des finances de la ville, dont la socialiste Sandrine Salerno est la Conseillère administrative. Mais pourquoi Diable cela interroge ? Dans cette information anonyme, il est stipulé une embauche qui interpelle, voire une probabilité d’embauche-copinage. L’embauche-copinage relève de la corruption. En date du 24 mai 2019, tout comme mes autres collègues du Conseil municipal, j’ai été surpris plutôt par le contenu du mail que par le mode de communication « anonyme ». (...)

Patricia Aline: Israël: délires post-pré-électoral

Nettanyahu a failli. Embourbé dans ses affaires, entêté, cherchant désespérément à faire voter sa loi d'immunité. Il a perdu de vue l'essentiel, et n'a pas réussi à former son gouvernement. Au bord de la crise d'apoplexie, il a proposé d'ouvrir des doubles ministères : deux ministres pour un fauteuil ! Mercredi desespéré, BN à 3heures de l'échéance, ia même proposé à Avoda (parti du travail !) , deux ministères pour pouvoir former sa coalition. Comprenne qui pourra! (...) Aujourd'hui, 30 mai: les uns traitent Liberman d'intransigeant, d'autres d'héros (ou presque). A vous de choisir. Liberman voulant la circonscription pour tous, BN voulant garder les Haredim du parti hatura hatora (religieux haredim), et surtout souhaitant faire signer cette loi d'immunité; BN inflige à ses citoyens de nouvelles élections très chères: Une fuite en avant, qui j'espère finira par la case prison. Les infos sont peut-être mélangées, car la confusion a régné. Comme on le voit, la semaine a été forte en émotion, j'ai dû mal à m'en remettre...quelques jours à Eilat, sous le vent chaud, il fait 42 degré! bon week-end à tous!

Jean-François Mabut: Le 14 juin, les cloches sonneront 15 minutes pour l'égalité

(...) En septembre prochain, les trois paroisses qui forment l'unité pastorale Salève seront rattachées de facto à Carouge qui accueillera pour servir l'UP un nouveau prêtre, un jeune Guinéen. Et l'UP sera la première à Genève à être dirigée par une femme, Isabelle Hirt. Quelle fêtes leur feront les paroissiens? A l'issue de la messe, le curé annonce que le 14 juin prochain les cloches sonneront à toute volée durant 15 pleines minutes à l'occasion de la grève des femmes. Je ne peux m'empêcher de lever la main: "Et pour l'égalité pleine des femmes dans l'église aussi?" Il fait mine de ne pas comprendre et poursuit ses annonces. (...)

Didier Bonny: « Rocketman » met le feu

Largement inspiré de la vie d’Elton John, producteur par ailleurs du film, « Rocketman » est selon son réalisateur Dexter Fletcher « une œuvre explosive, une course-poursuite imaginaire résolument loufoque et transgressive, qui oscillerait entre fête et tragédie. » (...) Cette réussite est due à une mise en scène qui ne laisse rien au hasard, la séquence de Saturday Night’s Alright for Fighting, digne des meilleures comédies musicales, a nécessité 12 semaines de travail et a été filmée en une seule prise, et à un formidable Taron Egerton qui crève l’écran dans le rôle d’Elton John aussi bien quand il joue que quand il chante. Le comédien s’est entraîné au chant et au piano pendant cinq mois et le résultat est bluffant. Mis à part quelques petites longueurs dans la seconde partie lors de la descente aux enfers de la star, « Rocketman » est un film qui met le feu tout en laissant une large place à l’émotion. Une réussite dans le genre. (4 étoiles) Toujours à l’affiche…

Charly Schwarz: Sur le chemin du capitalisme distribué

C’est l’application des nouvelles technologies qui engendre le « capitalisme distribué» et qui rend obsolètes de nombreux postulats centraux du capitalisme de marché. La solide solide conviction d’Adam Smith : « la nature humaine prédispose tout individu à rechercher sur le marché son propre intérêt contre ceux des autres » est toutefois tempérée par le concept que même si l’individu ne pense qu’à son intérêt personnel, en le servant il contribue d’une certaine façon au bien commun. Le capitalisme distribué part d’un principe opposé sur la nature humaine à savoir que quand on lui en donne l’occasion, l’être humain est naturellement disposé à collaborer avec les autres, souvent gratuitement, simplement pour contribuer à l’intérêt général. (...)