Jean-Noël Cuénod: Le cœur de pierre des ultrariches

(...) Image avons-nous dit ? C’est ce qui a de plus révoltant dans ce contexte. Donner « un pognon de dingue » – pour reprendre l’expression d’Emmanuel Macron lorsqu’il veut faire peuple – à Notre-Dame offre une bonne image. Mais en faire de même avec les humains, cela ne rapporte rien. Voilà la vérité que les ultrariches nous flanquent à la figure. Le magnifique « Philosophe Inconnu », ce cher Louis-Claude de Saint-Martin, aurait répliqué : « Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien ». Dans quelques jours, le temps sera venu de célébrer le sacrifice du Fils de l’Homme pour que la vie triomphe de la mort. Il ne demandait rien et surtout pas de beaux monuments à sa gloire ou à celle de sa mère. Il ne demandait rien sinon de nous aimer les uns les autres. Aimer chacun, même son ennemi. Et même les ultrariches.

Michèle Roullet: Sandrine Salerno : militante et magistrate !

Grève du 14 juin 2019 : la Ville de Genève donne congé exclusivement aux femmes et aux transgenres, mais pas aux hommes ! Cette décision, prise par Mme Salerno, est pour le moins ahurissante ! En effet, ne donne-t-elle pas comme message implicite que le personnel masculin de la Ville de Genève n’a pas à s’impliquer dans des actions politiques et encore moins à participer à cette grève pour manifester qu’il soutient l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes ? En traitant différemment les employés, hommes, de la Ville, la magistrate met à mal la cause qu’elle prétend soutenir ! Assurément, la Ville adopte une attitude sexiste (“pour le bien des femmes”, dira-t-elle, évidemment !) totalement en contradiction avec la finalité de la grève du 14 juin. (...)

Pascal Holenweg: Notre Notre-Dame

(...) Notre-Dame de Paris sera reconstruite. Elle ne pourra l'être à l'identique (à l'identique de quoi, d'ailleurs ? de celle, polychrome, du XIIIe siècle ? de celle de Viollet-Le-Duc, avec sa nouvelle flèche, ses nouvelles gargouilles, ses saints de cuivre ?), mais ce n'est pas le temps, en tout cas pas le temps seul, qui fait la valeur d'un patrimoine. Avec le temps comme seul critère, Notre-Dame de Paris ne serait qu'un tas de vieilles pierres, de vieilles poutres, de vieux fer, et pas grand monde ne pleurerait sur son sort. Elle est donc bien plus. Ce qu'il en est du patrimoine est sans doute matériel, mais ne vaut que par ce qu'il trimballe d'histoire, et de notre rapport immatériel, culturel, idéologique même, à l'histoire. Notre Dame de Paris est une héritière : elle a pris la place d'une basilique paléochrétienne, qui avait pris la place d'un temple romain, qui avait pris la place d'un lieu de culte gaulois. Elle était la Dame de ceux qui croient au ciel et de ceux qui n'y croient pas. Mais qui croient à l'histoire, qui savent qu'elle est violente, et que le feu y a sa part.

Pascal Décaillet:Ô vous, mère perdue !

C'est fou, cette précipitation de tant de belles âmes, suite à l'incendie de Notre Dame, à préciser immédiatement que "cet édifice dépasse le catholicisme", "dépasse la chrétienté", "dépasse la question religieuse", etc. (...) Mais pourquoi s'empresser, systématiquement, de le préciser ? Nous savons bien qu'une merveille comme Notre-Dame transcende le seul catholicisme, tout comme le Mur des Lamentations transcende (...) Mais la précipitation à spécifier. Comme si la "dimension catholique", ou plus largement la "dimension chrétienne" d'une Cathédrale se devait d'être immédiatement relativisée. Comme s'il fallait aussitôt la placer dans un contexte plus large, dans une géométrie plus englobante. En faire la pièce d'une Grande Horlogerie. Et puis ce mot, "dépasser". Comme s'il fallait, toutes affaires cessantes, prendre de vitesse le phénomène spirituel. (...) C'est une vision. Je ne suis pas sûr, simplement, que ce fût celle des bâtisseurs. Ni celle des millions d'âmes qui, pendant des siècles, sont venues en ces lieux comme on vient à une mère perdue, et qu'on voudrait tant retrouver.

Bernard Comoli: Un « Front de défense des droits des peuples indigènes » est créé au parlement brésilien

Sous l’impulsion de la première femme indigène élue à la Chambre des députés, Joênia Wapichana, un « Front Parlementaire Mixte de Défense des Droits des Peuples Indigènes - FPMDDPI » a été créé le 28 mars, et lancé le 4 avril dernier à la Chambre des Députés à Brasilia. Il s’agit, pour son initiatrice, de défendre les droits des peuples indigènes garantis par la Constitution fédérale de 1988, d’améliorer la législation et les politiques publiques qui en découlent. Un véritable défi dans la conjoncture politique actuelle. Au parlement brésilien , la Chambre des Députés compte 513 membres et le Sénat 81 répartis dans une trentaine de partis politiques. Le Front pro-indigènes compte 210 Députés et Députées appartenant à 25 partis, représentant 26 États de l’Union et du District fédéral (Brasilia). Et les 27 Sénateurs et Sénatrices qui y ont adhéré sont de 12 partis différents et ils sont originaires de 16 États et du District fédéral.

Gorgui Ndoye: Gandhi reçoit à Genève le 1er ”Gingembre” de ContinentPremier

Mahatma Ghandi reçoit notre 1er "#GingembreLittéraire": Le Président de Fondation Ueli Leunberger et Hervé le Directeur de la Maison Internationale des Associations de Genève ont décidé de nous recevoir avec nos éminents conférenciers, Prof. Souleymane Bachir Diagne, Prof. Felwine Sarr, Mme Fatoumata Sissi Ngom et M. Sada Kane dans la Salle principale de la "Maison" qui porte le nom de Gandhi. Rendez-vous est donc pris le 1er Mai, de 18h30 à 20h30, à 15 rue des Savoises (Arrêt Cirque) - Tram 15, Bus 1, 19, 20. Parking sur la place de Plainpalais. Pour faciliter l'organisation, merci de vous annoncer ici: info@continentpremier.com ou sur la page Facebook de l'évènement. (...)

André Langaney: EllesToo

Depuis que le regretté Bob Siné n’est plus là pour gueuler, elles ont pris le pouvoir à Siné Mensuel et nous ont asservis, encadrés, humiliés au moindre prétexte. Nous étions traités d’obsédés du cul ou de ravagés par la testostérone, sans pouvoir protester. Et puis ça ne leur suffisait pas ! Voilà que les pétroleuses comiques de Par Jupiter rejoignent les amazones vulvocrates de Siné Mensuel dans Siné Madame, un machin hyper branché sexe dont elles excluent les mâles, même domestiqués. Tout en prétendant nous intéresser autant qu’elles… Décidément, rien ne les arrête ! Ça ne serait pas elles qui auraient cramé Notre Dame ? Reviens Bob, elles vont nous rendre cinglés ! Dédé-la-science

Alonso Unica: Problème de représentativité

(...) Au lieu d'admettre un problème de représentativité, la députée socialiste Caroline Marti, interrogée à ce sujet, s'est contentée de répondre que "l'économie privée ne représentait pas l'unique fondement de notre société" (sic!), opposant maladroitement le secteur privé avec les milieux associatifs, qui selon elle, seraient plus à mêmes "de sentir les aspirations de la société"(re sic!). Cette réponse consternante fait écho à celle de Madame Salerno, qui avait à l'époque de la crise de Merck Serono opposé les cols blancs et les cols bleus, et vient confirmer l'intuition de M. Julliard d'une élite d'apparatchiks déconnectée. Les Genevois attendent de leurs politiciens une vision et des projets dans l'intérêt de tous, que ceux-ci travaillent dans l'économie privée ou dans la fonction publique!

