Jean-Noël Cuénod: Emmanuel Macron, la déception programmée

(...) Certes, le propos d’Emmanuel Macron n’avait pas pour objet de caresser les Gilets Jaunes dans le sens des bandes fluorescentes. Quoiqu’il dise, quoiqu’il fasse, il ne les satisfera pas. Leurs revendications sont trop contradictoires pour que des réponses puissent satisfaire l’ensemble des jaunistes. D’ailleurs promettrait-il le SMIG à 4000 euros que cela ne calmerait pas leur macronphobie. Pour le président, les Gilets Jaunes sont désormais des citoyens perdus, inutile de s’essouffler à courir derrière eux. Macron doit donc faire semblant d’avoir « écouté leur colère » mais il n’est pas question de changer de cap. Sept mois d’émeute hebdomadaire n’y feront rien. D’où la déception générale qui s’est dégagée de cette longue intervention. Une déception pourtant programmée. (...) La déception qui accueille son intervention lui sera-t-elle dommageable ? Ce n’est pas du tout certain. (...)

Bruno Hubacher: Creepy Joe

Le peuple ukrainien vient d’élire son nouveau président, Volodymyr Zelensky, avec plus de 70% des voix, un résultat sans appel. Ancien humoriste et producteur de cinéma, il prône la fin de la corruption. Pourquoi pas ? Les Etats-Unis furent bien dirigés par un acteur de cinéma entre 1981 et 1989. Architecte de la dénucléarisation russo-américaine et initiateur de la révolution néolibérale mondiale (L’état n’est pas la solution. L’état est le problème), Ronald Reagan, avait changé le monde comme aucun de ses prédécesseurs ne l’avait fait avant lui, pour le meilleur autant que pour le pire. La désintégration de l’ancienne Union Soviétique fut donc savourée par l’establishment américain tel un festin, notamment l’indépendance de l’état d’Ukraine, en 1991. Terre agricole fertile, riche en matières premières, celui-ci se présenta comme cible de choix. Toutefois, malgré d’importants financements européens et américains, censés apporter liberté et démocratie via un rapprochement avec l’Union Européenne, le développement économique de l’ancienne république soviétique s’avère compliqué.

Pierre Scherb: Karin Keller-Suter se tire une balle dans le pied

Constatant que beaucoup de tireurs étaient sensibles aux coûts pour obtenir un permis d’acquisition d’une arme, KKS a décidé de le baisser. Mal lui en a pris, car elle a sensibilisé la population aux coûts qu’elle devraient supporter en cas d’acceptation de la directive de l’UE sur les armes. Aujourd’hui l’acquisition d’un permis d’acquisition d’une arme coûte 50 fr. approximativement. Avec l’acceptation des oukases de l’UE, le prix doublerait pour chaque tireur. KKS croyait donc pouvoir apaiser l’ire des tireurs et les amener à accepter l’inacceptable en les libérant de cette surtaxe. Elle n’a fait que souligner leur réalité en voulant la mettre sur le dos du contribuable. En réalité, chaque canton ne devrait pas seulement supporter cette augmentation, mais encore financer la surcharge administrative. Pour le canton de Genève, il s’agirait de renforcer à hauteur de 50% l’effectif du service des armes et dédié à la gestion du domaine des armes, soit trois postes à plein temps.

Paolo Gilardi: Des cadeaux aux actionnaires pour ”sauver” l'AVS?

C’est en ces termes qu’on pourrait résumer les enjeux autour de la RFFA : en échange de cadeaux fiscaux de l’ordre de 4 à 5 milliards de francs aux plus riches, 2'100 millions seraient versés à l’AVS. Il y aurait presque de quoi croire que c’est pour nous remercier de ces cadeaux milliardaires que les nantis de ce pays, offrent un coup de pouce à l’AVS. Mais que nenni ! Ce ne sont pas eux qui vont les financer les 2,1 milliards pour l’AVS, mais bel et bien nous toutes et tous. Et plutôt trois fois qu’une ! Car, c’est par l’augmentation des prélèvements sur les salaires, par la TVA et par la contribution de la Confédération à l’AVS -donc, par nos impôts- que « le cadeau à l’AVS » serait financé. C’est-à-dire payé par les salarié.e.s, consommatrices et consommateurs et contribuables que nous sommes !

Pascal Décaillet: Macron, solitaire et solaire

(...) Occuper le terrain dans l'échéance des européennes, telle était la seule finalité de cette chorégraphie solitaire et solaire. Rassurer la France. Lui montrer qu'elle a un souverain. Il a entendu son message (immense duperie, notamment en concédant un pitoyable droit de "pétition" là où était exigé un nouveau droit constitutionnel). Il reconnaît ses fautes, dans un confiteor que n'eussent renié ni Bossuet ni Fénelon. Il dit : "Je suis là, je suis avec vous, je vous aime et vous comprends". L'homme a l'intelligence des mots, cette fois c'est sûr, c'était déjà perceptible devant Notre-Dame en feu. Il donne le change. Il a parfaitement saisi les ruses et les ficelles de la communication. C'est bien. Mais au final, cela ne nous assure que d'une chose : ses qualités de beau parleur. Face à l'immensité de la revendication sociale et démocratique exprimée tous les samedis depuis six mois, c'est un peu juste. (...)

Didier Bonny: Pride 2019 à Genève: « Défilement de dégénérés mentaux »

L’aboutissement du référendum de l’UDF contre la loi qui étend la norme pénale antiraciste aux actes homophobes a un « bon » côté: il a permis à celles et ceux qui se berçaient d’illusions de prendre conscience que rien n’est jamais acquis en matière de lutte contre l’homophobie en Suisse. Pour illustrer ce propos, il suffit de lire ci-dessous un texte, fautes de français comprises, publié sur le site internet d’un mouvement patriotique qui fait froid dans le dos. Il est en relation avec la Pride 2019 qui aura lieu à Genève le 6 juillet. Ce texte démontre une fois de plus que, d’une part, les marches des fiertés sont toujours d’actualité 50 ans après les émeutes de Stonewall et que, d’autre part, l’extension de la norme pénale antiraciste aux actes homophobes est une nécessité, car la liberté d'expression ce n’est pas pouvoir insulter qui je veux, quand je veux! Soyons toutes et tous nombreuses et nombreux à le dire haut et fort le 6 juillet prochain! (...)

Adrien Faure: Louis-Batiste Nauwelaerts

Louis-Batiste Nauwelaerts nous revient avec une nouvelle série de billets philosophiques sur le concept d'exploitation. De Marx aux théories libertariennes, un vaste champ en perspective, que nous allons explorer ces prochains jours. Bonne lecture ! AF Notre objectif à travers le présent écrit sera le suivant : montrer que les théories libertariennes peuvent apporter un regard neuf et porteur de sens en ce qui concerne les concepts d’exploitation et d’injustice. Contre une tendance du mouvement libertarian, que l’on peut qualifier de « brutalism », nous défendrons l’idée que, par un retour aux racines classiques du libéralisme, il peut y avoir une théorie libertarienne de l’exploitation. (...) (TDG)