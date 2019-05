Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Jean-François Mabut: Le président Macron ensorcelle-t-il l'Afrique?

Et Genève, où d'importants musées publics et privés exposent des totems, des masques africains, des objets de pouvoir et de culte, et que cachent ses ports francs, a-t-elle une politique de restitution de ces trésors aux pays spoliés (...) La question n'a été posée qu'à la toute fin d'un débat passionné et passionnant organisé au soir du 1er Mai par Gorgui Ndoye, journaliste sénégalais et directeur du site ContinentPremier.com. (...) Présent à la salle Gandhi de la Maison des associations, l'écrivain et universitaire Felwine Sarr, qui a cosigné en novembre 2018 avec Bénédicte Savoy un rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, s'est inscrit en faux. Il s'est aussi défendu d'être la marionnette des colonisateurs. La restitution des œuvres à l'Afrique est essentielle. "Le ventre n’est pas plus important que la tête, dit l'universitaire, l’un va avec l’autre." La tension est palpable dans la salle un peu vétuste… (...)

Demir Sönmez: 1er mai

Plus 4000 manifestants dans les rues de Genève de la journée revendicative internationale des travailleuses et travailleurs pour l’égalité, la justice sociale et le climat. Ensemble, le 19 mai, contre la casse sociale (...) RIE3, RFFA, NON c’est NON (...) Préserver les rentes de la CPEG et construire du logement (...) Nous sommes précarisées, même à la retraite (...) Pour toutes ces raisons et d’autres encore, nous ferons grève le 14 juin 2019 ! (...) Ensemble, contre l’accord- cadre avec l’UE et pour la libre circulation des personnes (...) Ensemble, le 24 mai, pour la justice climatique ! (...)

Michel A. sommer: 9 milliards vus depuis Hubble !

(...) Le coup médiatique de Mme Viola Amherd est en revanche nettement plus habile dans la mesure où Claude Nicollier, dont les compétences - amplement démontrées - de mécanicien-plombier à l'extérieur du télescope spatial Hubble font de lui un nom connu de tous les Suisses. Et comme toutes ses missions dans l'espace ont été des succès, Mme Amherd s'est probablement dit qu'il en irait probablement de même quant à l'avis de Claude Nicollier au sujet de la défense aérienne helvétique. Restera tout de même à déterminer si l'aura dont jouit notre astronaute national sera capable de faire avaler au peuple suisse une dépense de 9 milliards. Vue de Berne ou de Hubble, la dépense n'a pas la même résonance. (...)

André Thomann: 2 + 2 = ?

(...) Maintenant un exercice plus avancé. On va voir. Soit une femme d’Afrique, Maghreb ou sud du Sahara, peu importe. Elle vit en France et met au monde six lardons musulmans, qui grâce à l’aberrant droit du sol sont français. D’autre part une Française de souche gauloise ou d’origine italienne, espagnole, polonaise, que sais-je ? offre au pays deux niards qui seront eux chrétiens, juifs ou rien du tout. Le problème à résoudre : combien y a-t-il de mouflets musulmans en plus par rapport aux non-musulmans. Vous devez faire une soustraction cette fois: six moins deux, oui quatre, bravo ! Cette opération n’est pas qu’arithmétique, elle a une visée démographique et aussi sociologique. (...)

Pascal Holenweg: Lisez !

(...) On compte en Suisse autour plus de 7 librairies pour 100'000 habitants (c'est deux fois plus qu'en France, proportionnellement à la population) et on édite en Romandie 1600 à 1700 livres chaque année. Le livre résiste ? dans la longue histoire des moyens de communication entre les hommes, jamais une innovation technologique n’a annihilé les technologies antérieures, et toujours s’y est-elle ajoutée. (...) On n’est jamais libre lorsqu’on est ignorant. Il faut savoir lire pour pouvoir comprendre le monde -et il faut le comprendre pour le changer. Il faut savoir écrire et parler pour se faire comprendre des autres, et si l’on ne sait pas compter, on est sans défense face à ceux qui savent dépouiller les plus pauvres. Les pouvoirs seront toujours satisfaits de n’avoir affaire qu’à des analphabètes. Alors lisez ! Lisez des livres, des vrais, imprimés sur du papier. Avec des pages que vous pouvez corner, sur lesquelles vous pouvez commenter, réfuter, approuver ce que vous lisez. (...)

Patricia Aline: Yom HaShoah, jour de commémoration

Cette semaine, c’était Yom HaShoah, jour de la commémoration de la Shoah, ou Holocaust Day. Pendant toute la journée, diverses commémorations auront lieu à travers le pays. Symboliquement, hier soir les devantures des magasins et les cafés ont fermés vers 18h00- 18h30, ceci se répètera la semaine prochaine pour Yom Hazikaron. La principale cérémonie a eu lieu hier soir, à Yad Vashem, Jérusalem. Hier soir, lors de la cérémonie, le président et le premier ministre ont discouru. La cérémonie censée être la commémoration des 6 millions de victimes juive de la Shoah est devenue la toile de fond des dissensions entre les deux hommes, dont le seul point commun est devenu l'adhésion au Likoud. En effet, Rivlin n'aime pas BN et sa politique. Il l'a dit hier soir haut et fort. devaient pas faire partie de la politique israélienne. Quant à BN a rappelé les poncifs qui font son succès: - l'Iran nous menace, - Nous sommes admirés (par qui? va savoir) et hais, - notre armée est forte, - l'antisémitisme augmente (a-t-il jamais baissé?). Malheureusement, la plupart des ses affirmations, sont vraies et BN en abuse (...)

Micheline Pace: Florence brille de tous ses feux

La 83e Foire Internationale de l’Artisanat de Florence a fait la part belle en tout bien tout honneur au génie universel de Léonard de Vinci dont nous commémorons partout le demi-millénaire de sa disparition. En tant que berceau de la Renaissance, la Toscane s’est drapée des principes mis en exergue pour la fondation de la dignité humaine selon le maître à penser : l’intellect (sous toutes ses formes). Allier la recherche scientifique et la quête artistique pour expliquer le monde autant que pour agir sur lui fut son œuvre tout au long de sa vie au point de valoriser le pouvoir démiurgique de l’homme dans toutes ses créations, tel un architecte du divin selon les canons platoniciens de l’harmonie. L’inventeur des machines vouées à la production qui prévalent jusqu’à nos jours a légué son savoir autant que son savoir-faire à la base de révolutions mentales autant qu’économiques que tout visiteur sera heureux de redécouvrir au cours de cette année légendaire. (...) (TDG)