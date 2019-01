Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Jacques-simon Eggly: Pierre Maudet s’aveugle

De l’Assemblée générale du PLR genevois, mardi dernier, il y a au- moins un fait plutôt positif à relever. Introduite par le Président Alexandre de Senarclens qui a touvé les mots justes, démontré sa classe et son intégrité, elle n’a pas donné lieu à des affrontements oratoires violents. C’est un atout pour préserver l’unité du parti. (...) Cela étant, quelle histoire déplorable ! Quel gâchis ! (...) Un Parti, comme toutes les autres entités de la société, est un cercle où se mêlent des idéaux, des références éthiques, des convictions, un désir de servir mais aussi des jeux de pouvoir, des mégalomanies, des ambitions, des rivalités, des égos narcissiques. (...) Dans l’affaire Maudet, on a le même décalage entre le temps de la justice et le temps politique. Peut être, qu’à la fin, Pierre Maudet ne sera pas condamné. Mais la procédure d’investigation va durer des mois. Et quoi qu’il en soit, le mensonge avéré et admis a plombé sa crédibilité politique. La confiance n’existe plus entre lui et ses collègues ; plus entre lui et le Parlement ; plus entre lui et la moitié de son parti ; plus entre lui et le PLR suisse. L’image de Genève en souffre. (...) Lui seul est devant sa conscience formée dans une tradition religieuse. En tirera-t-il finalement une conclusion, dans une perception retrouvée de l’intérêt général ?

Maurice Gardiol: Un cadre pour la liberté de conscience et la paix religieuse

Si la Constitution genevoise comporte un article sur la laïcité, c’est que notre canton a fait pendant plus d’un siècle l’expérience bénéfique d’une neutralité de l’Etat garantissant la liberté de conscience, de croyance et de culte, préservant ainsi la paix dans le respect de la diversité des convictions. Cette laïcité de l’Etat n’empêche aucunement l’expression de cette diversité dans l’espace public. Car il n’est question ici que de la manière dont la neutralité de l’Etat est mise en œuvre dans le cadre limité de l’activité des services publics, du fonctionnement de son administration et de ses institutions. (...) Cette loi comporte quelques contraintes dont aucune n’est vraiment nouvelle, sauf l’interdiction faite aux élu.e.s de porter des signes extérieurs d’appartenance convictionnelle lors des séances plénières des législatifs. La constitutionnalité de cet alinéa, si la loi est approuvée, sera examinée par la justice puisque des recours ont déjà été déposés. (...) Elle permet aussi d’assurer une régulation bienvenue du religieux dans une société de plus en plus diversifiée et multiculturelle, sans empiéter sur la liberté de conscience et d’expression des personnes ni sur la liberté d’action des communautés religieuses qui respectent le cadre constitutionnel et légal de notre pays et de notre république.

Pascal Holenweg: Justice climatique, justice sociale

(...) "Rien ne sert d'étudier si notre avenir et celui de la planète sur laquelle nous vivons n'est pas assuré!", écrivent les collégiens, étudiants et apprentis qui appellent à manifester. Le mouvement qui manifeste aujourd'hui revendique a court terme (2030) un bilan net à zéro, sans recours à des technologies de compensation, des émissions de gaz à effet de serre, et à long terme un changement de système. (...) L'enjeu, dès lors, est celui de deux répartitions : celle des productions, celle des revenus. Créer le minimum de besoins, les satisfaire par la moindre dépense possible de matières premières, au moindre coût social et environnemental possible, contrôler l'engagement du travail, du capital et de l'énergie, répartir le plus équitablement possible les productions et les revenus... ces objectifs ne sont évidemment atteignables ni dans le respect des logiques capitalistes, ni dans le respect des logiques productivistes traditionnelles de la social-démocratie (et à plus forte raison du "communisme" léniniste, toutes variantes confondues). Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver : elle s'en fout du réchauffement climatique. Ce n'est même pas la vie sur la planète : les bactéries survivront aux catastrophes écologiques. Mais la vie animale, et d'entre elle la vie humaine, et d'entre elle celle des plus fragiles des humains, sont de toute évidence (même quand on la nie) menacées. (...)

Denis Grobet: Bravo Monsieur Geiger

(...) Vous aviez demandé 18 matchs pour mettre en place votre projet, « booster » votre ancien club, vous voilà devant tout le monde. Chapeau ! Mais il y a du lourd dans votre expérience vous êtes l‘une des figures importantes de l ‘équipe nationale cent douze sélections, défenseur solide dans les années quatre -vingt mais aussi plus proche de chez nous cinq ans au FC Servette une des équipes de votre cœur . En restant proche de votre groupe vous avez transmis cet esprit de club que vous revendiquez haut et fort et dont Servette et les Genevois ont besoin. Que du bonheur ! Bien sûr certains diront qui' il ne faut pas crier victoire à l’avance .... faire des plans sur la comète .... ou encore vendre la peau .....mais que cela fait du bien après tant d’années de rêver un peu ,de consulter un classement où Servette est en tête même fusse-t-il en challenge ligue ! Merci coach, merci monsieur Geiger pour ce super travail les Genevois vous tiennent les pouces.

André Naef: Brexit: seuls les imbéciles ne changent pas d'avis

(...) Pour Stephen Barclay, le ministre du Brexit, faisant écho aux élucubrations de sa patronne, "un second référendum serait une trahison". Un tel propos devrait lui valoir le Prix Citron qui couronne des affirmations particulièrement farfelues. Qui y a-t-il de plus démocratique que de redemander son avis au peuple, compte tenu des informations dont il ne disposait pas en 2016 ? D'abord sur les mensonges qui ont marqué la campagne référendaire, comme ces centaines de millions de livres dont aurait bénéficié le National Health Service, libéré de ses chaînes bruxelloises. Puis sur l'interpénétration étroite de l'économie britannique avec ses partenaires continentaux dont l'électeur lambda n'avait souvent pas la moindre idée. Tels ces diabétiques - y compris la première ministre - dont les fournisseurs d'insuline sont français ou danois. Ou encore les électeurs massivement pro-Brexit d'une localité dont le principal employeur, une usine d'Airbus, menace - c'est le cas de le dire - de mettre les voiles. Il en est jusqu'au papier de toilette qui provient à 85% de l'étranger ! Prenons le cas de la Suisse… (...)

Jacques-André Schneider: L’éco-quartier de Meyrin-Village

(...) Pour me déplacer, je me sers d'une trottinette électrique. Ce faisant, j'y gagne au moins l'illusion de ne pas être devenu totalement inutile:-) ! En l'occurrence, ma protégée, âgée de plus de 80 ans, est lourdement handicapée (...) Ma mésaventure ne fait que commencer...GoogleMaps m'indique l'adresse de l'Esplanades des récréations. Je demande successivement à pas moins de sept personnes comment accéder à ladite Esplanade car je ne trouve pas le numéro pair désiré ! (...) Le meilleur pour la fin : pour faciliter la gestion de ses affaires, j'ai aussi conseillé à ma protégée les services d'une ancienne cadre bancaire, de toute confiance. Elle a voulu gagner aujourd'hui, elle aussi, l'Esplanade des Récréations en voiture. Après de multiples tentatives, elle a renoncé de s'y rendre même à pied ! (...) Aux dernières nouvelles, les autorités municipales meyrinoises devraient recevoir une pétition et des lettres de protestations contre cet état de fait scandaleux.

Gorgui Ndoye: Il s'appelait Patrice Emery Lumumba !

17 janvier 1961, est assassiné Patrice Lumumba, à Mwadingusha un village du Katanga. (...) Au moment où le Congo s'empêtre dans une forme de barbarie inouïe due à l'appétit sans mesure de politiciens véreux de multinationales charognes avec la complicité de leur pays qui parlent humanisme et détruisent l'humain, il est important de se rappeler de ce grand Africain. Oui, de Patrice Emery Lumumba (premier Premier ministre de la République démocratique du Congo de juin à septembre 1960). Il était un des plus grands leaders africains. Il était sur les mêmes lignes que Fanon, Kwame Krumah, Moumié etc.. Le Congo, est potentiellement le pays le plus riche au monde avec son scandale de richesses contenues dans son sol mais qui hélas est devenu le plus pauvre et où l'on viole le plus de femmes au mètre carré ! (...) (TDG)