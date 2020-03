Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Jacques-Simon Eggly: Le rêve d’un homme amélioré

Le pasteur Vincent Schmid a terminé son dernier blog sur le site TDG par une interrogation : ? (...) Or, soudain, voici une pandémie qui nargue notre fragilité humaine. Il y a comme un air connu ayant traversé toute l’histoire de notre espèce. D’un côté la soif et l’élan du pouvoir humain. Les grands textes religieux et les grands mythes en parlent. Cela finit plutôt mal. De l’autre côté, précisément, de terribles coups d’arrêt. Adam et Eve, Prométhée, la Tour de Babel… (...) Devant ce qui nous advient en cette période, il faut savoir raison garder et ne pas nous transformer en prophètes de l’apocalypse. Même un croyant d’aujourd’hui peut difficilement voir en ce fléau viral la main punitive du Créateur. À cause de nos péchés et de notre démesure ? (...)

Christian Brunier: Se lever de bonheur …

« Qu’est-ce que le bonheur, sinon l’accord vrai entre un homme et l’existence qu’il mène ? », Albert Camus. Le 20 mars, c’est la Journée mondiale du bonheur. Même en situation de crise du coronavirus, et peut-être surtout, nous devons fêter cette occasion. Le bonheur, il faut le vivre chaque jour, ou du moins le rechercher. La Journée mondiale dédiée à ce graal est une bonne occasion de méditer sur celui-ci. Le bonheur est un état de totale satisfaction, durable et stable. Qu’on le reconnaisse ou pas, il est, pour beaucoup d’entre nous le but suprême. Ne pas le guetter enlève une bonne partie du sens de la vie. Trois clés sont fréquemment formulées pour partir en chasse de cet état d’extase. Primo (...)

Vincent Schmid: Rien de caché qui ne doive être découvert

(...) L’utopie mondialiste est à revoir de fond en comble. Elle a montré des failles gigantesques ainsi que sa dangerosité. Pourquoi les pays occidentaux se sont-ils depuis des années volontairement dessaisis de leur souveraineté en matière de médicaments, par exemple ? Par appât du gain bien sûr, et voilà le résultat. L’Union Européenne est aux abonnés absents. On me rétorquera qu’il n’y a pas de ministère de la santé au niveau européen, cela n’existe pas. Cette incompétence, ou plutôt cette non compétence, vient alors s’ajouter au piteux cafouillage bruxellois provoqué par les menaces de M. Erdogan. A quoi peut bien servir cette Union si elle n’est même pas capable de protéger efficacement ses populations ? Question ouverte. Dans le même ordre d’idée, la notion de frontière doit être impérativement revalorisée. (...)

Julien Nicolet: Chronique de la désinformation ordinaire en temps de crise

On le sait, les crises sont des moments privilégiés pour les propagateurs de rumeurs et de fausses nouvelles. On les situe généralement dans les recoins sombres de la fachosphère ou chez les déçus de tout, on s'attend moins à les trouver dans des institutions de loisirs destinées aux enfants… (...) Bref, voilà que le 14 mars à 16h25 l'association "Genève-Loisirs", largement soutenue par le DIP et plusieurs communes genevoises, publie un montage confrontant deux images. Celle du bas présente la carte de l'université Johns Hopkins faisant en temps réel le décompte des infections dues au Coronavirus, celle du haut est une capture d'écran du célèbre site FlightRadar24. Figure la mention "état au 16 mars 2020", ce qui est déjà étrange pour une publication faite deux jours plus tôt. (...) Il a tout de suite semblé étrange à quiconque suit l'actualité, de voir un tel trafic sur l'Atlantique Nord, alors que l'administration Trump avait déjà fermé la porte aux voyageurs d'Europe. Je demande donc poliment au responsable du site s'il est certain que la capture a été faite le 16 mars. (...)

Marie-France de Meuron: Que va devenir notre ciel étoilé?

Notre ciel étoilé fait partie de notre patrimoine. Il est menacé grandement par les satellites 5G présentés dans une vidéo. Il est impressionnant de constater à quel point quelques milliardaires s'arrogent le droit de coloniser notre ciel. Des astronomes du monde entier lancent l'alerte. Cet article : "La "Drôle de guerre" de la 5G contre l’humanité, par Claire Edwards" amène beaucoup d'éléments.

Adrien Faure: Pour le maintien de la session d’examens universitaires de fin mai

Depuis lundi, l’enseignement universitaire se fait à distance. Le contenu des cours est transmis oralement sur Mediaserver ou par écrit sur Moodle, tandis que les séminaires se poursuivent oralement par le biais de Zoom ou par écrit sur Moodle. L’enseignement universitaire à distance fonctionne donc. (...) Si par malheur l’épidémie était encore à un stade trop virulent pour permettre le maintien de l’ensemble des modalités d’évaluation d’ici fin mai – début juin, le report de la totalité des examens pour l’ensemble des étudiants resterait toutefois clairement excessif. En effet, il serait alors néanmoins possible de maintenir les évaluations orales, celles-ci n’exigeant la rencontre en présence physique que de trois personnes en même temps (un étudiant, un enseignant et un juré). Ces évaluations orales pourraient éventuellement alternativement se faire par le biais de Zoom. (...)

Jean-Noël Cuénod: Poème à lire et à ouïr

Tant qu’à être confiné, redécouvrons la poésie. Vous l’aviez délaissée peut-être comme un vieux jouet déglingué par la nonchalante négligence du temps qui passe. Mais elle ne vous avait pas oublié. La voilà qui frappe à votre fenêtre. Laissez là entrer, elle ne porte pas d’autres virus que ses mots vibrionnants. Voici une première volée de la forme tanka d’origine japonaise, ancêtre du haïku, mieux connu sous nos cieux. Aux trois vers de 5-7-5 pieds du haïku, le tanka en ajoute deux de 7 pieds chacun. Et en prime, Le Plouc vous offre ci-dessus cette superbe gouache de l’ami Burlingue (Xavier Bureau) admirable artiste qui gagne à être connu. Ou plutôt, c’est vous qui gagnerez à faire sa connaissance. (...)

Ronald Zacharias: Covid-19, recettes fiscales et fiscalité

(...) Le coût de ces mesures drastiques, soit le ralentissement de nos économies, impacteront de manière sévère les futures rentrées fiscales et, par conséquent, l'équilibre budgétaire des États concernés. Lors de mon passage au Grand Conseil (législature 2013-2018), j'ai déposé plusieurs projets de lois destinés à combattre toute imposition confiscatoire ou grevant sérieusement l'attractivité du canton de Genève. Je considérais, en effet, que le sous-jacent, soit la dimension de l'appareil d'État et ses dépenses étaient excessives et parfois fortement empreintes d'un gaspillage éhonté. Mon opinion sur ce sujet n'a pas vraiment varié. Cela dit, nous vivons aujourd'hui une situation.

Beate Giffo-Schmitt: Confinement - jour 4

(...) C'est la journée de la francophonie. Toute la journée on ne jouera que de la musique française. Cela fait du bien aux oreilles et à l'âme d'écouter Jean Ferrat, Serge Lama et tous les autres. Daniel Guichard - tiens, cela me ramène droit dans mon adolescence. J'avais demandé à un copain qui partait en France de me ramener des disques avec de la chanson française et il m'avait apporté Edith Piaf, Jacques Brel et Daniel Guichard. "Mon vieux". Ohlala, quels souvenirs tôt le matin. Mes amis plumés se remplissent déjà l’estomac. Dès que je sors sur la terrasse, ils s’envolent dans un froissement d’ailes bruyant. J’entends également beaucoup de bruit dans ma haie de lierre. (...) Je reçois régulièrement des nouvelles de l’orphelinat. Là-bas la peur est grande car les enfants sont encore plus vulnérables que nous. (...)

Gérard Prudeau: Airbus ouvre la voie au premier carburéacteur durable

(...) Aux États-Unis, l'usine de fabrication de la famille A320 d'Airbus a déjà livré son premier avion, partiellement propulsé par du carburéacteur renouvelable. Le 20 septembre 2018, l'A321 a quitté Mobile avec 15% de carburéacteur durable à bord. (...) Plus tôt cette année, alors que les décideurs du monde atterrissaient sur Davos pour le Forum économique mondial annuel, l'air frais des montagnes suisses enneigées retentit alors que des moteurs à réaction privés se précipitaient. Bien que ces moteurs aient soif de brûler du carburant d'aviation, leur effet total sur l'atmosphère à partir de leurs émissions d'échappement n'était pas aussi extrême qu'il aurait pu l'être au cours des années précédentes. La raison : quelque chose appelé SAF était utilisé, ou carburant d'aviation durable, et conduisait la plupart d'entre eux. Le SAF est dérivé du traitement des matières organiques ou des déchets, ce qui signifie en effet moins de dommages pour le monde. Il n'est pas produit à partir de combustibles fossiles tels que le pétrole ou le gaz. (...)

JF Mabut: Combien de grippés aurait-on sauvé?

Malgré la vaccination, très recommandée aux personnes à risques dont les vieux, la grippe fait selon l'OMS de 290 à 650'000 morts par année. Combien de victimes de la grippe auraient pu rester en vie si les gestes barrières - et, en cas de maladie, l'auto-isolement et l'auto-quarantaine - étaient monnaie commune depuis longtemps? (...) Les épidémiologistes nous le diront peut-être un jour. Dès l'hiver prochain, sûr que les mesures de confinement des personnes à risques qui présentent des symptômes grippaux seront appliquées strictement, de gré ou de force. L'hygiène personnel et publique et les gestes de civilité - le coude à coude désormais plutôt que la poignée de mains - ne sont pas pour rien dans le progrès des civilisations. Là n'est pas la moindre des leçons que nous inflige l'actuel virus couronné. (...)