Jacques-Simon Eggly: L’inquiétante bêtise de la lutte des classes

A propos des prochaines votations , fleurissent sur les panneaux disposés à cet effet les affiches des différents partis genevois avec leurs recommandations de vote. Celle du Parti dit communiste, qui se veut plus à gauche que le Parti du travail, fait tomber l’argent des poches d’un bourgeois plus ou moins pendu à l’envers. Le message est clair : il n’y a qu’à prendre l’argent chez ceux qui en ont et tous les problèmes financiers seront résolus. C’est d’une bêtise affligeante mais aussi d’une agressivité, d’une violence inquiétante. C’est un slogan illustratif d’une vision de lutte des classes. On s’étonne que les médias ne s’en étonnent pas ; tant cela détonne par rapport à une certaine culture helvétique. Ce vent là n’est pas général mais il existe. On l’a constaté en France au fil des manifestations de gilets jaunes (...)

Christina Kitsos: L’excellente situation financière de la Ville de Genève

Si on ne tient pas compte du crédit extraordinaire versé à la caisse de pension de la Ville en 2013, tous les exercices depuis 2007, sans exception, ont été bénéficiaires, en moyenne à hauteur de 76 millions. En 2007, la dette de la Ville se montait à 1.84 milliards, soit 162% des revenus de la Ville. A fin 2018, la dette se monte à 1,598 milliards, soit 125% des revenus, la diminution de la dette est donc relativement importante. (...) Ainsi, quoi qu’en dise la droite municipale, le bilan de la gestion financière de la Ville de Genève est exemplaire, comme le montre aussi les classements et comparatifs des villes suisses régulièrement établis par l’IDHEAP. (...) Pour ma part, si je suis élue au Conseil administratif au printemps 2020, quel que soit le résultat de la votation sur RFFA, je m’engage à me battre de toutes les manières possibles, par exemple en modifiant la loi sur l’administration des communes, pour que les débats budgétaires en Ville ne soient plus faussés par des prévisions fiscales trop prudentes, donc sous-évaluées, pour que le budget revienne à sa fonction première, soit la mise à disposition de moyens permettant de répondre aux besoins de la population tout en respectant des critères de durabilité financière à moyen et long terme. (...)

Gorgui Ndoye: Un député d'origine sénégalaise entre au Parlement espagnol!

Luc André Diouf Dioh, est le premier député espagnol d'origine sénégalaise. Il a été élu, le dimanche 28 avril 2019, sur la liste Las Palmas (Îles Canaries) du Parti socialiste, à l'issue des élections générales. Monsieur Dioh qui a séjourné pas moins de 30 ans en Espagne, a tenu à remercier tous les électeurs qui l'ont soutenu et il se dit prêt à mettre son mandat au profit du peuple espagnol dans toute sa diversité. Amadou Barry Kane, un sénégalais vivant en Espagne ne cache pas sa fierté de voir un de ses compatriotes élu de manière historique en Espagne. Sous le ton de la parenté à plaisanterie, une marque de fabrique bien sénégalaise rapprochant toutes les ethnies du pays, atténuant ainsi les probables tensions communautaires, Amadou Elimane le halpular dira: " Mon "esclave" serere a fait entrer notre pays dans l'Histoire politique espagnole". (...)

Jean-François Mabut : L'Europe, continent perdu?

Étrange foisonnement de l'Internet. Je tape "Le continent perdu", titre du dernier ouvrage de Guy Mettan *) dont on peut lire quelques bonnes feuilles sur books.google, et je tombe sur Mu: une Atlantide qui a sombré corps et bien dans le Pacifique il y a 12'000 ans. Mettan ne prédit pas l'engloutissement de l'Europe - quoiqu'on hume ici et là quelques relents de la collapsologie en vogue - mais il dépeint en noire l'Union européenne (...) Le problème? L'Europe n'est pas démocratique. (...) Sa faute? Elle n'est pas une puissance de paix. (...) La solution: Adopter le modèle politique suisse (...) D'où la question: "Peut-on faire confiance au peuple? (...) Réponse: Oui! (...)

Arnaud Cerutti: Paris Sans Grandeur

Allez, on ne va pas se le cacher, tant cela fait marcher les zygomatiques: il y a quelque chose de légèrement savoureux à voir le Paris Saint-Germain voler pareillement en éclats ce printemps. Parce que ce club devenu arrogant, qui dit vouloir «rêver plus grand» mais vient d’égarer la Coupe de France contre Rennes, est effectivement en train de marquer l’histoire. Avez-vous déjà vu, vous, une équipe aussi friable mentalement à travers les âges? (...) Ce qui est fabuleux - ou plutôt triste, pour être exact - avec le PSG, c’est que son arrogance se greffe désormais chez tout le monde. Humble à son arrivée en France, détaché de l’image qui était la sienne à son départ de Dortmund, Thomas Tuchel est devenu irascible en conférence de presse. (...)

Pascal Décaillet: Le référendum : un droit démocratique !

(...) Le référendum est un droit constitutionnel du peuple suisse. Le démocratie directe - initiative et référendum - est une institution, au même titre que le Parlement, le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral. (...) C'est ainsi que fonctionne notre système. Il n'y a pas à qualifier les référendaires, sous des prétextes moraux. Il n'y a pas à les stigmatiser. Il n'y a pas à les insulter. Ce sont juste des concitoyens, qui exercent leurs droits démocratiques. (...) Le peuple n'a pas "toujours raison", non. Mais c'est lui qui décide. On peut décider en se trompant, mais on décide. La politique est une affaire de rapports de forces. Pas de morale.

Bernard Comoli: Brasilia : Campement Terre Libre 2019

C’est la quinzième fois que les Peuples Indigènes brésiliens se donnent rendez-vous dans la capitale brésilienne pour affirmer leur existence et défendre leurs droits acquis, maintenant mis en danger par le Gouvernement. Pendant trois jours, les 24, 25 et 26 avril, ils étaient entre trois et quatre mille, de plus de 300 Peuples originaires de toutes les régions du pays à avoir répondu à l’appel de l’Articulation des Peuples Indigènes du Brésil – APIB les invitant à participer à cet « Acampamento Terra Livre - ATL » (« Campement Terre Libre » en français). Les femmes indigènes ont saisi l’occasion de ce rassemblement pour tenir une « Plénière nationale ». Et, signe des temps, une autre plénière a réuni les « Jeunes et les communicateurs indigènes ». (...) (TDG)