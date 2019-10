Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Jacques-Simon Eggly: Gros dossiers fédéraux ouverts

(...) Il y a, bien sûr, la question de l’Assurance maladie. Comment faire baisser les coûts médicaux sans menacer l’accès général aux soins et leur qualité ; cela aussi en regard de l’augmentation encore prévisible des personnes âgées vulnérables ? Diminuer le montant obligatoire des réserves des caisses ? Trouver un mécanisme de péréquation entre elles ? Créer des surveillances, voire des caisses cantonales ? Plafonner les primes, quitte à reporter des coûts sur les impôts ? Calculer les primes en fonction du revenu, comme pour les impôts ; idée de la Gauche ? Les projets foisonnent au gré de la confrontation politique. Mais, ici encore, à la fin devra se dégager une piste capable d’affronter le verdict populaire. Quant à la prévoyance vieillesse, avec ses trois piliers, elle repose sur des principes sains. Toutefois, ils nécessitent des aménagements. Les dernières enquêtes font craindre un appauvrissement des séniors, de plus en plus nombreux. Cela pourrait devenir un grand problème humain, social et financier. Le deuxième pilier est -il suffisamment solide pour l’avenir ?Faudrait-il envisager un mécanisme fin de solidarité ; par une péréquation à travers un fonds commun s’ajoutant aux capitaux de chaque caisse ? Et quid pour les Indépendants fragiles ? (...) Enfin, sur la politique extérieure. Vivement que le peuple fasse un sort à cette funeste Initiative populaire contre la libre circulation des personnes avec l’Union européenne ! (...)

Ronald Zacharias: Climat: Le PLR en veut? L'UDC en a!

Sans être climato-sceptique, ou 'négationniste' (ce que l'on est nécessairement du moment que l'on ne s'aligne pas sur la doctrine 'mainstream'), le bon sens suffit à convaincre de l'effet nul de toute 'taxe carbone' punitive, déjà pour l'excellente raison que l'écologie ne s'arrête pas à nos frontières. (...) Quant à 'l'urgence climatique', notons que le GIEC prévoit, horizon 2050, une augmentation de la température moyenne de 1,5 °C, et nous rassure par l'entremise de son vice-président Jean Jouzel, que cela entraînerait 'autant d'effets positifs, que négatifs'. De plus, l'origine anthropique est sérieusement mise à mal. (...) En revanche, le réel problème de l'environnement, qui ne se limite de loin pas à la prétendue 'urgence climatique', doit être effectivement intégré dans notre modèle de développement économique dans la mesure où l'épuisement de nos ressources naturelles non-renouvelables s'annonce pour 2025-2030, c'est à dire pour demain. (...)

Bernard Comoli:Nouveaux Chemins pour l’Église et pour une Écologie intégrale

C’est l’intitulé de l’assemblée spéciale du synode des Évêques d’Amazonie convoqué au Vatican par le pape François. Une réunion commencée ce 6 octobre et qui se poursuivra jusqu’au 27 de ce même mois. Y participent les évêques et autres invités venant des neuf pays amazoniens (...) À diverses reprises, la presse brésilienne a fait état des « préoccupations » du gouvernement à l’égard de ce synode, mais une note récente de la Conférence Nationale des Évêques du Brésil - CNBB annonce que les divergences sont résolues entre Brasilia et l’organisation du synode.

Marie-France de Meuron: La médecine pratique

Eh oui! La médecine officielle est devenue organisée, formatée, conformée, codifiée, en fait limitée, même si elle présente des tentacules par ses spécialités ultra-développées. Qui profite de son développement pratique? Le patient? C'est à en douter puisque son entité vivante est définie par pièces détachées que sont les organes à traiter, définis par des diagnostics. Ainsi, on ne soigne plus un malade cancéreux mais un cancer de la gorge ou de la prostate, etc. Rendre le malade responsable? signifie le rendre docile aux consignes mais pas l'enjoindre à tenir son dossier à jour avec un livre de bord contenant l'historique de ses problèmes de santé et de ses observations, des visites médicales et des résultats des divers examens. Le médecin? Il doit appliquer les protocoles imposés par les études randomisées en double aveugle ou décidés par les académies et imposés par les assurances qui l'enjoignent de renoncer à appliquer en priorité ce que son expérience personnelle lui a enseigné. En fait, chaque patient est unique et le médecin ne peut par conséquent pas produire des statistiques de ses résultats par pathologies. Le système politico-assécurologique? Certainement puisque ce n'est plus l'art médical qui dirige les soins mais bien le système économique soutenu par le gouvernement. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Le naufrage des civilisations par Amin Maalouf

C’est à une longue et profonde réflexion sur les faiblesses de notre monde que nous convie ce grand moraliste franco-libanais qu’est Amin Maalouf. Le livre est largement autobiographique et se présente à la première personne du début à la fin. Et je dois dire que c’est très heureux puisque cela rend cette confession très attachante et empreinte, à certains endroits d’une touchante authenticité. En effet, quand vous prenez en main ce livre, vous n’avez qu’une hâte : arriver jusqu’au bout, jusqu’à la conclusion, savoir que nous sommes tous condamnés à faire naufrage ou s’il subsiste encore une petite lueur d’espoir pouvant nous rendre confiance en nous-mêmes et en notre monde, qu’il soit à l’échelle de l’univers ou réduit à notre petite espace de vie, et en l’occurrence le Liban, l’Egypte et le monde arabo-musulman en général… Celles et ceux qui me font l’honneur de lire toutes mes chroniques savent combien j’aime l’œuvre de ce membre d’Académie française. Il m’en impose par son talent, sa sensibilité et surtout par sa modération et sa pondération quand il traite de sujets hautement inflammables… (...)

Didier Bonny: Lutte contre les inégalités et le changement climatique

Faire campagne, c’est aller à la rencontre des gens et échanger. Même si les points de vue sont irréconciliables. Et c’est parfois rude, mais toujours passionnant. C’est aussi se faire interpeller sur des sujets que vous ne connaissez pas, ou peu, et le reconnaître humblement plutôt que de dire, c’est en tout cas ma manière d’agir, n’importe quoi. Comme cela m’est arrivé dernièrement quand quelqu’un m’a demandé quelles étaient mes deux priorités parmi les 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. Grand silence de ma part et promesse de me renseigner dès mon retour à la maison ! (...)