Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur.

Haykel Ezzeddine: Ah ce racisme ambiant!

Dernièrement, je n’étais pas surpris par l’échange sur Facebook entre la conseillère municipale Florence Kraft Babel (PLR) et son homologue Omar Azzabi, (Vert) qui a conduit lundi 2 mars à un article du Courrier dont le titre résume le contenu: «Un élu renvoyé à ses origines». Un dérapage radical et non surprenant de la part d’une élue d’un parti de droite envers un autre élu écologique franco-tunisien, naturalisé Suisse et vivant à Genève depuis 27 ans! Je ne compte plus les anciens candidats politiques qui ont jeté l’éponge à cause de ce racisme ordinaire et ambiant qui règne à Genève, une ville pourtant hétéroclite dont la grande majorité des habitants sont des étrangers ou des naturalisés Suisses. «Le Suisse de souche» qui compose l’électorat de droite et de son extrême est loin d’être majoritaire. Sur 500'000 habitants il y a 200'000 étrangers et 300'000 suisses y compris les naturalisés. Si les partis de droite et d’extrême droite arrivent à siéger, à gagner des élections ou à obtenir une issue favorable à leurs initiatives c’est grâce ou à cause de tous ces naturalisés qui sèchent les urnes. (...)

Catherine Armand: Les doutes

(...) En tant que candidat, on doute forcément de tout ! De sa légitimité (mon parti a-t-il fait le bon choix en me désignant ?), de son pouvoir de séduction (les électeurs vont-ils m'aimer ?), de sa capacité à convaincre (mon discours est-il crédible ?), de l'image qu'on projette (n'ai-je pas l'air idiot à la télé ?). (...) Par bonheur, je suis entourée de gens formidables qui mettent un baume apaisant sur ce tumulte intérieur. Ma famille, d'abord ; intéressée, investie, qui m'assaille de questions sur le processus. Mes colistiers, ensuite ; qui me portent, m'entourent, et se démènent pour mettre en avant ma candidature, parfois avant même la leur. Mon parti, aussi ; solide, expérimenté, organisé, qui me rassure. Les amis, toujours ; qui même s'ils ne font pas (ou plus) de politique, sont à l'écoute. Une personne particulière, enfin ; qui me conseille, m'inspire, me stimule pour que je me dépasse. (...)

Jean-Philippe Accart: Une société où l'on s'expose en permanence

C'est l'objet du dernier ouvrage publié par Bernard E. Harcourt et l'actualité récente en est la preuve flagrante. Tout un chacun livre ses secrets sans vraiment en avoir conscience, grâce aux traces laissées sur nos tablettes, ordinateurs et autres smartphones. Le moteur principal de ce dévoilement intime est, d'après l'auteur, le plaisir. Bernard E. Harcourt est philosophe, de nationalité franco-américaine. Il est professeur de droit et de philosophie politique à Columbia University, à New York, et directeur d’études à l’EHESS, à Paris. Pour vivre heureux, vivons... exposés… (...)

Djemâa Chraïti: Les armes utilisées en Syrie n'y sont pas fabriquées

Mon invité, un réfugié syrien en Suisse, le père de l'enfant du billet précédent - Tragédie en mer . La voix des sans voix. Il est mieux de dire la vérité simplement et directement. Alors on ne doit pas tracer le discours en contournant la vérité et traiter les criminels avec affabilité, au contraire, on doit leur rappeler leurs crimes et les pointer du doigt et leur dire : "Vous, les criminels, êtes responsables des crimes que vous commettez!" (...) Erdogan ne porte pas seul la responsabilité de la tragédie des réfugiés, ni le problème du peuple qui, contre son gré, a dû en héberger un certain nombre hors de leur capacité d'accueil. Certes, il n'est jamais innocent, car il est inondé du sang des innocents de la tête aux pieds, et il traite les réfugiés comme s'il s'agissait de troupeaux de bêtes, Erdogan est donc l'un des plus grands criminels et il n'est pas seul.

Marian Stepczynski: Un virus, et tout s’arrête

(...) Tout cela risque, si l’épidémie dure et surtout se renforce, de nous entraîner dans la récession, voire dans une vraie crise, car les dernières cartouches monétaires ont déjà été tirées, et des pays clés, Allemagne en tête, rechignent à desserrer les cordons de leurs bourses pourtant bien dodues. Or, et c’est là l’un des seuls points communs à toutes les crises, le durcissement des conditions de survie économique éjecte du système les éléments les plus fragiles : compagnies surendettées, banques surexposées aux mauvais risques, monoproducteurs de biens en voie d’obsolescence. Situation parfaitement vexante, totalement irrationnelle, puisque ledit virus certes extrêmement contagieux tue peu, beaucoup moins en tout cas que les pneumonies d’origine habituelle, infiniment moins que les grippes saisonnières, les accidents de la route, les maladies circulatoires et j’en passe. Mais il réveille des peurs ancestrales (...)

Joël Fischer:Isle of Jura

L'inconscient collectif rapporte souvent l'île écossaise de Jura à son célèbre whisky, délicieux nectar écossais au goût tourbé inimitable. Mais si l'île est mondialement connue pour sa distillerie, elle inspire surtout la poésie, à la nature et à la créativité, indispensable à tout bon photographe qui se respecte. Les formalités de location de voitures expédiées à l'aéroport de Glasgow, il reste trois heures de route pour arriver à Kennacraig, lieu d'embarquement du ferry reliant ce port à l'île d'Islay après deux heures de traversée, dans une ambiance occasionnelle de brume surréaliste, laissant pour seuls guides le radar de bord et les dauphins, radars naturels, fantômes poétiques surgissants du fond du "Sound of Jura", bras de mer séparant l'île du Jura du continent. (...)

Didier Bonny: « Baghdad in My Shadow »

« Baghdad in My Shadow » est un drame qui s'apparente à un thriller. On découvre au fur et à mesure que l'intrigue avance les différentes pièces du puzzle au cours de l'interrogatoire auquel est soumis Taufiq. Selon la police, il en sait en effet bien plus qu'il ne veut bien le dire sur le meurtre de l'attaché culturel irakien. Cette interrogatoire, qui est le fil rouge du film, est très régulièrement entrecoupé par des flashbacks. Si ces derniers contribuent indéniablement à entretenir le suspense, leur trop grand nombre se fait parfois au détriment de la fluidité du récit, au même titre d'ailleurs que le recours trop fréquent au ralenti, ce qui empêche l'émotion d'être vraiment au rendez-vous. Dommage, car les thèmes abordés, même si le trait paraît tout de même par moment un peu forcé, ne laissent évidemment pas indifférents. (2 étoiles) (...) A voir 9 films à l'affiche (...)

David Frenkel: Selon l'AFP, la Jordanie serait un Etat palestinien...

Les sites des journaux appartenant à Tamedia nous rapportent, sous le titre Netanyahu donné gagnant aux législatives, un article de l'AFP où il est écrit que : "Benjamin Netanyahu a mené sa campagne sur le socle du projet Trump, en promettant l'annexion rapide de la vallée du Jourdain et des colonies israéliennes en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967". Alors, je pose cette question au journaliste de l'AFP qui a pondu l'article : La Jordanie, qui suite à la guerre qu’elle a déclenchée en 1967 contre Israël, s'est vue dessaisir de la Cisjordanie (Judée Samarie), cette région a-t-elle appartenu à un État palestinien? En affirmant que ce fut le cas, et en la nommant palestinienne, l'AFP ne confirme-t-elle pas que la Jordanie est ce fameux État palestinien que les arabes ont refusé lors du plan de partage de l'ONU qui leur a été soumis en 1948 ? (...)

Pascal Décaillet: PYM : le coup de poignard

Le 17 mai, chaque citoyenne, chaque citoyen de notre pays répondra individuellement, du plus profond de sa conscience, au coup de poignard de Pierre-Yves Maillard contre les travailleurs suisses. Nous verrons bien le résultat. Pour moi, cet homme naguère brillant, et même "le meilleur de tous" (j'avais titré dans ce sens un édito, il y a une vingtaine d'années), a cessé d'exister, en se posant comme l'allié des ultra-libéraux, libre-échangistes et internationalistes, dans le combat de ce printemps. La Suisse doit réguler son immigration. (...)