Hank Vogel: La Nubienne (1, à suivre)

Certains scientifiques prétendent que l’Afrique est le berceau de l’humanité. Je veux bien. Peut-être, probablement, certainement… Alors, j’ajouterai que la Nubie est celui de la civilisation. La vraie! Je tâcherai donc de vous expliquer le pourquoi. Je suis un Africain blanc. C’est-à-dire un individu de race blanche né sur le continent africain. Pour plus de détailles, mes cheveux sont blonds et lisses comme le sable du désert et mes yeux bleus comme le ciel. Un ciel bleu ciel, bien entendu. Une chance et une malchance à la fois! Aussi, je tâcherai de vous expliquer le pourquoi. (…)

Jacques-André Widmer: La conscience

Sam'di par grand beau temps, je rejoins les moutons De mon troupeau béni. Pour le qu'en-dira-t-on Je n'ai qu'un vil mépris. Je crains la rôtissoire Et en appelle aux dieux en ouvrant mon crachoir. Calicots et drapeaux, je brandis à la face Des bourgeois sidérés même s'il faut je crache A la face du monde comme une vraie pouffiasse. Au torride climat ils ne croient pas : Macache ! Le climat c'est ma cause, la fièvre me monte au front. Les palmiers à Zermatt me donnent la chiasse ! Crions en choeur aux flammes de l'Enfer Qui demain lécheront nos beaux séants en pleurs. Si nous n'y prenons garde et les laissons tout faire Ils comprendront bientôt ce qu'est la vraie douleur. Ces bons lanceurs d'alertes , oracles et Pythie, Oisifs ou gilets jaunes, sans que nul n'en rie Veulent donc sauver le monde et leur peau à la fois. Leurs augures et présages sur les peuples déversent Sinistres prophéties mais comme souventefois Ne font que propager philosophie perverse. Moralité : L'Oeil était dans la tombe et regardait...le peuple !

Pascal Décaillet: Netanyahu : arrogance et domination !

(...) Je me suis rendu plusieurs fois au Proche-Orient. Je me considère comme un ami d'Israël, dont je reconnais pleinement le droit à l'existence, ET (car la logique ne peut être qu'inclusive) comme un ami du peuple palestinien. Depuis des décennies, je plaide pour que ce peuple ait un État à lui. Un État, oui, avec toute la dignité politique que comporte ce mot, et non un statut d'administré sous surveillance israélienne. Encore moins, un statut d'occupation. Encore moins, un statut d'annexion ! Nous devons maintenant dire notre colère. La neutralité, M. Cassis, ça n'est pas le silence. Les propos de M. Netanyahu constituent, face au monde, face au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, une provocation éhontée. Ils visent un double but. Le premier, dans l'ordre de la politique intérieure, est d'arracher les ultimes voix des partis extrémistes pour les élections. Le second est de tester jusqu'où peut aller le discours sous protection de Trump, dans l'ordre de l'arrogance et de la domination. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Laurent Dubreuil, La dictature des identités

(...) … l’exposition intensive à de tels principes d’organisation reconfigure les cerveaux. Quelques crans au-delà, et le reformatage des esprits rendra improbable, voire intolérable, l’œuvre d’intellection, car nous nous serons si bien robotisés que plus rien ne dépassera. L’identité politique… arrive alors à point nommé pour donner une suite existentielle et collective à cette immense entreprise de dressage et de séduction des esprits. Vidés de nos possibles, nous ne serons plus que des conduits usinés de messages tautologiques (La dictature des identités (Le Débat, Gallimard) p 30). Avec ces phrases fortes, l’auteur, Laurent Dubreuil, un Français qui enseigne aux Etats Unis (Cornell university), a tout dit et a bien dévoilé son projet : si cela continue, si on ne trouve pas la parade, nous serons plus proches des machines que des humains dont la pensée aura été stérilisée par une hypercentralisation des moyens de communication, permettant de joindre n’importe lequel d’entre nous dans les régions les plus reculées du globe. Nous sommes donc soumis à un régime despotique qui est en passe d’annihiler toute intellection, toute réflexion critique (...)

Mireille Vallette: Valais: une élève voilée crée la polémique

Les autorités ne reculent devant rien pour imposer le foulard. Jusqu'à autoriser une élève à montrer à ses camarades, sur son tapis prière, comment elle adore son Dieu. Jean-Luc Addor et l'UDC montent au créneau. (...)

Pierre Jenni: La cerise sur le gâteau

(...) Je suggère donc non pas de faire payer la traversée mais d'instaurer, sur le modèle de Londres, un péage automatique qui corresponde aux deux ceintures avec progression des tarifs. Ainsi, à chaque fois que l'on quitte le périphérique de la moyenne ceinture pour entrer dans la ville tous les TIM participent à l'effort et pas seulement ceux qui traversent. Le passage de la petite ceinture pour accéder à l'hyper-centre devrait être particulièrement dissuasif avec des tarifs conséquents et proportionnels à la taille et la puissance des véhicules (Scooter/4 x 4). La notion de péage urbain fonctionne partout où ces dispositifs ont été introduits. Le Conseil fédéral voit cette option d'un bon oeil, notamment dans son souci d'assurer le fonds FORTA qui sera mis en péril lorsque les taxes sur les carburants fonderont avec le développement des véhicules électriques. Le Grand Conseil devrait prochainement rendre son rapport sur une étude approfondie pour Genève.

Rémi Mogenet: Conférence pédagogique à l'école Steiner

Le mercredi 10 avril prochain (à 20 h), j'aurai l'honneur de présenter une conférence à l'école Steiner de Genève (à Confignon), sur le thème de la pédagogie anthroposophique appliquée dans les institutions éducatives publiques: dans quelle mesure cela est-il possible? Jusqu'à quel point les convictions pédagogiques d'un enseignant peuvent-elles librement s'exprimer dans le cadre étatique? Le fait est que, quand j'ai commencé à enseigner, j'étais dans une sorte de désarroi. Je voulais travailler, gagner ma vie, fonder une famille - et je savais que la poésie, à laquelle je m'étais voué, ne me le permettrait pas. J'avais fait des études de Lettres (...) (TDG)