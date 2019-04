Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Guy Mettan: Pourquoi je quitte le PDC

Je prends acte de la décision de l'assemblée des délégués du PDC qui a eu lieu jeudi soir 4 avril et tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu et au cours des 21 longues années d'engagement dans le parti. Je souhaite également plein succès aux candidats/es qui ont été sélectionnés ce jeudi soir. Je déplore cependant la méthode peu démocratique qui a été choisie pour empêcher tout débat sur les grandes orientations du parti et le choix des candidats. Je constate aussi avec regret que le PDC Genève ne juge plus mes compétences et mes services utiles à sa cause. C'est pourquoi je ressens la nécessité de prendre du recul et de poursuivre mon engagement politique sous une autre forme. J'ai donc pris la décision de démissionner du PDC avec effet immédiat et d'entamer une nouvelle carrière de "politicien aux pieds nus", en qualité de député indépendant, sans étiquette, libre de toute attache. Je souhaite continuer à participer au débat politique local et national en prenant une part plus active dans les grands débats de société et sur les grands enjeux de notre temps (notamment en matière d'environnement), à travers mon blog, des libres opinions, des prises de position et des initiatives parlementaires. (...)

Demir Sönmez: Des milliers de militants de l'Etat islamique seront jugés par un tribunal international

Je me suis rendu à Rojava (Kurdistan du Sud) et entretenu avec M. Nûri Mehmûd, porte-parole du YPG (Yekîneyên Parastina Gel – Brigades de Protection du Peuple) à propos de l'avenir des prisonniers de guerre d'origines suisses et européennes qui ont combattu dans les rangs de djihadistes. Lors de mon entretien, je lui ai demandé comment il voyait le jugement de ces prisonniers détenus par le YPG : « selon vous, où, comment, par qui, avec quelles lois et par quel tribunal ces prisonniers de guerre pourraient être jugés équitablement ? » J'ai eu un entretien de 35 minutes avec M. Nûri Mehmûd du 17 mars 2019 à Qamichli au Rojawa (Syrie). Enregistrement vidéo disponible. Si cela vous intéresse, j'attends vos suggestions. (...)

Anne Cendre: Une artiste exceptionnelle

L’œuvre d’une artiste exceptionnelle est actuellement présentée dans deux galeries genevoises. C’est la première fois en Suisse qu’une exposition personnelle lui est consacrée : on peut enfin découvrir Michal Rovner. Après une brève apparition à Art Genève cet hiver, elle revient à la galerie Pace (ouverte il y a une année) au quai des Bergues, et à l’Espace Muraille, au flanc de la Vieille Ville. Michal Rovner, née à Tel Aviv en 1957, est active dans plusieurs domaines artistiques, dessin, gravure, vidéo, sculpture, multimédia. Elle travaille entre Israël et New York, mais elle est sollicitée dans le monde entier pour ses installations. Sa première exposition d’envergure a eu lieu à l’Art Institute de Chicago en 1993. Depuis lors, elle est invitée dans les plus grands musées. Elle représente Israël à la Biennale de Venise en 2003. En 2011, ses sculptures se dressent dans la cour du Louvre. A Genève, ce sont principalement des vidéos qui nous la révèlent. Il faut les regarder aussi bien de près que de loin. (...)

Jean-Michel Olivier: L'amour en plus

Longuement mûri, le premier roman d'Antoine Jaquier, Ils sont tous morts* (2013), a connu un succès mérité, et reçu le Prix Édouard-Rod en 2014 (voir ici). Deux autres livres ont suivi, Avec les chiens et Légère et court-vêtue, qui poursuivaient, à leur manière, l'exploration de cet envers du décor qui est la marque de fabrique de Jaquier. Aujourd'hui, délaissant les sentiers du roman réaliste, Jaquier nous propose un roman d'anticipation, Simili Love**, nourri à la fois de Yuval Harari et de Laurent Alexandre, les spécialistes de l'Intelligence Artificielle (IA). Nous sommes en 2040, dans un monde fracturé et hiérarchisé en classes distinctes (...) L'alternative sociale que dessine Jaquier ressemble aux utopies soixante-huitardes (vie en communauté, permaculture, décroissance, etc.) et fait la part belle (un peu trop, peut-être) aux prédictions catastrophistes. Mais cela n'enlève rien à la force de ce roman d'anticipation qui frappe à la fois par son imagination et sa cohérence.

Denis Berdoz: Vers des transports 100% électriques

Les passionnés de transports publics ont relevé la présence ces dernières semaines de véhicules inhabituels sur notre réseau. Il s’agit de bus zurichois, bernois et nantais présents pour des essais à Genève. Leur incursion ponctuelle sur nos routes s’inscrit dans le cadre de notre veille technologique et du renouvellement de notre flotte à l’horizon 2022-2023. (...) Ils répondent aussi à notre ambition de disposer d’un parc de véhicules 100% électriques à l’horizon 2030. Actuellement, notre flotte est constituée de 47% de véhicules électriques. Ces derniers assurent plus de 50% de notre offre grâce aux tramways, aux trolleybus, aux bus électriques TOSA et au véhicule autonome. Tous bénéficient d’une électricité de sources non-fossiles, c’est-à-dire non polluantes. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Martin Heidegger et Jean Duns Scot

Peu de gens, y compris des apprentis philosophes, savent que Heidegger a commencé par être un médiéviste et qu’il a soutenu sa thèse d’habilitation (doctorat d’Etat ) sur un grand philosophe-théologien chrétien du XIIIe siècle. Il s’est intéressé aux fondements logiques de la pensée selon cet auteur Jean Duns Scot, qui a atteint pratiquement la même notoriété que Thomas d’Aquin sinon plus. Heidegger va jusqu’à écrire dans les premières pages de sa thèse que Duns Scot a plus fait école que l’illustre dominicain… On a parlé de lui comme d’un docteur subtil, tant il a contribué à critiquer la philosophie aristotélicienne, en vogue de son temps, tout en lui faisant jouer un rôle foncièrement ancillaire, c’est-à-dire en tant que servante de la théologie et de la foi. (...) (TDG)