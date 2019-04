Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

10 avril

Guy Mettan: Le droit international est mort. Les Etats-Unis l’ont tué

(...) Avec l’arrivée de Donald Trump, on joue désormais à front renversé : c’est Xi Jinping qui défend la liberté du commerce contre les taxes douanières américaines et ce sont les très décriés membres de l’Axe du Mal, Chine, Iran, Russie, Cuba, Venezuela qui se mettent à promouvoir le multilatéralisme, le droit des gens et l’ONU contre la démolition de l’ordre international construit à grand peine après les deux guerres mondiales. La place de Genève, cœur du dispositif multilatéral international, est évidemment la première à en souffrir. L’OMC, dont le système de règlement des conflits est bloqué depuis des années par le refus des Etats-Unis de remplacer les postes de juges vacants, ne peut plus fonctionner, et encore moins envisager les réformes nécessaires au développement équilibré du commerce international. Le Conseil des Droits de l’Homme, organe créé et voulu par les Occidentaux qui avaient fait des droits de l’Homme l’alpha et l’oméga de leur politique étrangère, est désormais déserté par la première puissance mondiale. Le reste est à l’avenant (...) Quant à l’Europe, elle brille naturellement par sa nullité et ses contradictions. Au lieu de soutenir l’offre d’arbitrage du Mexique et de l’Uruguay, elle a bruyamment applaudi le coup d’Etat raté de Juan Guaido au Venezuela, et elle se mure dans le silence à propos du Golan au lieu de dénoncer la violation du droit. A voir comment les uns et les autres se comportent depuis quelques années, j’ai l’impression que les meilleurs ennemis de la société ouverte ne sont pas ceux qu’on croit…

Pascal Holenweg: Elections israéliennes : A qui perd gagne ?

(...) Le sionisme est un projet politique né dans l'ambiance de l'Affaire Dreyfus, et de la découverte consternée par des intellectuels juifs ("juif" ne désignant évidemment rien d'autre ici qu'une communauté, ou un héritage, de culture religieuse) de la permanence de l'antisémitisme en Europe, pas seulement dans des terres traditionnelles de pogroms mais même dans le "pays des Droits de l'Homme", dont la révolution avait fait des juifs (et des protestants) des "citoyens comme les autres" en inventant une citoyenneté laïque... Ce projet, le sionisme initial est un projet national, ou nationaliste, au sens où ce qualificatif désignait dans l'Europe de la fin du XIXe siècle (l'"Etat des Juifs" de Herzl date de 1896) et du début du XXe siècle des mouvements d'émancipation nationale, transformant des populations dominées en nations revendiquant leur droit à l'autodétermination. Le projet sioniste de créer un Etat pour une "nation" proclamée par le mouvement politique qui défend ce projet, n'aurait rien de fondamentalement différent des autres projets nationaux du temps, si la nation qu'il faisait exister politiquement (une nation n'existe jamais a priori, mais seulement lorsqu'un mouvement politique la fait exister et parle en son nom) n'était sans territoire, et ne se constituait sur une communauté de culture religieuse. (...)

Leila el-Wakil: De Brazil à Genève

La saison cinématographique de CinéSiclique s'est ouverte le 26 février 2019, sous le Grand Dôme de Sicli, avec la projection de Brazil, le film-culte (selon la formule consacrée) de Terry Gilliam (1985). L'Association Pavillon Sicli qui inaugurait la manifestation s'est fendue d'une présentation qui a viré au maelström idéologique, où il était question de la Grossstadt, cette grande Genève de demain, la grande ville pour tout horizon, objet de toutes les convoitises ... L'orateur principal de l'Association Pavillon Sicli, antichambre et chambre d'écho du pouvoir en exercice, à moins que cela ne soit le contraire (!), s'est ensuite enflammé pour le voile de béton industriel de Heinz Isler, jusqu'à le qualifier de temple. On a les idoles que l'on peut: ici, en l'occurrence, le Veau d'Or de la génération Holcim. (...)

Arnaud Cerutti: José Mourinho, un plan "à la comm"

Les média n’ont certainement jamais autant parlé de José Mourinho que par les temps qui courent. Il faut dire que depuis la fin décembre et son éviction du banc de Manchester United, le technicien portugais se montre affable, loquace et prêt à tout pour que chaque jour sa «bobine» soit vue sur papier, ordinateur ou autre écran TV. Il apparaît donc partout, plus encore que durant ses trois dernières années de mandat mancunien, au fil desquelles il s’était à peu près mis tout le monde à dos. Aujourd’hui, le «plan comm» est quasi parfait pour lui qui tient absolument à (re)dorer son image, ternie par ses ultimes sorties en tant que manager. L’homme a tellement besoin de s’abreuver de la lumière qu’il se dit potentiellement intéressé par un poste en Ligue 1 française - Lille et Lyon en rêvent parfois la nuit. Mais ce n’est pas tout! (...)

Pascal Décaillet: Genève-Annemasse, Paradis sans odeur !

La nouvelle, dévoilée hier soir par la Tribune de Genève, est proprement hallucinante : les puissants penseurs du CEVA, ceux-là même qui depuis plus d’une décennie nous administrent la morale sur la post-modernité salvatrice de ce futur RER transfrontalier, ont omis d’installer des toilettes dans les gares genevoises ! (...) Ils ont pensé à tout. Des structures de luxe, par endroits. La grande leçon sur la ville réinventée, côté Gare des Eaux-Vives, le haut-lieu du théâtre jouxté aux divinités ailées du Commerce. Hermès, le dieu rapide, le dieu qui court, le dieu qui vole, Hermès pour transcender l’espace urbain, nous transporter dans les délices ailées d’un nouveau monde. Face à la puissance de ce rêve, oser douter, en 2009, relevait du sacrilège : on avait sur le dos les députés bétonneurs, ceux du bois, ceux du bâtiment, ceux du métal, ceux du gros-œuvre, ceux du jeudi, ceux de la Sainte Scène du Progrès. (...)

(TDG)