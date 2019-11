Grégory Pons: Est-ce décent et est-ce même intelligent ?

Nouvelle édition de notre revue des blogs publié sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève.. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Grégory Pons: Un prix moyen de 340 000 francs pour les montres du GPHG 2019, est-ce décent et est-ce même intelligent ?

C’est en tout cas totalement dément, surtout pour un prix soutenu financièrement par la ville de Genève, dont les élus, présents à la soirée de remise des prix, n’ont pas bronché. Sans qu’on comprenne s’ils ne voulaient pas voir ou s’ils ne voulaient pas savoir… (...) Aussi excellent soit-il, le palmarès 2019 laisse un léger goût de cendres dans la bouche. D’abord, mais ce n’est pas le plus gênant, parce qu’il n’a guère permis de distinguer que six marques genevoises pour les dix-huit prix distribués [soit un tiers du total], certains de ces prix étant partis chez nos voisins de Vaud, mais aussi en France, au Japon, en Allemagne et jusqu’en Malaisie, voire même à Monaco pour ce qui est du Prix spécial du jury. Ensuite, parce que le prix moyen de dix-huit montres récompensées est cette année de 340 000 francs suisses : oui, vous avez bien lu (...) Enfin, ce prix moyen aberrant, non content d’être indécent, n’envoie pas du tout un bon signal. Ni pour la population genevoise, déjà très sensibilisée aux dérives financières de sa classe politique – qui n’avait pas l’air, jeudi soir, de trouver choquante cette faute contre la décence commune que constitue le fait de soutenir et de récompenser des montres d’un prix moyen de 340 000 CHF : comme on dit vulgairement, il y a du « foutage de gueule » (...)

Pascal Décaillet: Les fonctionnaires, qu'il pleuve ou qu'il vente !

(...) Il est proprement scandaleux que le contribuable genevois, notamment les classes moyennes déjà tondues fiscalement, passent à la caisse à cause d'un mode de répartition qui privilégie à ce point l'employé. Faut-il rappeler que, dans le privé, on n'est pas loin d'une clef de répartition moitié-moitié, entre employeur et employé ? Faut-il rappeler qu'un indépendant finance lui-même la totalité de ses cotisations AVS, et la totalité de sa prévoyance professionnelle, s'il en a contracté une ? Et en plus, comme contribuable, déjà taxé à mort, il se trouve saigné pour financer le deuxième pilier des fonctionnaires, qui ont toute leur vie la garantie de l'emploi ? Et en plus, voilà que les fonctionnaires genevois, relayés par des syndicats idéologisés à l'extrême, ultra-conservateurs dans la défense de privilèges d'une caste, ont le culot de menacer de descendre dans la rue. Et ils arrivent à tétaniser un Conseil d'Etat sans courage ni vision, gouvernant en marche arrière ! Il y a là un scandale. (...)

Christian Brunier: Le chansonnier Jo Johnny fêterait son premier siècle

Le chansonnier, comédien, humoriste, chanteur, animateur, artiste de music-hall genevois, Jo Johnny, de son vrai nom John Giraud, aurait 100 ans ce 8 novembre. Formé à la musique et à la rythmique par Emile Jaques-Dalcroze lui-même et à la comédie au Conservatoire de Genève, il débute sa carrière dans le théâtre de boulevard. Il aligne des dizaines de pièces de Courteline, Feydeau ou Achard. (...)

Jean-S Gowrié: La Gauche française ”manifeste” contre l'islamophobie

Tous les représentants de la gauche française, sans exception, l'ont signé. Il s'agit de l'appel à manifester "contre l'islamophobie" dimanche prochain 10 novembre à Paris. Mélanchon, bien sûr, l'insoumis, Quatennens, Corbières, les non moins insoumis, tout comme François Ruffin, cinéaste et très insoumis, lui aussi, ont tous signé le manifeste. Ils n'étaient cependant pas les seuls à le faire. Jadot, le vert, qui, tout comme nos Verts à nous, qui veulent maintenant un siège de Conseiller Fédéral, rien de moins que cela, a, lui aussi, depuis les dernières élections européennes, remplacé sa tête par un melon, que dis-je, une citrouille et commencé carrément à regarder du côté de l’Élysée, a, lui aussi, signé le manifeste. Inutile de parler des socialistes et autre...communistes. Eux aussi ont signé le texte. Mais aucun n'ira manifester. Ruffin a...foot ce dimanche. Qutennens participe à un colloque sur, tenez-vous bien, la laïcité et Jadot doit aller soutenir une "camarade", verte, elle aussi. Mélenchon est aux abonnés absents et Corbières a, lui aussi, trouvé une occupation. (...)

Philippe Souaille: 1949 : Guerre froide et Coups d'Etat

Le déclenchement de la Guerre de Corée, préparé bien à l'avance, est un parfait exemple de la manipulation exercée avec brio par l'URSS sur de larges pans des opinions publiques du monde entier, avec le concours des "idiots utiles", intellectuels, journalistes, militants du mouvement de la paix, etc. Ce sera cependant le chant du cygne de Staline, qui a tout manigancé et sa mort mettra rapidement fin au conflit.

Alain Meury: Marions-nous

Je vous préviens, ce bref papier est d’une vacuité désolante. Mais je pars du principe qu’il n’y a pas de mal à se faire plaisir. Ainsi donc, si le temps vous mine, si la vie vous chagrine, si vous ne voyez plus guère de raisons d’espérer, ressaisissez-vous et allez au Palexpo. Bus 5 ou 10, quand il y en a ! Un événement à ne pas manquer : le salon du mariage. Il en est à sa treizième édition mais c’est la première fois qu’il intègre les Automnales. Et il faut croire que cela marche, puisque l’organisateur de cet événement « semarier.ch » continue de le proposer avec une belle constance. Au programme ? (...)