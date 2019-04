Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Gorgui Ndoye: Le monde est bien en quête d'un supplément d' ME !

"GingembreLittéraire" de ContinentPremier.Com, ce n'est pas une première pour nous d'inviter des intellectuels africains, européens, britanniques à nos rencontres, à titre exceptionnel et ou en marge de certains évènements! Nos réflexions sur l'Afrique, à Genève, avec d'abord et encore nos propres et maigres moyens, ne datent pas de demain et ne s'arrêteront pas le 1er mai. In cha Allah ! N'est ce pas ? Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec des associations, institutions ou tout gouvernement qui RESPECTENT les Africains et leurs intelligences. Certains, veulent toujours nous voir courir derrière eux et ou faire à notre place ce que nous faisons certainement aussi bien qu'eux pour ne pas dire mieux. Mais une grande part de responsabilité revient aux Africaines et aux Africains. Et nous de la DIASPORA, nous n'avons aucune forme d'excuse ! Toute lâcheté, les désistements se paient cher sur notre PEAU ! (...) Rendez-vous est donc pris ce 1er Mai, de 18h30 à 20h30, à la Maison des Associations, 15 rue des Savoises

Mireille Vallette: Le débat sur « L’Islam conquérant » n’a pas conquis tous les auditeurs

Près de 300 personnes ont assisté au débat sur le livre de Shafique Keshavjee, sans l'auteur. La partie réservée aux questions et remarques du public a été très animée et très diverse. Shafique Keshavjee a reçu un fort soutien. J’ai cité lors d'ue brève intervention des propos d’Abdelwahab Meddeb, l’un des auteurs les plus érudits et respectés en matière d’islam. Il était désespéré de voir ce que cette religion est devenue aujourd’hui. Je reprendrai ses citations au fil de ce bref compte rendu. Pour moi, cette soirée a permis une découverte, celle de Wissam Halawi. Il enseigne non pas les «sciences islamiques», mais la science tout court et ce qu’on sait de l’origine et des pratiques de cette religion. Il met implicitement en question la quasi totalité du récit musulman, dont l’immense littérature consacrée aux hadiths de Mahomet. Le prophète -presque absent de l’Histoire- est censé avoir été parfait. Il est idolâtré, malgré ce que dit la biographie à laquelle adhèrent les musulmans. Meddeb : «Nous avons affaire à un prophète qui a été violent, qui a tué, qui a appelé à tuer.» (...)

Charly Schwarz: L'écologie est de droite

La délégation généralisée de la responsabilité, crédo des Verts associés avec les Socialistes et l’extrême gauche, induit nécessairement une structuration collective qui écrase la personne au nom de la volonté générale, et diminue son autonomie. Cette posture ne correspond pas/plus à l’écologie politique qui a toujours combattu le gigantisme des structures, et l’emprise de l’État qui déresponsabilise l’individu. Et la revendication d’autonomie ne peut être dissociée d’une revendication à assumer ses responsabilités. Par cet attachement à l’autonomie comme expression de la liberté, l’écologie politique est aussi de droite, sauf à risquer l’illégitimité et l’incohérence.

Maurice-Ruben Hayoun: Sur L'erreur et l'orgueil de Roger Scruton

En fait, cet important ouvrage écrit par un auteur qui a eu du mal à imposer ses idées allant à contre-courant du politiquement correct, se résume à une seule question à laquelle il répond de manière très tranchée par la négative : La gauche a t elle l’apanage exclusif de la vie intellectuelle ? Pourquoi toute idée ou personnalité de droite est automatiquement considérée comme un pestiféré ou un déviant condamnable ? D’ailleurs, ce volumineux ouvrage se clôt avec un long chapitre intitulé : Quest-ce que la droite ? (...) Sur près de cinq cents pages Scruton démolit patiemment et consciencieusement les la plupart des thèses des économistes, des sociologues et des philosophes de la gauche ; il n’épargne personne ni aux USA, ni au Royaume Uni, ni même en Italie et en France où Sartre et Foucault, sans oublier Deleuze , Lacan et Simonne de Beauvoir sont soumis à rude épreuve. Scruton commence par poser une question : Qu’est ce que la Gauche ? Voici une partie de sa réponse : … (...)

Pascal Décaillet: Armée : bravo, Benoît Genecand !

(...) Le conseiller Benoît Genecand, dont on peut discuter par ailleurs (mais c'est une autre affaire) le côté imprévisible, atypique, a eu parfaitement raison de mettre le doigt sur une certaine arrogance de tonalité dans les prises de position de la Société suisse des officiers. On peut aller plus loin, si on est républicain et non corporatiste, et oser mettre en cause l'existence même de cette société, jusqu'à son nom. Ce libellé m'a toujours gêné : il laisse entendre une sorte d'Etat dans l'Etat, ou de corporation parallèle, toutes choses dont l'intransigeance d'une âme républicaine peut légitimement se méfier. Ce que j'écris ici n'entame en rien mon attachement à l'armée suisse, pourvu qu'elle soit au service du peuple, pétrie de conscience de son obéissance au pouvoir civil. (...)

John Goetelen: Femmes et poules, la convergence des luttes

La star Natalie Portman s’est adressée à une assemblée de 16’000 activistes vegans à Los Angeles. Cette progressiste revendiquée et féministe notoire a fait honneur à tous les progressistes nord-américains en prenant la défense des poules en lien avec la cause des femmes. Son discours est simple: « Les produits laitiers et les œufs ne proviennent pas uniquement de vaches et de poulets, ils proviennent de vaches femelles et de poules femelles. Nous exploitons des corps de femmes et abusons de la magie de ces animaux pour créer des œufs et du lait. » Son engagement est pourtant à géométrie variable. Ainsi elle a renoncé à manger vegan quand elle était enceinte. Sa raison: (...) Bref, sous son air un peu rebelle on découvre une attitude opportuniste. Enfin elle se porte au secours du conglomérat social victimaire… (...)

Didier Bonny: « Avengers : Endgame » : « best of » héroïque

Peu emballé par « Avengers : Infinity War » (1), je suis pourtant allé voir la suite et fin « Avengers : Endgame ». Masochisme ? Et ce d’autant plus quand on sait que le film dure…3 heures ? Plus simplement curiosité en me disant que ça pouvait difficilement moins me plaire que l’épisode précédent. Pari gagné, car le 22ème et dernier film de la saga Marvel (on a peine à y croire…) retrouve ce qui lui manquait cruellement dans l’opus précédent : sa dimension humaine. (...) Le film comporte trois parties et un épilogue. (...) Un dernier épisode en forme de « best of » qui n’est pas sans défaut, mais qui se laisse voir avec un certain plaisir. (3 étoiles)