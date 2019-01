Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Esther Alder: Le pouvoir d'arrêter le désastre écologique en cours

(...) Ce que les jeunes revendiquent, c’est de pouvoir vivre et grandir dans un environnement sain. En cela, ils font valoir leur droit à la vie, garanti par la Constitution fédérale et de nombreux traités internationaux. Or l’ultralibéralisme et sa vision utilitariste de la nature et des êtres humains détruisent tout espoir de survie sur cette Terre à moyen terme. Avançant sous couvert de rationalité, se présentant comme l’unique voie possible (le fameux « there is no alternative »), l’ultralibéralisme est en réalité une croyance qui a dégénéré en fondamentalisme, saccageant la planète et engendrant des inégalités de plus en plus graves. Une catastrophe environnementale est en cours. (...)

Catherine Armand: On n’accède pas à la Voie verte !

(...) Actuellement, dans le secteur compris entre le chemin de Grande-Canal et le chemin de Grange-Falquet, tous les petits chemins partant de la route de Chêne en direction de la Voie Verte sont sans issue et sans connection avec celle-ci. Et pour cause, aucune raison à l’époque d'ouvrir un accès à une voie ferrée ! L’arrivée de la Voie Verte est en train de modifier les habitudes des habitants, leurs besoins et les usages du domaine public. Ce bouleversement doit s’accompagner de mesures afin d’optimiser la présence de cette nouvelle voie de mobilité douce. (...) Le gros quartier de la Gradelle n’est qu’à 160 mètres à vol d’oiseau de la clinique des Grangettes et de la connection avec le tram 12. Il faut pourtant faire un détour de près d’un kilomètre par le chemin de Grange-Falquet pour y accéder. (...) La réalisation de cette ouverture implique un droit de passage accordé par les 21 autres co-propriétaires du chemin de Arpillières. Droit de passage qu’ils refusent avec véhémence… Fidèle à sa défense des intérêts privés à court terme de quelques propriétaires de villas au détriment de l’intérêt public à long terme d’une grande partie des habitants de la commune, le groupe PLR de Chêne-Bougeries (qui a la majorité absolue au Conseil Municipal) a imposé par son vote unanime le retrait du passage dans le plan de site et refusé ainsi toute possibilité future de le réaliser. Maurice-Ruben Hayoun: Les juifs dans le Coran

Je tiens à dire d’emblée qu’avec l’ouvrage de Méir M. Bar-Asher nous tenons une solide contribution à la question tant disputée du statut des juifs dans le Coran. L’auteur, excellent connaisseur du Coran et de la langue arabe, né dans un environnement qui facilite visiblement l’exploration d’un tel thème sans tomber dans les exagérations ou les mythes si bien véhiculés par une certaine presse et une certaine littérature. Avec notre auteur qui a fort bien choisi son préfacier, l’éditeur de l’excellent Dictionnaire du Coran, nous tenons un ouvrage fait aux normes de la méthode historico-critique. Ses conclusions, quand il y en a, sont donc scientifiques et montrent la grande complexité de la question. J’apprécie que l’auteur ait mentionné la thèse de doctorat d’Abraham Geiger, soutenue au début du XIXe siècle, à l’université de Bonn et qui fut couronnée (preisgkrönt) ; le jeune rabbin réformé y montrait l’importance des emprunts de Mahomet à la tradition juive tant écrite qu’orale, étant entendu que ce qu’il en a retenu n’est pas nécessairement ce qui s’y était dit… (...)

Pascal Décaillet: L'Europe, oui ! Mais pas celle-là !

(...) Jusqu'à fin 1992, peut-être encore un peu 1993, j'ai cru dans la construction européenne. J'ai couvert à fond la votation du 6 décembre 1992, suivant Jean-Pascal Delamuraz dans ses déplacements, multipliant les débats, pour la RSR. Mais 1992, ce fut aussi, en septembre, la votation sur Maastricht, avec cet incroyable débat Séguin-Mitterrand, un oui du bout des lèvres du peuple français, la porte ouverte à une monnaie unique, à une Europe libérale, libre-échangiste. Le libéralisme érigé en dogme. Partisan des Etats, des nations, de puissants systèmes de redistribution, de solidarité sociale, de mutualités, je me suis mis à rejeter cette Europe n'ayant plus d'autre credo que le marché. Mon opposition, dès lors, au système de Bruxelles, pendant un quart de siècle, n'a fait que croître. Mais elle n'est pas une opposition à l'Europe ! J'aime profondément ce continent, j'en ai visité la plupart des pays, j'aime son Histoire, et je vois bien que mon pays, la Suisse, en a été secouée au même titre que tous ses voisins. (...)

Daniel Warner: Fondly Remembering Richard Nixon

The image of Richard Nixon waving his arms as he boarded a helicopter leaving the White house for the last time as president on August 9, 1974, remains etched in generational memories. The solemnness of Gerald and Betty Ford waving goodbye to the disgraced 37th president next to David Eisenhower consoling Julie Nixon was in direct contrast to the jubilation of millions celebrating his departure. (...) There are those moments like Nixon’s waving that define an era. Joseph N. Welch’s challenging Senator Joseph McCarthy during the Army-McCarthy hearings on June 9, 1954, was another such moment. (...) Will Trump have the decency to step down if there is enough evidence against him or have the norms of decency and healing become ancient history? (...)

Mireille Vallette invite Sophie: Thomson et les 72 vierges

«Les revenants» de David Thomson est un ouvrage passionnant. Je l’ai lu récemment, il n’a pas pris une ride. L’auteur, journaliste, a interviewé des djihadistes hommes et femmes pendant plusieurs années. J’en suis ressortie atterrée, mais plus instruite. D’abord, nombre de ces djihadistes sont d’une crédulité ahurissante. L’un d’entre eux raconte: «C’est comme le Prophète, quand il parlait avec un compagnon avant la bataille. Ça c’est des hadits authentiques, le compagnon lui a dit: «Oui mais si je vais à la bataille là, je vais au paradis?» Il a dit «Oui tu vas au paradis». Il avait trois dattes dans les mains, il a jeté ses trois dattes, il a foncé sur l’ennemi, jusqu’à la mort.» Et il y croit, tout simplement, tout comme ce compagnon du «prophète» l’a cru. Et il n’est de loin pas le seul à avaler ça. Le «paradis» et ses 72 vierges semblent bien être une motivation importante pour beaucoup d’entre eux. (...) On en revient à cette fameuse crédulité: oui toutes ces souffrances se produisent parce que des gens égoïstes et crédules pensent aller au Paradis en tuant des gens parce que «le Prophète il était comme ça, donc nous on fait comme lui». C’est simple, tellement simple que les gens moins simples ont du mal à imaginer que certains pensent aussi simplement. (...)

Adrien Faure invite Louis-Batiste Nauwelaerts: La haine des intellectuels par les anarchistes de droite

Si l’anarchiste de droite rejette la démocratie, il rejette aussi ses défenseurs, voire ses créateurs : les intellectuels. Pour l’anarchiste de droit, l’intellectuel échappe au réel tout en prétendant le modifier, il privilégie le théorique, « le concept à la vie » (François Richard), ce qui bien évidemment ne va pas pour leur plaire. En ce sens, Céline écrivait dans une lettre à Élie Faure que « la fuite vers l’abstrait est la lâcheté même de l’artiste ». N’oublions pas que, pour les anarchistes de droite, le changement ne peut venir que des individus et que bien souvent ces individus feront partie d’une élite aristocratique. Le rejet des intellectuels est donc logique dans la mesure où ces derniers ne conceptualisent que des actions collectives : ils sont loin du pragmatisme dont les anarchistes de droite se réclament. (...) Quelles propositions ? Le changement paraît difficile puisque ne pouvant venir que des individus, stupides rappelons-le. Aucun changement en perspective – et c’est peut-être là une des faiblesses de l’anarchisme de droite, son manque de propositions. (...)

Pascal Holenweg: "Internationale nationaliste"...

L'expression est devenue récurrente : "Internationale nationaliste"... Un bel oxymore, ou un joli diagnostic de schizophrénie. Sans doute a-t-on connu dans un passé assez récent (du temps de nos grands ou arrière-grands parents) des alliances, des pactes, des axes entre gouvernements nationalistes (voire plus, ou pire : impérialistes, expansionnistes, et pour quelques uns, génocidaires...), mais on n'en est pas encore là: les convergences entre plusieurs gouvernements européens (le polonais, le hongrois, l'italien, l'autrichien, le roumain, notamment), la Russie de Poutine, les USA de Trump, le Brésil de Bolsonaro, et des partis d'opposition qui rêvent de ne plus l'être, ne font pas encore une "Internationale" : il ne suffit pas d’exécrations communes pour une stratégie commune. (...) Les populismes européens, note Jürgen Habermas, sont d'autant plus forts que l'Europe politique est faible, qu'elle se complaît dans sa faiblesse, qu'elle "n'entend pas devenir capable d'un agir politique, et que cette absence de volonté politique n'échappe à personne" (surtout pas à Trump et à Poutine, au désir de qui elle répond). La nature politique a horreur du vide -et donc le populisme le remplit. Avec du vide intellectuel mais du plein électoral. (TDG)