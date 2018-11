Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Eric Bertinat: Pourquoi l’UDC a perdu

C’est la troisième fois que le peuple soutient les traités internationaux. En 1977, l'initiative populaire «contre la limitation du droit de vote lors de la conclusion de traités avec l'étranger» est rejetée tout comme celle de l’ASIN, en 2012 «Accords internationaux: la parole au peuple!». Toutes sont rejetées dans des proportions identiques à l’initiative votée ce jour. Soyons sincère. Sauf surprise, nous pensions perdre cette votation mais pas avec un score si bas. Il y a donc forcément une ou des erreurs dans notre stratégie. J’en vois trois. La première se trouve dans le nom même de l’initiative (l’autodétermination). (...) Deuxième erreur, bien évidemment, le visuel. L’affiche officielle a privilégié une forme d’anonymat, jaune douçâtre, sans même le logo de l’UDC. (....)

Magali Orsini: L'assiette commune consolidée

Il ne s'agit pas d'un système de rabais dans les restaurants mais d'un ensemble de règles permettant de déterminer le résultat imposable d'une société au sein de l'Union Européenne, plutôt qu'aux différents régimes nationaux dans lesquels l'activité est exercée (ACCIS). Les groupes soumis au régime ACCIS ne rempliraient qu'une seule déclaration fiscale consolidée pour leurs activités au sein de l'UE. Les résultats imposables consolidés du groupe seraient répartis entre chacune de ses sociétés par application d'une formule simple, pour permettre à chaque Etat de soumettre les bénéfices des sociétés résidentes à son propre taux (l'équivalent de notre péréquation inter-cantonale). Ce système devrait permettre d'éliminer les "rulings" (arrangements) fiscaux dissimulés et rendra obsolètes les prix de transfert (transfert artificiel de bénéfices). (...) Le vote du parlement sur l'ACCIS en mars 2018 a recueilli une très forte majorité. Mais, selon Eva Joly, vice-présidente de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l'évasion fiscale du Parlement européen, "notre malheur, c'est que la Commission est dirigée par l'évadeur fiscal en chef, Jean-claude Junker".

André Naef: Et si l'UDC nous lâchait les baskets...

Ce devait être "la mère de toutes les batailles". Pour Christophe Blocher, l'initiative sur les juges étrangers allait être le point d'orgue d'une marche triomphale, quatre ans et neuf mois après sa victoire du 9 février 2014, à l'orée d'une campagne des élections fédérales riche de promesses. Le tribun zurichois aurait dû réfléchir à deux fois avant d'emprunter cette métaphore à Saddam Hussein dont on sait le sort funeste. Suite à la débâcle de ce 25 novembre, il ne risque au pire qu'une retraite - qu'on hésite à qualifier de "bien méritée" - entre sa villa de la Goldküste et son château des Grisons. Car la défaite est sans appel. (...) Le choc de ce "dimanche noir" du 9 février a eu notamment le mérite d'inciter les milieux économiques et universitaires à descendre de leur tour d'ivoire (...) Cela incitera t-il les pontes de l'UDC à faire leur examen de conscience ? On peut en douter … (...)

Jacques-Simon Eggly: Pour un Conseil fédéral moteur

Ouf ! L’Initiative de l’UDC a fait chou blanc. N’y revenons pas. Ah, si la mobilisation avait été pareille contre celle sur l’immigration, tout serait plus facile. Depuis trop longtemps, l’UDC dicte le calendrier politique en matière de politique étrangère. L’actuel Chef du Département a commencé par laisser du flou sur la conduite des affaires, sur la ligne à suivre dans les négociations avec l’ Union européenne. On a eu un peu l’impression, qu’à force de tâter le terrain politique intérieur, le Gouvernement risquait de ressembler à un Général qui laisserait des troupes disséminées s’aventurer au hasard sur un champ suspecté de contenir des mines à retardement ; quitte à reprendre le pilotage si ça n’explosait pas trop. Exagération ? Oui, mais c’est pour caricaturer une impression ressentie. (...) Le résultat de la votation devrait remettre notre gouvernement fermement en selle. A lui, malgré ou avec le Brexit anglais, en obtenant des garanties sociales légitimes, de négocier un Accord général de principe et de procédures avec l’UE. A lui,ensuite, de s’engager devant le Parlement …

Bernard Comoli: Brésil, les médecins cubains rentrent chez eux

Huit mille trois cent trente-deux médecins cubains engagés au Brésil dans le programme « Mais Médicos » (Plus de médecins) vont retourner sur leur île. En effet, le 14 novembre, le Ministère de la Santé Publique cubain a fait connaître sa volonté de cesser sa participation* à ce programme de coopération avec le Brésil. La Havane explique son geste par le fait que « Le président élu du Brésil, Jair Bolsonaro, à travers des commentaires directs, désobligeants et menaçants concernant la présence de nos médecins, a déclaré à plusieurs reprises qu’il allait modifier les termes et conditions du Programme « Plus de Médecins » au mépris de l’Organisation panaméricaine de la santé et ce qui avait été convenu avec Cuba. En remettant en question la formation de nos médecins et en conditionnant leur maintien dans le programme à l’homologation de leur diplôme et, comme seule modalité, le recrutement individuel. » Pour les autochtones, au niveau national, le service de santé est chapeauté par le Secrétariat Spécial de Santé Indigène – SESAI qui comprend trente-quatre « Districts Sanitaires Spéciaux Indigènes – DSEI » où exerçaient 301 médecins cubains. Une grande partie d’entre eux – 223 - pratiquait dans les vingt-cinq DSEI de l’Amazonie, dont le District Sanitaire Yanomami (...)

Jean-Michel Olivier: Le mauvais exemple des conseillers fédéraux

L'un et l'autre ont été Conseillers fédéraux — pas des plus brillants, mais enfin… L'un et l'autre publient un livre de souvenirs, très largement subventionné (État et Ville de Fribourg pour Joseph Deiss ; État de Vaud et Ville de Lausanne et de Vevey pour Didier Burkhalter) — alors qu'ils jouissent, tous deux, d'une retraite confortable payée par leurs concitoyens. Le premier livre est imprimé en Bulgarie ; le second en Turquie — alors que les imprimeurs suisses, l'un après l'autre, doivent mettre la clé sous le paillasson. Le dernier en date, l'imprimerie Gasser, au Locle, a cessé ses activités ce mois-ci… Ainsi fonctionnent les lois du libre-échange et du marché, me dira-t-on. On me permettra, tout de même, d'être choqué par cette situation…

Gorgui Ndoye: Le Dr Rochat ouvrit le ventre de la jeune Esperança

Sous cette chaleur d'Afrique, à Tanguiéta, au #Bénin, le docteur suisse mon ami Charles Henri Rochat, époux d'Isabel Rochat, Ministre de la justice, à #Genèv, ouvrit le ventre de la fille (3 ans), remis à l'endroit son rein défectueux. Ma première expérience de genre dans un hôpital ! Charles referma ce ventre juvénile qui attendait depuis 6 mois, sur place à l'hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta, qu'on daigna l'opérer, la soulager ! A cause d'Ebola, des missions européennes qui devaient s'occuper de la fille avaientdéclaré forfait. Le plateau technique local malgré des efforts était trop faible ! (...) (TDG)