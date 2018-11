En remplaçant l’écrit par l’écran…, par Jean-Michel Olivier

Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Jean-Michel Olivier: En remplaçant l’écrit par l’écran…

(...) Il y a belle lurette que le maître (la maîtresse) n’est plus au centre de la classe, et que l’enfant roi fait la loi… Le marché est entré dans l’école avec ses règles et ses prix, imposant, peu à peu, la tyrannie des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) sur tous les utilisateurs d’ordinateurs: l’information sélectionnée, la pensée binaire, le formatage de la réflexion, le harcèlement numérique, etc. Certains esprits naïfs pensent que le numérique favorisera l’égalité des chances entre les élèves, et que l’école, ainsi, ne discriminera plus personne. Là encore, c’est un mensonge… En multipliant les activités ludiques, on fait croire à l’élève que tout lui est donné, et accessible, gratuitement et sans effort. Par l’éparpillement des connaissances informatiques, on n’aide pas l’élève à construire un savoir structuré et solide. En remplaçant l’écrit par l’écran, l’école ne substitue pas une tyrannie à une autre, car les livres ne sont jamais tyranniques: elle se livre corps et âme aux exigences du marché. Sans parler des dégâts médicaux (problèmes de vue, mal de dos, etc.) que provoque cette merveilleuse révolution numérique. (...)

Claude Bonard: François-Joseph d'Autriche, Elisabeth et Genève

le président de la Confédération Alain Berset recevait le chancelier Autrichien Sebastian Kurz à Berne. Curieux paradoxe car cette rencontre a eu lieu à un jour près 102 ans après le décès de François-Joseph, empereur d'Autriche et roi de Hongrie qui s'éteignit le 21 novembre 1916 à l'âge de 86 ans, après un règne de près de 68 ans. Sa disparition préfigurait celle de l'Empire des Habsbourg deux ans plus tard. Aux yeux du public et depuis les années 1955-1956, on ne sait pas trop si l'empereur François-Joseph a été marié à Elisabeth de Bavière ou à Romy Schneider … Au cinéma, Karlheinz Böhm et David Rott ont habité son personnage et James Mason a lui aussi campé un François-Joseph plus vrai que nature dans le film relatant la tragédie de Mayerling. Mais qui était réellement François-Joseph ? La réalité est loin de celle de l'empereur juvénile et romantique idéalisé par le cinéma. (...) A Genève, les passionnés de l'histoire de Franz et Sissi peuvent (...) aussi se rendre à la basilique Notre-Dame à la place Cornavin construite grâce à de nombreuses donations dont l'une de l'empereur François-Joseph ! (...)

Hélène Richard-Favre: Vu de Russie

Dans l’une des Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar, un peintre entre dans le tableau auquel il travaille et s’en va sur la barque qu’il a peinte. A l’inverse, dans La rose pourpre du Caire, l‘un des personnages du film de Woody Allen sort de l’écran pour entrer dans la salle de projection et rejoindre le public. Cette articulation entre imaginaire et réalité, le Consulat suisse de Saint-Pétersbourg m’avait invitée à en parler. C’était en 2013, au Collège universitaire français et à la Bibliothèque Majakovskaja, il en reste des traces sur google et youtube. Confronter images et réalités m’habite en permanence et figure au coeur de ma démarche littéraire tout autant qu’elle motive en grande partie la tenue de ce blog. Dans ce sens, j’aime à rendre compte, entre autres, des changements que j’observe toutes les fois que je séjourne en Russie tandis que ce pays alimente une narrative médiatique formatée selon des standards établis et récurrents. A Moscou, pour ne citer que cette capitale, force est de constater que la vie y est de plus en plus semblable à celle menée dans nos grandes villes...

Pascal Holenweg: L'initiative udéciste donnée battue ?

(...) Ce qui en jeu, ce n'est donc pas sa souveraineté, mais la défense des droits fondamentaux de la personne humaine, et des droits sociaux et politiques collectifs, y compris (ou à commencer par) ceux des Suisses et des Suissesses (dont selon un sondage un-e sur deux ignore ce qu'est le droit international qui pourtant les protège) : ce sont elles et eux qui peuvent, parce que la Suisse a adhéré à une Convention du Conseil de l'Europe, et au Conseil de l'Europe lui-même, s'adresser à la Cour européenne des droits de l'Homme pour rétablir leurs droits lorsqu'ils sont bafoués par une juridiction suisse. Car cela arrive. Et cela, forcément, peut arriver, même aux udécistes : Le Conseiller national UDC Yves Nidegger, défenseur de l'initiative de son parti, fit ainsi annuler par le CEDH, au nom de la liberté d'expression, la décision de tribunaux suisses condamnant un négationnistes du génocide arménien. La Suisse n'est d'ailleurs qu'assez rarement sanctionnée par la CEDH. (...)

Edmée Cuttat: "Les bonnes intentions" de Gilles Legrand peinent à convaincre

(...) On voit bien où le réalisateur Gilles Legrand veut en venir avec cette comédie sociale censée s’opposer au politiquement correct dans la dénonciation de préjugés tous azimuts. Mais à part quelques scènes amusantes ou certains dialogues un peu piquants, le film se révèle dans l'ensemble trop balourd, voire caricatural, pour convaincre. Et Agnès Jaoui ne parvient hélas pas à emporter le morceau.

Roland Meige: Ma cheminée, nos avions

Ma cheminée, premiers frimas, je viens de la remettre opérationnelle. Elle consomme du bon bois local, produit de l'industrie sylvicole du Jura derrière chez nous. Et elle assure un bon complément calorifique au chauffage par géothermie qui équipe la maison. Commandée, bientôt une installation photovoltaïque : pour un "geste citoyen", parce que nous n'aurons pas le temps, vu nos âges, de la voir financièrement amortie. Voilà pour nos énergies. "Nos avions" : parce qu'ils font partie de notre environnement, on ne peut les ignorer. Ils sont présents dans notre morceau de ciel, et dans notre espace sonore. Les prévisions ahurissantes du PSIA, avec un vol toutes les 87 secondes (cf. TdG 15.11.18) font que nous n'aurions plus jamais de moments de silence. Alors quand des "gens de Berne", depuis d'autres bureaux et d'autres ordinateurs, veulent interdire les cheminées pour cause de particules fines, je leur dis...(auto-censuré). (...)

Rodolphe Weibel: Un plan directeur du réseau ferroviaire genevois

Le projet décrit jusqu’aujourd’hui d’une boucle par l’aéroport est un contre-projet opposé aux projets officiels. L’offre qu’il rend possible est au moins équivalente à celle que promettent les trois projets successifs des administrations. Ce qui suit inclut des compléments non indispensables à la résolution du problème de capacité du nœud ferroviaire de Genève, mais présentant pour le système régional des avantages importants, à coûts relativement modestes : Un saut-de-mouton passant par-dessus l’autoroute et les voies de l’aéroport au Val Ombré, une halte fort bien desservie à Châtelaine, l’exploitation du tunnel François Furet, dit aussi de Châtelaine, par un trafic alterné de 4 trains par heure dans chaque sens, ntre Furet et Halte un prolongement en saut-de-mouton du tunnel, à l’extrémité côté Rhône du Furet un saut-de-mouton, A Cornavin un saut-de-mouton double. Voici : (...) C’est la nécessité de contrôler que la capacité de chaque tronçon du réseau n’est pas dépassée qui m’a incité à dresser les 9 illustrations qui suivent. Elles permettront à chaque lecteur client du rail de mesurer la fréquence des rames qu’il utilisera pour son trajet journalier (...)

Maurice-Ruben Hayoun: La sagesse dans la Bible

L’idée, la notion même de sagesse évoque quasi automatiquement la littérature biblique puisque nous parlons de certains des livres qui la composent (Job, Psaumes, Ecclésiaste, Proverbes) comme de la littérature sapientiale, c’est-à-dire un genre littéraire parfaitement identifié et labellisé comme tel. C’est dire. Mais il faut aussi préciser que cette Sagesse de Salomon est un apocryphe grec qui, comme on vient de le noter, n’a pas été admis dans le canon traditionnel, la Tora. Cette dernière compte vingt-quatre livres et est restée fermée à ce qui, selon les sages, n’a pas été dicté par l’esprit saint (ru’ah ha-qodesh). Cette littérature extérieure (sifrout hitsonit) n’en contient pas moins des œuvres exhalant une profonde sensibilité juive qui se sert de la langue grecque. Et cela semble avoir été rédhibitoire, d’où le rejet de tous ces livres, qui furent pourtant repris par nos amis chrétiens et interprétés dans un sens très christianisant. Alain Meury: Une journée ordinaire

(...) Je ne parle évidemment pas des gens en fauteuils roulants ou en déambulateurs. Ils mériteraient d’ailleurs des accès plus faciles. Je ne m’attarde pas trop, non plus, sur les parents qui montent avec leurs poussettes. Sinon pour dire que lesdites poussettes ressemblent désormais à des 4x4. Une fois que deux d’entre elles sont montées, auxquelles il faut ajouter la trottinette du grand, il y a de fortes chances, si vous étiez debout que vous restiez à quai après avoir fait preuve d’urbanité en les laissant grimper. Encore une fois, je n’adresse aucun reproche à cette catégorie d’usagers. Je suis père et grand-père et j’ai donc le plus profond respect ainsi que de l’affection pour notre descendance. Il y a, en revanche, deux autres catégories qui m’amusent et m’agacent souvent. D’abord, les cyclistes. Je ne suis toujours pas parvenu à répondre à cette question : à quoi sert-il de s’acheter un vélo si c’est pour prendre le bus ? Ensuite, les as du sac à dos. (...) (TDG)