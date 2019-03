Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Edouard Cuendet: Genève 2018: merci aux entreprises privées !

Le résultat positif du Canton de Genève pour 2018 a été rendu possible grâce aux performances de l’économie genevoise qui a connu une croissance de 3,1% en 2018. En Suisse, la progression du PIB a été de 2,6%. Le différentiel entre la Suisse et Genève tient notamment à la bonne santé des secteurs de la finance et de l’horlogerie. Le commerce extérieur genevois a atteint des niveaux historiques en 2018, avec des exportations qui ont franchi pour la première fois la barre des 20 milliards. On peut donc remercier les entreprises genevoises, leurs collaboratrices et leurs collaborateurs, tous secteurs confondus, d’avoir su faire preuve d’un tel dynamisme. Ce succès économique, dont il faut être fier, ferait pâlir d’envie de nombreux pays d’Europe qui souffrent d’une croissance poussive, source de chômage et de déficits endémiques. Le même jour de cette heureuse nouvelle, un comité de campagne se réunissait à Berne pour tirer à boulets rouges contre la Réforme de l’imposition des entreprises (RFFA). De curieuse manière, les Verts genevois se posent en leader de cette fronde anti-entreprises. Or, la RFFA est vitale pour conserver à Genève les dizaines de milliers d’emplois (...)

Olivier Emery: Genève Barcelone en avion ?

(...) Alors le paternel, surpris, de pleurnicher qu'il n'y a plus de train de nuit, qu'il ne bénéficie pas de dizaines de semaines de vacances par année et que patati patata. "Si tu viens en avion, c'est bien simple: tu ne me verras pas !" lui rétorque sa belle enfant. Cherchant un peu de réconfort auprès du soussigné, Denis peste contre cette attitude qu'il juge dogmatique et excessivement intransigeante. Las pour lui : je félicite la demoiselle et m'indigne du comportement irresponsable de mon interlocuteur; comme elle a raison ! Ma génération et celle de nos parents, non contents d'avoir honteusement pollué sans vergogne l'environnement, continuent scandaleusement à vouloir persévérer en cette funeste voie. Aujourd'hui c'est bien avec jeunesse que rime sagesse.

Esther Alder: Combattre l'âgisme

En Suisse, l’âgisme est une discrimination plus fréquente que le racisme et le sexisme, nous apprend une enquête européenne relayée par les médias il y a quelques jours. Alors que le racisme fait l’objet d’une norme pénale et que certains actes sexistes sont punis par la loi, aucune disposition légale ne protège spécifiquement les personnes âgées de comportements stigmatisants. Pourtant, l’âgisme vise bien à souligner une différence, et à enfermer une partie de la population dans des stéréotypes dégradants. On dit des seniors qu’ils sont moins performants, moins flexibles, plus lents, fermés à la nouveauté, qu’ils coûtent cher, etc. Ce sont des préjugés, mais ils ont des conséquences négatives sur l’avenir professionnel de certaines personnes, voire même sur leur santé et leur espérance de vie, tant ils sont parfois intégrés par les aînés eux-mêmes. Le combat contre les discriminations liées à l’âge commence dès le berceau. (...)

Jean-Michel Olivier: Embarquement immédiat !

(...) Tout commence, ici, dans Le Nouveau, par le vol un peu fou d'une mouette, une mouette rieuse, qui fait mine d'attaquer le narrateur qui rêve sur une plage de l'Atlantique. Aucune agressivité, juste un signal.Sollers, qui s'y connaît en écritures, y voit tout de suite un message, sans doute venu de la nuit des temps : une mouette, la plage, une barque échouée au fond du jardin, qui servait à rejoindre le bateau que Louis, l'arrière-grand-père, avait baptisé La Nouveau. Il n'en faut pas davantage pour embarquer avec lui dans ce roman qu'on pourrait dire familial, car les personnages sont tous issus de la famille Sollers. (...) Sollers traque à sa manière le « dieu nouveau ». Celui que chaque époque se donne, le dieu jaloux qui demande un sacrifice absolu. « Le dieu nouveau ne dit jamais « nous », ne s'adresse à aucune communauté particulière, ne parle pas de sauver le monde ou l'humanité. Comme c'est un dieu extrême, il choisit uniquement des singularités. Celles-ci sont aussi différentes que possible, si elles se rencontraient, elles n'auraient rien à se dire. L'extrême de X n'est pas celui de Y, et encore moins celui de G ou de Z. » (...)

Djemaâ Chraïti: Rroms - Les fake news qui tuent

L'anti-permet toutes les dérives et les réseaux sociaux se lâchent et sans complexe. Au XXIème siècle, on juge, on accuse et on pourchasse comme autrefois, et c'est ça qui est le plus grave. Les racistes ont les mêmes techniques, créer des psychoses, laisser l' imaginaire malade envahir sans retenue. Non seulement, il faut condamner ces violences, mais il faut dire halte au racisme et ne plus laisser les pulsions primaires prendre le dessus. Soutenons les Rroms ! Aujourd'hui, ils sont inquiets, ils ont peur, ils sont choqués, rassurons-les, ils ne sont pas tout seuls ! Nous dénoncerons sans relâche les actes de barbarie, nous montrerons au monde le vrai visage de la haine, nous refusons de sombrer dans ces relents putrides que fabriquent les "fake news". Que la France garantisse leur protection, qu'elle montre qu'elle est capable de protéger tous ses citoyens et ceux qui résident sur son sol. On attend un message fort de la part du gouvernement et une protection totale d'une communauté déjà discriminée et actuellement exposée à la folie de fausses rumeurs qui pourraient encore faire des centaines de morts et de blessés. Stop! Que la chasse aux sorcières prenne fin (...)

John Goetelen: Plus 9 degrés en 2080?

Une info publiée dans le dernier billet de Pierre Béguin m’a estomaqué. À Genève le Cycle d’Orientation donne à lire des articles supposés scientifiques affirmant que le réchauffement pourrait être de + 9 degrés en 2080. Pierre Béguin ajoute que, selon sa fille ado, sa prof a ajoutée que « ce sera beaucoup plus ». Cette prof est incompétente et dangereuse. Elle devrait être mise à pied. Car il lui suffisait d’une petite recherche sur internet pour constater qu’aucun modèle, même le plus alarmiste, ne soutient cette prédiction à la Nostradamus. Le dernier rapport du Giec publie les nouvelles modélisations climatiques (image 1, clic pour agrandir). Même dans le pire scénario, qui est très hautement improbable au vu du découplage entre les modèles et la réalité observée, il pourrait (vive le conditionnel!) faire + 5° en 2080. Cette prof de cycle est-elle une propagandiste apocalyptique? L’école glisse-t-elle vers la frange la plus radicale des thèses alarmistes? Que se passera-t-il quand les lycéens qui manifestent pour le climat verront la supercherie? (...)

Manuel Alonso Unica: J'intègre l'UDC

J’ai le plaisir de vous annoncer que ce jour j’ai intégré l’UDC Genève qui sera bien plus en phase avec mes opinions, notamment en matière de politique intérieure et extérieure. (...) Sur la question de l’Europe, je suis entièrement contre cette mascarade, cette Union européenne dominée par les intérêts d’entreprises multinationales et cela au détriment de la population et de l’intérêt collectif du plus grand nombre. (...) En matière de bonne gestion des deniers de la collectivité, de la justice et du combat contre la corruption, je suis contre l’immobilisme de certains partis du centre (car je ne peux plus parler de gauche...) qui ont prouvé leur responsabilité dans les biais démocratiques : copinage, clientélisme, corruption en tout genre. (...)

Rémi Mogenet: Le sentiment d'exil chez Joseph et Xavier de Maistre

(...) Si je peux brièvement résumer sa thèse, je dirai que, selon lui, Joseph de Maistre inventait une Providence pour s'arracher au sentiment de l'exil provoqué par son départ de la Savoie, et que Xavier de Maistre créait des imaginations fabuleuses, racontait qu'il voyageait dans le temps et l'espace, ou voyait l'esprit même du Temps avancer dans les étoiles, parce que lui aussi se languissait de la Savoie. L'aîné des deux frères vivait en Russie et à Lausanne, quand il écrivait ses ouvrages, le cadet à Turin. Et la révolution française leur interdisait toute possibilité de retour à Chambéry. (...) Dans les faits, ils expriment bien une forme de nostalgie, mais celle que les Anglais nomment longing- les Allemands Sehnsucht: c'est une nostalgie d'un monde plus libre, antérieur à la naissance, ou pressenti au-delà de la mort; c'est la nostalgie du monde divin, du monde des anges! (...) (TDG)