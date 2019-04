Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Edmée Cuttat: ”L'adieu à la nuit”. Poignant

Après Les cowboys de Thomas Bidegain ou Le ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar, André Téchiné s’empare à son tour du sujet brûlant du Djihadisme dans L’adieu à la Nuit, son 26ème long-métrage, où il réunit son égérie Catherine Deneuve (Muriel) qui a tourné huit fois avec lui et le jeune Vaudois Kacey Mottet Klein (Alex), qu’il avait déjà casté dans Quand on a 17 ans. (...) Sans jugement, compatissant, porté par le désir de comprendre, André Téchiné traite son sujet avec délicatesse, sensibilité, subtilité et une rare justesse. (...) Ce récit poignant est porté par deux comédiens formidables, la grande Catherine, bien sûr, mais aussi dont Kacey Mottet Klein, 20 ans, garçon un peu fragile, un peu timide, révélé par Ursula Meier en 2008 dans Home. (...) Récemment rencontré à Genève, il parle de son dernier film, évoquant l’extraordinaire honneur que lui a fait André Téchiné de le rappeler, et raconte son rapport au cinéma. (...)

Pierre Scherb: Idées émanant du monde païen

Les mauvaises nouvelles pour l’église catholique s’enchaînent. Scandale des prêtres pédophiles, incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris, attentats meurtriers au Sri Lanka. Est-ce un signe qu’une période arrive à son terme et sera remplacée par autre chose, comme on peut le lire ça et là? La périodicité du temps est un mythe de la mythologie grecque et romaine. Le monde commence par l’âge d’or, suivi de l’âge d’argent, de l’âge d’airain et finalement de l’âge de fer. La périodicité astrologique évoquée par les adhérents New Age part du principe que nous entrons maintenant dans l’ère du Verseau en sortant de celle des poissons dans laquelle nous sommes censés être. Pour le Chrétien, ces idées émanent du monde païen. (...)

Rémi Mogenet: Notre Dame de Paris et Marianne

On se souvient peut-être que, du temps des rois, le bon ange de la France, sa tutelle protectrice, était la sainte vierge Marie, et comme Paris est la capitale de la France, l'incendie de sa cathédrale a donné le sentiment que la France n'était plus protégée depuis les hauteurs des cieux – depuis le monde spirituel. Cela a été un choc. Comme l'événement est venu après d'horribles attentats, et dans un contexte de dissension incroyable, il est apparu comme signe prophétique, d'une façon indéniable. Le fait est, d'abord, que, malgré les tentatives de Charles de Gaulle d'y remédier, le lien entre Marianne, patronne ou allégorie de la République, et la sainte vierge Marie n'a jamais été clairement établi, ou simplement admis. Il a été plutôt nié, au nom d'une laïcité plutôt dérisoire, qui tenait plus de la concurrence avec l'Église catholique que d'une véritable liberté de conscience accordée aux individus – notamment dans l'Éducation. J'ai fait bien des articles cherchant à montrer que, d'un point de vue intérieur, Marie de Bethléem et Marianne étaient une seule entité – le bon génie de la France au visage de femme. (...)

Arnaud Cerutti: Steve von Bergen: l'adieu d'un champion

Il a longtemps hésité, il avoue avoir pesé le pour et le contre, s’est demandé s’il devait prolonger l’aventure encore une saison, peut-être sous les couleurs de son club de cœur, Neuchâtel Xamax, mais non; dans quelques semaines, Steve von Bergen va bel et bien actionner le clap de fin sur sa carrière. A presque 36 ans, après quatre titres nationaux et cinquante capes internationales, le défenseur de Young Boys formé à la Maladière sort par la grande porte. En champion et en patron. S’il a été bien moins médiatique que ses presque contemporains Johan Djourou ou Philippe Senderos, il n’en demeure pas moins que c’est une figure marquante du football suisse qui s’apprête à ranger pour de bon ses crampons. (...) Pas de doute: avec le départ à la retraite de Steve von Bergen, la Super League vit l’adieu d’un champion.

Alonso Unica: Ces chiens des Evaux

Question orale adressée au Conseil administratif et principalement au Conseiller administratif du Département de la culture et des sports et Maire de la Ville de Genève, Sami Kanaan. (...) Depuis peu, le règlement des Evaux demande la tenue en laisse des chiens dans quasiment tout le domaine sauf deux terrains. En modifiant ce règlement le Conseil de fondation a agi de manière incorrecte sans même communiquer avec les usagers concernés; à savoir les propriétaires de chiens. En outre, l'on constate que la Direction et le Conseil de fondation ne gèrent pas les problèmes, … tous les problèmes … , par ce règlement. (...) Nous tenons à relever le fait que les Evaux font l’objet d’autres incivilités qui ne sont pas maitrisées et réglementées. - Le lundi matin l'on voit des montagnes de détritus laissés le week-end par les pique-niqueurs. - Les cyclistes qui font du VTT sur les chemins du domaine et malmènent les piétons. - L’usage constant de stupéfiants au sein du parc des Evaux. - Les tags faits sur les bâtiments …

Sylvain Thévoz: Voter est un écogeste

Quel sont les écogestes les plus importants? Trier ses déchets, ne plus prendre l'avion, ne plus consommer de viande, favoriser la marche à pied? Ne respirer plus qu'une fois sur trois, renoncer à avoir un animal de compagnie, des enfants ? On voit fleurir, de différents bords politiques, des propositions visant, sans changer fondamentalement le système de production et de consommation à le verdir, ou plutôt, en l'individualisant, à rendre chacun.e plus responsable et donc coupable du salut ou non de la planète. Or si les écogestes sont importants, ils sont insuffisants. C'est le complexe industrialo-financier qui doit être attaqué. (...) Le coeur du problème c'est le capitalisme, le lien entre l'accumulation de capital et l'épuisement des ressource, la violence sociale, le boulet de la société industrielle, et l'étreinte de la main invisible qui nous sert à la gorge en ayant affiné ses outils technologiques,t de surveillance et d’auto-contrôle. Pour le dépasser, il y a un écogeste fondamental, c'est celui de voter. (...) (TDG)