Edmée Cuttat: ”Joker”, un grand film porté par un Joaquin Phoenix magistral

Avec ce récit des origines du personnage culte, ennemi juré de Batman le plus dingue des super vilains de Gotham City, Todd Phillips, justement récompensé par le Lion d’Or à Venise signe une grande œuvre, très loin des codes des films de super-héros classiques. L’histoire, implacable, brutale, est servie par une réalisation stylée, froide, précise, sans effets inutilement spectaculaires, en dépit de scènes barbares. (...) Todd Phillips évoque l’impunité dans laquelle se croient les puissants face aux faibles. Jusqu’à l’inévitable révolte. Socialement très actuel à l’heure où le fossé s’agrandit entre le peuple et les élites, le propos est manifestement destiné à favoriser l’empathie du spectateur pour ce clown triste, personnage hors norme. (...) Joker est porté de bout en bout par un Joaquin Phoenix magistral, à la fois sinistre, effrayant, humain, monstrueux, provoquant. Indéniablement sur la route de l’Oscar, faute de ne pas avoir pu être sacré meilleur comédien à la Mostra, l'opus ayant déjà reçu la médaille suprême. (...) Sa performance extraordinaire a tendance à occulter celle des autres protagonistes. (...)

Andreas Dekany: Mon hommage à Jacques Chirac

Ça fait une dizaine de jours qu’il est parti et c’est le temps qu’il m’a fallu pour analyser pourquoi la nouvelle de sa disparition m’a rendu aussi triste, même si ces choses ne s’expliquent pas toujours avec des mots mais dans ce cas, la réponse est assez simple et c'est ce que je vais développer dans cet hommage. Jacques Chirac m’a en quelque sorte accompagné au cours de mon enfance et de mon adolescence et ce jusqu’à la fin de mes études. Il était pour moi, comme sans doute pour de nombreuses autres personnes de ma génération, comme un ami éloigné de la famille qu’on appréciait beaucoup, qu'on trouvait sympathique et drôle, qu’on voyait régulièrement à la télévision et qu'on avait l'impression de connaître. (...) J’aurais beaucoup aimé rencontrer, celui qui nous a, d’une certaine manière accompagnés, pendant plusieurs décennies et je tenais absolument à lui rendre cet hommage. Adieu Monsieur le Président!

Roger Deneys: Genève, les caissières et le Grand Conseil pris en otage

Déposé en février 2017, signé à une exception près par la totalité des députés et suppléants socialistes, le projet de loi PL12064[1] visant à taxer les caisses automatiques dans les supermarchés a fait parler de lui à l’époque quand car la dramatique question des conséquences humaines de cette mutation technologique non désirée n’avait jamais été abordée. Mais depuis, plus rien. Pourquoi ? Tout d’abord, il a été étudié, au ralenti – à noter que le président de la commission était le député PLR Jacques Béné… également employé de la FER[2] - en commission de l’économie du Grand Conseil entre le 9 octobre 2017 et le 9 avril 2018. Le vote sur le projet de loi a donc eu lieu en commission de l'économie le 9 avril 2018 et le délai pour rendre les rapports de majorité et minorité avait été fixé au… 8 mai 2018 ! Pourtant, ce 7 octobre 2019 (sic !), après vérification de l’ordre du jour du prochain Grand Conseil, le rapporteur de majorité, le député PLR Serge Hiltpold, par ailleurs membre du comité de direction de la FER[3], n’a toujours pas rendu son rapport… et l’objet n’est donc toujours pas traité par le Grand Conseil genevois… (...)

François Velen: Les vélos et les autres ?

Alors que le monde entier ventile des paroles pour sauver le climat, les vélos deviennent les rois ; à Genève ils se croient tout permis, des petits rois. Je n’ai rien contre le vélo, bien au contraire si je n’étais pas handicapé d’une jambe je serais avec sagesse sur mes deux roues. Sagesse ? (...) Le canton et les communes ont certes cédé à la pression des Verts et des associations, on constate aujourd’hui un certain fiasco. Alors, invitons toutes et tous adeptes du bitume les Autorités à revoir le concept des pistes cyclables et se mettre au parfum d’Amsterdam reine des deux roues. Parler climat, c’est aussi parler de vélo.

Olivier Emery: Le TOP 5 de nos champions genevois du Conseil National

De 2015 à 2019 ils ont voté CONTRE la sauvegarde de notre environnement. Voici le podium de cet ecorating : OR: Y. Nidegger UDC à 96,3% ARGENT: C. Amaudruz UDC à 96,2% BRONZE: R. Golay MCG à 81,6% CHOCOLAT: C. Lüscher PLR à 78,7 % 5ème : H. Hiltpold PLR à 77,7%. Accorder ses suffrages n'est pas un acte anodin. C'est un privilège démocratique, c'est aussi une responsabilité. Un acte pour ou contre la vie. Soutenir les fossoyeurs de l'environnement précités n'est plus seulement une grave erreur mais aussi une faute grave.

Pascal Décaillet: Julian Jackson, Charles de Gaulle, la perfide Albion

Je viens d'écouter l'historien britannique Julian Jackson, ce matin à la RSR, sur son livre monumental consacré à Charles de Gaulle, "Une certaine idée de la France", Seuil, 980 pages. (...) Le seule vraie nouveauté ne réside peut-être pas tant dans le livre (que je me réjouis tout de même de découvrir) que dans la qualité, l'originalité, d'un regard britannique sur de Gaulle. Charles de Gaulle, très porté sur l'Allemagne dès le début de son adolescence, accumulant les références à la littérature allemande dans ses écrits, déteste l'Angleterre. Il n'en parle pas la langue, n'a même pas réussi, en près de quatre ans d'exil à Londres (40-44), à la parler correctement. Il admire la grandeur et la solidité des institutions britanniques, mais reconnaît dans la perfide Albion l'ennemi héréditaire que l'Allemagne, elle (malgré 1870 et 1914), n'est pas du tout. L'entretien de ce matin, intéressant, a porté justement sur ce paradoxe : (...) oui, lisons Julian Jackson. Et n'oublions jamais de lire et relire encore le triple chef d’œuvre de Lacouture.

John Goetelen: Politique culturelle genevoise : l'avant-projet de trois mois

(...) Quand on veut donner au canton un poids nouveau sur la politique culturelle, il faut tout de même obtenir de quoi la financer -et cela ne dépend pas de Thierry Apothéloz, mais d'une majorité parlementaire. Thierry Apothéloz projette d'organiser une série de rencontres thématiques afin de parvenir d'ici à avril 2020 "à une position aussi partagée que possible". Mais "partagée" par qui ? Parce que les partenaires nécessaires d'un consensus sur la politique culturelle genevoise sont presque aussi nombreux que les thèmes possibles de discorde : Il y a sd'abord les milieux culturels ("La culture lutte" et le Comité de l'initiative "pour une politique culturelle cohérente", mais aussi les grandes institutions) qui attendent du Conseiller d'Etat le projet d'une vraie refonte de la politique culturelle -l'"avant-projet de message" n'avait pas cette ambition (il ne contenait ni échéances, ni modalités de financement, ni cadre de consultation), et il est peu vraisemblable que quelque projet que ce soit de refonte de la politique culturelle fasse l'unanimité des milieux culturels. (...)