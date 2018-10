Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Edmée Cuttat: "First Man", un formidable Ryan Gosling

(...) Evitant le côté spectaculaire et cliché de la grosse machine hollywoodienne célébrant le mythe planétaire, le réalisateur franco-américain oscarisé a audacieusement choisi l’approche intimiste en se penchant sur le destin hors norme de Neil Armstrong. Adaptant la biographie de James R.Hansen, à laquelle le héros a participé, il se focalise davantage sur l’homme, ses déchirements, ses joies, ses espoirs, ses sacrifices que sur les moments incontournables de cette vertigineuse balade lunaire. (...) Mais si Chazelle privilégie le drame intime, la dimension existentielle, psychologique, métaphysique, immersive de la fabuleuse aventure, il n’en néglige pas pour autant le côté thriller sous haute tension Deux scènes d’un réalisme extraordinaire nous collent plus particulièrement au fauteuil, avec l’impression du ressenti physique des protagonistes: le décollage assourdissant d'Apollo XI dans un déluge de feu et l’alunissage hallucinant du LEM dans la mer de la Tranquillité. On a des papillons dans le ventre en voyant carrément le vrai Armstrong descendre l’échelle et poser sa «moon boot» sur la poussière grise avant de prononcer le fameux «Un petit pas pour l’homme, un pas de géant pour l’humanité». Bref, on y est, comme lors de la retransmission télévisée en direct, ce fameux 21 juillet 1969.

Pascal Holenweg: "Juges étrangers" : Ne pas sous-estimer l'enjeu

Il nous suffit pour appeler à la refuser que l'initiative udéciste dite "des juges étrangers" (mais l'UDC semble elle-même avoir renoncé à user de cette rhétorique pour faire campagne sur son texte) risque, si elle était acceptée, de contraindre la Suisse à dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme (une convention du Conseil de l'Europe, dont la Suisse est membre). Cela posé, il nous faut bien nous garder de sanctifier, et donc de mythifier, le droit international et la justice internationale : certes, si l'appareil juridique international de protection des droits humains permet de sanctionner des Etats, il ne dit rien des groupes d'Etats, des alliances, des organismes supranationaux, ni des entreprises multinationales, et ne prévoit rien pour les contraindre à respecter les droits fondamentaux, et moins encore pour les sanctionner s'ils les violent. (...) Les juristes et les légistes font le droit, les parlements font les lois, l'Université fait la doctrine, les tribunaux font la jurisprudence, mais c'est terrain qui fait la réalité du Droit, et quand la quasi totalité des conflits actuels impliquent des groupes armés non-étatiques, négocier avec eux est le seul moyen de venir en aide aux populations civiles et de donner réalité à la proclamation des droits fondamentaux, à commencer par celui de vivre. Pour un enfant recruté comme enfant soldat, qu’est-ce que cela change d'avoir été recruté par un groupe armé non-étatique, une milice gouvernementale ou l'armée officielle ? (...)

Jean-Noël Cuénod: Jupiter-à-terre dans le brouillard du non-dit

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! Emmanuel Macron a beau s’agiter, arpenter, ahaner pour retrouver son chemin dans la purée de pois qui brouille son image depuis cet été, rien n’y fait. La baraka vous quitte plus vite que la scoumoune. Et voilà un président très Jupiter-à-terre. Ce n’est pas sa lugubre prestation télévisée de mardi qui va changer la donne. Macron ne parvient pas à reprendre la main depuis qu’il a hérité du mistigri Benalla. Comment cette affaire a-t-elle pu perdurer dans sa nuisance pendant si longtemps ? En considérant froidement les faits – du moins tels que les médias les ont présentés –, il apparaît que l’affaire est grave en ce qu’elle démontre la confusion entre les fonctions, l’intensité du copinage et la persistance des passe-droits. Mais enfin, d’autres scandales d’intensité égale ou supérieure n’ont pas connu la même longévité. Ce ne sont donc pas les faits connus qui expliquent le phénomène Benalla mais les non-dits qui l’entourent. Et un non-dit, c’est encore plus pernicieux qu’une rumeur. (...) Le président Macron peut-il se sortir de cette mélasse ? On l’a vu précédemment, la rumeur se fatigue un jour ou l’autre, le non-dit, lui, est increvable. Comment dire le non-dit ? Allez savoir ! C’est pourquoi le mistigri Benalla risque fort de pourrir ce quinquennat jusqu’à la fin.

Xavier Comtesse: Les maîtres de l’IA… en Romandie

Peu de gens le savent mais la Suisse est un haut lieu de l’Intelligence Artificielle (IA). D’abord historiquement avec l’établissement par la Fondation Dalle Molle de trois instituts en Suisse : en 1971 du tout premier centre IA au monde à Manno dans la banlieue de Lugano, puis deux autres centres en Romandie suivront avec l’ISSCO à l’Université de Genève (sémantique) et ensuite en 1991, l’IDIAP à Martigny spécialisé en perception. Ensuite, bien sûr l’incontournable Google qui s’est installé au cœur de Zurich… La chose la plus surprenante, c’est l’existence dans la région de la suisse romande de véritables « Maîtres de l’IA ». (...) Assister à une conférence sur l’IA reste de nos jours un grand moment de révélations. En effet, on entre dans un monde nouveau dans lequel la statistique, les corrélations, le déterminisme et la pensée causale sont remplacés par la régression de données, l’algorithmique, le non-déterminisme et la pensé prédictive. Un tel moment de grâce se produira le Mercredi 31 octobre à Neuchâtel…

Manuel Alonso: L'exclusion au parti socialiste

Il y a un an, la section du parti socialiste de la ville de Genève entamait un processus institutionnel pour m'exclure. J'en étais heureux et malheureux au même temps Heureux car cela montrait bien que je ne faisais pas parti visiblement d'un establishment socialiste dont je ne m’identifiais pas. (...) Comment pouvait-on m’exclure, moi, fils de maçon immigré, d’origine modeste, altruiste, sans intérêts personnels dans le parti ? Est-ce que la critique que je faisais des actions de certains dirigeants socialistes n’était pas légitime ? A ceci, on me disait que c’était la forme que j’utilisais qui n’était pas bonne. Bien évidemment, combattre pour une cause implique un combat. « Non, il faut d’abord discuter ». Je l’avais déjà fait maintes et maintes fois mais un petit groupe d’amis tiennent le parti sous leur pouvoir et n’ont que faire des discussions… mais voilà cela rentre par une oreille et sort par l’autre. Merci Beatrix Il y a plus d’un an, le 28 juin 2017, vous m’avez écrit un email réconfortant et m’aviez dit (...)

Rémi Mogenet: Martinez de Pasqually et les immortels de la Terre

Martinez de Pasqually (1727-1774) est un sage, un initié mystérieux dont le Traité de la Réintégration, mal écrit au départ, en un français peu clair, a été mis en forme par son célèbre disciple Louis-Claude de Saint-Martin à Lyon. Il évoque principalement l'histoire biblique, montrant ce que l'homme doit à la divinité, et comment le noyau scintillant qu'il en a reçu peut fleurir en lui, s'épanouir - et lui permettre de devenir un ange d'une nouvelle sorte. Mais il parle aussi, curieusement, de ce que sont les anges qui ont pris un corps physique, et vivent sur Terre avec les simples mortels - êtres rappelant étrangement les elfes, ou les dieux tels que Bacchus, ou les super-héros - dans la mesure où ils constitueraient un peuple à part, comme les New Gods de Jack Kirby.(...) Cela nous parle aussi de l'Atlantide et du Sidhe irlandais - des anges constituant des peuples et vivant à l'écart des hommes ordinaires. Cela parle de bien des mystères de l'évolution humaine, peut-être de ceux qu'on nomme les extraterrestres éducateurs de l'être humain… (TDG)