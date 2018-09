Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Edmée Cuttat: "Figlia Mia", émouvant duel de mères sous le soleil de Sardaigne

Figlia Mia, mélodrame émouvant en forme de chronique féminine avec références à la tragédie grecque, porté par trois comédiennes très convaincantes, est signé de l’Italienne Laura Bispuri. Elle avait séduit avec Vierge sous serment, où Alba Rohrwacher jouait déjà le rôle-titre. Amatrice de contrastes, la réalisatrice a choisi, après le froid de l’Albanie où se déroulait son premier long métrage, la chaleur et la lumière de la Sardaigne, évitant toutefois soigneusement le côté carte postale. (...) Auteur d’un cinéma physique, elle a longuement sillonné l'’ìle pour découvrir des lieux qui s’accordent avec ses protagonistes. "La Sardaigne a une très forte identité et les paysages fonctionnent comme un miroir des personnages", nous dit-elle lors d’une rencontre à Genève. "Et j’avais besoin de cette lumière chaude pour créer l’atmosphère". Laura Bispuri évoque la maternité à travers le duel que se livrent mère adoptive et mère biologique, si radicalement opposées que cela peut paraître caricatural. (...)

Roland Meige: Une journée musées à Genève

(...) Le MEG, Prix du Musée européen 2017, dorénavant connu et reconnu, on vient de l'étranger le visiter. L'exposition annuelle en cours : "Afrique. Les religions de l'extase" est fascinante, avec divers niveaux de lecture, dans une scénographie attractive. Une réussite complète. Bravo, et merci ! Retour dans nos franges du Grand Genève (hum…), je sors mon calepin et griffonne quelques notes. Il y a des enseignements à tirer de l'aventure du MEG, pour un MAH modernisé dont Genève a un urgent besoin. (...) Diverses réflexions l'ont démontré, c'est à l'évidence sous la butte de la Promenade de l'Observatoire que cette extension doit être créée. Un plateau libre, sur lequel des muséographes/scénarsites pourront s'exprimer. Une priorité pour Genève, pour que le public, la population, les écoles, mais aussi les touristes, puissent aborder l'Art et l'Histoire. Ensuite, les vénérables édifices Camoletti, Musée et future ex-Ecole des Beaux-Arts, à réhabiliter / réaménager, pour les collections, les laboratoires, les bureaux, en incorporant la Bibliothèque d'art et d'archéologie et son bâtiment Promenade du Pin. Ce serait une seconde étape, avec ces bâtiments mis, le temps nécessaire aux chantiers, hors accès du grand public. Au final, les trois composants seraient liés, par quelques choses d'élégant sous la Rue Charles-Galland et sur le Passage Burlamachi. (...)

Toni Gambuzza: Le miroir de l'arrosoir

Pour le nouveau millénaire, Vaud et Genève n'ont pas fusionné mais se sont dotés d'une nouvelle Constitution avec comme même clé de voûte, la Présidence permanente de l'Exécutif. On nous l'avait promis, la représentation institutionnelle demande un mandat plus lisible pour nos partenaires et sera une mesure indispensable sur le long terme. Sans attendre, Genève a emboîté le pas d'un canton de Vaud tourné vers l'avenir dans lequel l'économie est la locomotive du pays Romand. Dans les deux cantons, cette présidence se gagne au suffrage universel comme si la volonté de se rapprocher un jour était inscrite en filigrane. Dans les deux cantons, cette mesure devait permettre une meilleure représentation extraterritoriale et s'est muée en une très bonne représentation des pouvoirs extérieurs au sein des institutions. Depuis quelques jours, les voisins de l'arc lémanique ne savent pas s'ils doivent rire ou pleurer tant les affaires distinctes qui frappent la région ébranlent car dans cette histoire, sont souvent évoqués trois volets qui s'enchevêtrent. (...)

Charly Schwarz: Sommes-nous vraiment heureux ?

De nombreuses études récentes ont montré que dans de nombreux pays développés le bonheur n'est pas proportionnel à la richesse économique.. Des philosophes, intellectuels et chercheurs se sont prononcés sur la question du bonheur, et la seule conclusion sur laquelle tous s’entendent, c’est que le bonheur est une notion subjective et relative. Et c’est parce qu’elle est si subjective et relative que tant de discussions et de débats entourent l’hypothétique définition du bonheur et surtout, les différents moyens de l’atteindre. L’atteinte du bonheur serait-elle liée à la capacité de chacun d’accepter ou de refuser la vie telle qu’elle est? Existe-t-il des personnes qui disposent d’une plus grande aptitude au bonheur que d’autres? Abraham Maslow croit que oui. (...)

Pascal Gavillet: Thomas Lilti, cinéma intensif

Sorti mercredi, Première année est assurément l'un des films français à ne pas manquer cette rentrée. Parce que sa plongée dans le quotidien infernal d'étudiants prêts à tout pour réussir leur première année de médecine redéfinit la notion de suspense jusqu'à son implacable conclusion. Parce que Vincent Lacoste et William Lebghil y sont parfaits. Et parce que le film tombe et sonne juste, au bon moment lorsqu'il le faut, ce qui est loin d'être toujours le cas. Autant de raisons parmi d'autres pour réaliser un grand entretien avec son auteur, Thomas Lilti (ci-contre), médecin devenu cinéaste depuis quelques années. Au générique début de votre film, ainsi qu'au générique-fin, on peut entendre in extenso le méga tube de Donna Hightower, This World Today Is a Mess, de 1972. Pourquoi ce choix musical? (...)

Michèle Roullet: Je ne sais plus où donner de la plume

(...) L’autre sujet qui m’a fait bondir, c’est cette idée folle qui a saisi le parlement de Neuchâtel, qui a décidé de débaptiser le nom d’une place (l’Espace Agassiz) pour le remplacer par le nom de la première Neuchâteloise élue au Conseil national. Sur ce sujet, lire l’excellent article de Julien Sansonnens (in, Le Temps). Pourquoi, ce changement de toponymie ? Parce que le parlement neuchâtelois a trouvé que M. Agassiz, grand savant du XIXe siècle d’une réputation mondiale, avait émis des propos racistes. Faut-il rappeler que la XIXe siècle (siècle de la science !) s’est passionné pour la phrénologie qui prétendait, avec l’étude de la forme du crâne, pouvoir déceler le caractère d’un être humain (son intelligence, ses dons, etc.) et hiérarchiser les races humaines. Avec nos critères actuels, tout le XIXe siècle serait donc raciste ! Il est donc absurde de s’emparer du passé pour faire triompher ses propres idéologies. L’histoire ne doit pas servir à censurer nos prédécesseurs, mais nous permettre de mieux comprendre notre époque. Se porter en justicier du passé est une lâcheté pour n’avoir pas à penser les problèmes actuels. Cette négation de l’histoire aura des effets boomerangs ravageurs avec des chasses aux “impurs” sans fin. Débaptisera-t-on un jour le collège André-Chavanne sous prétexte que ce conseiller d’Etat était un “trop” bon vivant qui aimait beaucoup boire et… (…)

Manuel Alonso Unica: Lynchage Maudet, suite

(...) Maintenant on s’en prend carrément à la famille de Pierre Maudet, selon le post facebook de sa femme. Je ne suis pas membre de son parti. Au contraire, je suis socialiste et un vrai ! non pas de la catégorie communément nommée « gauche caviar ». J’ai encore des valeurs en moi et je n’accepterai jamais qu’un comportement digne des effets de masses tels que ceux qui ont eu lieu lors des grandes guerres s’instaurent dans la société actuelle. Je suis révolté de voir cet acharnement. En tant qu’individu attaché fortement à des principes éthiques, je dis stop. Je ne défends nullement Pierre Maudet, mais là il est temps que les défenseurs de la partie la plus faible sortent du bois pour demander un moratoire médiatique. L’on condamne avant même un procès ! Quelle belle justice, quelle belle société !

Pascal Décaillet: Le vent noir de l'hypocrisie

(...) Pour ma part, je n'ai jamais attendu d'un élu qu'il soit exemplaire sur le plan moral, je dirais même que cela m'indiffère totalement. Bien plus graves m'apparaissent l'incompétence, la cécité face aux enjeux. Mais notre gauche genevoise, que veut-elle ? Réponse : une démission, donc une élection complémentaire, gagner un siège au Conseil d'Etat, y obtenir ainsi, pour quatre ans et demi (l'enjeu est de taille), une majorité. Ainsi, pouvoir, à son tour, placer les siens un peu partout, par exemple dans les Conseils de fondation, les régies publiques, etc. La gauche veut cela. Elle ne veut que cela. Le reste, derrière le paravent de la morale, vieux comme le monde, c'est le vent noir de l'hypocrisie.

Jean-Noël Cuénod: Algérie-France… Que de crimes en vos noms !

Le président «reconnaît, au nom de la République française, que Maurice Audin a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires qui l’avaient arrêté à son domicile». Crimes commis par quelques-uns mais rendus possibles, selon Emmanuel Macron, «par un système légalement institué». D’autres horreurs ensanglantent la mémoire de la France et de l’Algérie. La vérité est un cap lointain. (...) Petit à petit, la France lève les coins du voile qui recouvrait les abominations commises en son nom par une armée qu’un pouvoir politique volontairement aveugle avait laissé à elle-même. Longtemps occultés, les massacres de masse à Sétif et à Guelma en 1945 et la répression sanglante par le préfet de police Papon de la manif pro-algérienne du 17 octobre 1961 à Paris ont été, non sans peine, mis au jour. Mais il reste tant d’autres événements à découvrir qui ont rendu cette guerre d’Algérie encore plus sale que d’autres. Tortures et assassinats perpétrés en Algérie et France métropolitaine, mais aussi à l’étranger, à Genève et en Allemagne, n’ont finalement pas empêché la France d’abandonner l’Algérie dans les pires conditions. Tant de sang pour un tel fiasco. Tout de même, la France est en train de faire son boulot de mémoire. C’est encore loin d’être le cas en Algérie. (...) (TDG)