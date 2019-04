Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Djemâa Chraïti: Entre rituel chamanique et semaine sainte en forêt amazonienne

Il y a des rêves qui nous tiennent à cœur et qu’on finit par réaliser. Le mien consistait à participer à un rituel chamanique en Amazonie et que je vais partager avec vous. Une invitation lancée en novembre 2018 par une amie qui avait participé à plusieurs rituels dans la province du Putumayo, située au sud-ouest du pays, à la frontière avec l’Equateur et le Pérou, m’a convaincue du sérieux de la chose, de la rencontre avec un vrai guérisseur chamane appelé « Taita » et d’une réelle expérience à vivre. (...) J’ai interviewé le chamane guérisseur et lui ai demandé comment il expliquait le lien étroit entre la religion catholique qu’il pratiquait et le chamanisme. La question semblait beaucoup l’étonner. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: peut on régler un conflit par des mesures économiques?

J’ignore vraiment si ce type de solution convient absolument au plus vieux conflit de notre monde mais je veux reconnaître au Président Donald Trump l’art de faire monter les enchères et de se faire désirer. (...) Le plan US ne parle pas des enjeux réellement politiques (Etat palestinien, statut des réfugiés, démantèlement des implantations, etc…) il entend modifier en profondeur la vision des choses. Et notamment en mettant au tout premier plan ceci : l’amélioration des conditions matérielles des Palestiniens, tant à Ramallah qu’à Gaza… Peut on traiter un grave conflit politique par des mesures strictement économiques ? Le Moyen Orient n’est pas l’Europe d’après-guerre, accédant à la paix et à la prospérité grâce au plan Marshall. Mais l’idée de fond est bonne : si les Palestiniens renouent avec un semblant d’économie de paix, avec une bonne agriculture, une bonne pêche, un nouveau système de santé et d’éducation, cela devrait changer leur vision des choses. Personnellement, je crois que cela est possible, mais seulement avec le temps, avec un nouveau leader et une nouvelle approche des choses… Est ce une utopie ? Je le crains fort. (...)

Arnaud Cerutti: Barnetta qui s'en va, c'est le foot suisse qui tourne une page

(...) A presque 34 ans, à l’heure d’éteindre la lumière sur sa vie sportive, «Quillo» peut toutefois s’en aller sans trop de regrets. Les beaux moments, il les a connus, avec comme plus grand fait de gloire son but contre le Togo au cœur de la Coupe du monde 2006, ce 2-0 qui validait le succès de la Suisse dans un incandescent stade de Dortmund et la rapprochait encore un peu plus des 8es de finale. Cet été là, en dépit de son raté aux tirs au but contre l’Ukraine (dont il mit longtemps à se relever), Barnetta avait donné sa pleine mesure et marqué les esprits dans un pays où il s’était installé deux ans auparavant pour donner un autre sens à sa carrière. Il fut également flamboyant douze mois plus tard en match amical à Genève contre les Pays-Bas (2-0). En club aussi, Tranquillo a su convaincre. (...)

Pascal Décaillet: L'Alinéa, où souffle l'esprit ! J'ai longtemps pensé que la meilleure librairie du Département des Bouches-du-Rhône était Actes Sud, de Françoise Nyssen, au bord du Rhône, dans Arles, "où sont les Alyscans". Je ne connaissais pas encore "L'Alinéa", à Martigues. Aussi proche du Miroir aux Oiseaux, et des canaux entre Étang de Berre et Méditerranée, qu'Actes Sud, en Arles, jouxte le large Rhône, non loin du terme. Ce qui m'a fasciné, dans "L'Alinéa", n'est pas tant la taille de la librairie que l'extraordinaire rigueur intellectuelle et éditoriale qui prévaut au choix des livres. (...)

Pascal Holenweg: La gauche au défi de l'écologie

(...) Entrer, comme le prône le mouvement de Benoît Hamon, "Génération.s", dans une "ère post-capitaliste et post-croissance" va forcément se heurter au désir des "classes populaires" de prendre sa part des fruits de la croissance, fût-elle produite par le capitalisme. Vincent Cheynet, du magazine "La Décroissance", a sa réponse -pour nous inacceptable : c'est la tâche d'une élite éclairée que d'imposer ce choix par des restrictions, sans attendre une "révolution culturelle" au sein même de la société. Position quasi-léniniste : une avant-garde se charge du bonheur des masses. Et pourra proclamer comme Léon Nicole, que "les perspectives sont plus belles que jamais". L'avenir radieux, quoi.

Herbert Ehrsam: Caisse de pension, un oui avec réticence

(...) Nous pourrions répondre NON aux deux projets, celui de la gauche et du MCG maintenant le système actuel (primauté de prestations) avec 66.7% à la charge de l’employeur… c’est-à-dire VOUS ! et le compromis du Conseil d’Etat soutenue par la droite : avec un système de primauté des cotisations, versées à raison de 58% par l’employeur et 42% par le fonctionnaire (A votre charge seulement 58% ! merci au Conseil d’Etat de nous ménager un peu, mais c’est quand même nous qui passerons à la caisse. Malheureusement, voter non aux deux projets pourrait être risqué et dangereux pour Genève. Donc, la seule solution est de soutenir le projet de loi du Conseil d’Etat. Pourquoi pas aussi une nouvelle initiative qui donnerait au peuple la décision définitive sur tout changement de la convention de travail entre l’Etat et les fonctionnaires car, en fin de compte, c’est nous qui devons passer à la caisse et qu’il faut, à un moment donné, finir de se payer de notre tête.

Mireille Vallette: D’une mosquée vaudoise aux attentats sri Lankais

La Mosquée de Lausanne, puisqu’il s’agit d’elle, appelle dans son site à la haine et à la discrimination. Elle interdit à ses adeptes de participer aux fêtes des «ennemis de Dieu», les chrétiens, appelés plus souvent «mécréants». Elle rappelle l’interdiction d’attribuer un fils à Dieu de même que toute tentation de ressembler à ces incrédules (par leurs habits ou en célébrations avec eux leurs fêtes) au risque de devenir eux-mêmes mécréants. Un sort qui conduit tout droit à la géhenne. C’est un exemple de musulmans «racistes» si l'on reprend le langage de la Commission fédérale contre ce fléau. Malheureusement, la CFR ne dit pas un mot de ces musulmans-là. Elle ignore avec constance tout ce qui contrevient à l’image idyllique de l’islam et de ses adeptes qu’elle propage. La détestation des chrétiens n’est bien sûr pas le seul précepte archaïque enseigné par cette mosquée (...)

Jean-François Mabut: L'Europe "frigide et boiteuse"

Libération interviewe Olivier Guez. Le prix Renaudot 2017 a publié sa Lettre à l'Europe, ce dimanche de Pâques à l'heure de la messe - un hasard? - sur le site de l'Obs, l'hebdo ayant commandé à divers écrivains et penseurs de lui envoyer une Lettre à l'Europe. "Mais qu'ont-ils fait de toi?" L'écrivain strasbourgeois bilingue désigne le coupable: "Ils". "Ils", les politiciens frileux qui dirigent - ou voudraient guider - tes petites nations, depuis vingt ans. "Ils", qui t'accablent de tous les maux alors qu'ils t'ont construite frigide et boiteuse." "Ils" a bon dos. Et participe de cette croiyance que le monde irait mieux si l'on avait le bonheur de placer à sa tête quelques dictateurs éclairés 1). Ce que ne sont pas évidemment les politiciens: Politicien, un mot honnis qui se prononce avec ce dédain ou cette détestation dont se prévalent les nouveaux "yaka" "fautqu'on" qui arriment leur petit wagon au dégagisme ambiant. Ne sont-ce-pas les politiciens aveugles, impuissants, corrompus que les jeunes marcheurs pour le climat dénoncent sous l'oeil humide de leurs aînés? (...) (TDG)