Didier Bonny: Traversée du lac : référendum ou pas ?

Faut-il lancer un référendum suite à l’acceptation par le Grand Conseil d’un crédit d’étude de 6,3 millions pour le serpent de mer genevois que représente la traversée du lac ? Faut-il combattre une loi qui découle logiquement du vote du peuple de juin 2016 acceptant à plus de 60% le principe d’une traversée du lac ? Ne serait-ce pas être mauvais joueur que de mettre les bâtons dans les roues (des voitures principalement) de la volonté du peuple ? Lancer un référendum pour « seulement » 6,3 millions, est-ce bien raisonnable ? Ça demande de l’énergie pour récolter les signatures et des moyens financiers pour un résultat qui est loin d’être gagné d’avance et qui pourrait même se retourner contre les opposants en cas de plébiscite dans les urnes de ce crédit d’étude. Et puis, ça aurait pu être pire, puisque le crédit voté par la commission des transports était de 24 millions. (...) L’avenir est à la mobilité douce et aux transports publics (...) Vu sous cet angle, un référendum ne serait-il dès lors pas le bienvenu ? Aucune bataille n’est perdue d’avance.

Pascal Décaillet: Il y a vingt ans, les bombes sur Belgrade

(...) Il y a vingt ans, les Américains, avec l'appui d'une Allemagne visant dans le conflit yougoslave ses propres objectifs de résurrection nationale et d'emprise renouvelée dans les Balkans, tout cela au milieu d'une absolue inexistence de "l'Union européenne", bombardaient, à la bombe lourde, comme aux grandes heures des années 1943-1945 dans le ciel allemand, la capitale d'un État souverain d'Europe, le mettant ainsi au ban des nations. Ils bombardaient, et l'écrasante majorité des commentateurs, des éditorialistes, en Europe, en Suisse romande, applaudissaient. (...) La vérité, dès la chute du Mur (1989), et dès le début du démembrement de l'ex-Yougoslavie (Noël 1990), c'est que les Américains, les Britanniques (reprenant ainsi un vieux rêve, jamais réalisé, de Churchill), et avec eux l'Allemagne de Kohl, rêvant de réinventer sa puissance dans la Mitteleuropa, avaient leur plan d'action pour les Balkans. Affaiblir au maximum l'influence slave… Pour cela, il fallait diaboliser un camp. Ce fut celui des Serbes. Avec l'appui d'une "justice internationale" complice des puissances occidentales, on focalisa les attentions sur les seuls crimes de guerre des Serbes (...)

Vincent Strohbach: Gilets Jaunes d’intérieur

Plus on prend connaissance des commentaires plus on réalise que leurs auteurs sont, en fait des gilets jaunes virtuels. (...) Mais ce sont surtout - les politic qui on prene plain la gueul - (pour écrire comme nombre de ces courageux commentateurs cachés derrière leur anonymat). C’est vite vu, ceux-ci seraient tous pourris, tous achetés, tous vendus, tous malintentionnés, tous incompétents, tous à jeter au plus vite aux ordures, etc. etc. Ben voyons ! Il est vrai qu’il n’y a rien de plus facile que de s’en prendre bêtement à ceux qui tentent pourtant, tant bien que mal, de gérer et d’animer ces communes, villes, cantons ou Pays qui, Non, (c’est définitif, désolé !) ne redeviendront plus jamais.... comme avant. (...) Quoi qu’il en soit, il est vrai (j’en suis) que parfois ça fait du bien d’exprimer ce que l’on ressent.... comme on le ressent. Et puis, si un commentaire sur internet, aussi haineux et détestable soit-il, peut quelque part se substituer à des déprédations de la voie publique, à des incivilités et autres violences sur des personnes, c’est peut être un moindre mal. Non ?

Olivier Baud: Clignotant orange, piétons en danger

Le feu orange clignotant le dimanche est censé fluidifier le trafic. Mais la mesure semble avoir été mal évaluée, surtout pour les piétons. (...) Probablement qu’aux carrefours, de peur de froisser leur belle carrosserie, les conducteurs font un peu gaffe. Mais s’il est un endroit où rien de justifie la mise en place du feu clignotant le dimanche, c’est à la route des Franchises. La voie est très large et il n’y a aucun croisement. (...) Il serait beaucoup plus simple en fait, sur un tronçon tel que celui de la route des Franchises, de laisser le feu au vert en permanence le dimanche, mais de faire en sorte que si un piéton presse le bouton demandant le passage, le feu devienne rouge dans les 7 secondes (...)

Jean-Michel Olivier: Fantaisie poétique

À l'aube des mouches* : sous ce titre énigmatique, Arthur Billerey (né en 1991) nous propose un livre de poésie inscrit à la fois dans une tradition classique (plusieurs poèmes sont inspirés d'Aragon, de Guillaume Apollinaire et de Jean-Pierre Schlunegger) et dans une veine tout à fait personnelle. Cela donne un recueil un peu disparate, mais riche en promesses et en découvertes… Arthur Billerey, qui travaille aux éditions de l'Aire avec Michel Moret, dirige la collection Métaphores. qui a publié Vahé Godel et Pierre-Alain Tâche. Il baigne depuis toujours dans la poésie. Une poésie baroque et imaginative qui semble aux antipodes, heureusement, d'une certaine poésie minimaliste romande qui se complait dans la contemplation du rien ou la recherche désespérée de « la rose bleue » (Dürrenmatt). Jugez plutôt : (...)

Stéphane Valente: La cohérence du PLR m'interroge ?

(...) Ce PLR… qui soutient une révision de la loi sur les armes inutile, inefficace, inepte et surtout : coûteuse ! Je cite un calcul fait pour le seul Canton de Vaud : Petit calcul rapide ! Le seul canton de Vaud compte environ 90'000 armes détenues LÉGALEMENT par 35'000 personnes. La directive prévoit des contrôles tous les 5 ans. En admettant que ledit contrôle dure 5 heures (administratif + visite chez le détenteur), cela nous amène à 175’000 heures de travail, soit 35’000 heures par an. En admettant 1840 heures de travail pour 1 fonctionnaire durant un an, cette tâche occuperait 19 POLICIERS à plein temps. Avec un salaire mensuel moyen et net de fr. 7'000.- sur 13 mois, cela représenterait une dépense de fr. 1'730'000 par an. Donc, en totalité, un contrôle complet des armes détenues uniquement dans le canton de Vaud coûterait fr. 8'650’000.-, pratiquement en pure perte au niveau sécuritaire. Et ne sont pas pris en compte dans le calcul les charges sociales de l’employeur, le matériel informatique et les locaux supplémentaires nécessaires, etc. Donc résumons, le PLR soutient ouvertement une révision de la réglementation sur les armes inutile et inefficace, mais fait campagne en disant exactement son contraire. La Schizophrénie ferait elle partie de l'ADN de ce parti donneur de leçon qui nous a démontré, ces derniers mois à quel point il était cohérent avec ce qu'il prône ? (...)

John Goetelen: Le marronnier de la Treille, témoin du réchauffement

Depuis deux siècle la première feuille du marronnier de la vieille-ville de Genève annonce le printemps. C’est une tradition souriante. Les dates sont consignées dans un registre officiel et sont annoncées publiquement. (...) Cet indice botanique doit être relativisé. Les végétaux réagissent d’abord aux conditions saisonnières. Les indications apportées par leur feuillaison sont limitées dans le temps et l’espace. (...) Néanmoins la date d’éclosion de la première feuille du marronnier de la Treille a avancé d’avril à février ou janvier, jusqu’en 2000 environ. Depuis lors, cette éclosion recule à nouveau. Durant cette dernière décennie, la date d’éclosion était 8 fois en mars pour une fois à fin février. L’image 5 de Météosuisse montre encore plus clairement la variation de la date d’éclosion. En l’état, personne n’a d’explication. Les temps changent. Le climat, lui, varie. (TDG)