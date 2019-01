Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Denis Berdoz: Terminus Genève Aéroport

Grand utilisateur des transports publics, je réfléchis constamment à la possibilité d’améliorer « l’expérience » de nos clients. Cet état d’esprit habite aussi la majeure partie de mes collaborateurs. Il est, par exemple, à l’origine de la création récente d’un emplacement dédié aux bagages volumineux dans certains de nos véhicules. Je m’empresse tout de suite de le préciser, je n’en suis pas à l’origine. Je suis donc d’autant plus à l’aise pour en saluer la création. Ainsi, tous les trolleybus à double articulation en activité sur la ligne 10 sont équipés depuis quelques mois d’espaces destinés à accueillir des valises. (...) Le récent lancement d’un service de bus matinal gratuit est venu poursuivre cet effort. Six nouvelles lignes d’Aérobus sont désormais proposées aux clients et aux collaborateurs de Genève Aéroport. Numérotées de A1 à A6, elles desservent gratuitement de 3h00 à 6h00 du matin plusieurs communes et quartiers (...)

Jacques Davier: Get out of here, old chap!

Parti de la plaine, dans ma merveilleuse Valle di Blenio, au Tessin, je monte vers le hameau de mes aïeux, à mi-hauteur, avec ses "cascine" (mazots) et sa chapelle, avant de continuer vers l'alpage de Püsced. Un tiers de route en voiture, le reste à pied, à travers forêts et pâturages, la Suisse telle que je l'adore! Sur mes oreilles des écouteurs diffusent "Flame Sky" de Carlos Santana et John Mahavishnu McLaughlin, onze minutes de pur bonheur! Pendant ce temps, à Genève, le plus détestable, discutable, criticable, et bien sûr condamnable, moralement et politiquement sinon pénalement, au vu des faits rendus publics, de ses politiciens n'en finit pas de sombrer... On invoqua à son sujet la Tragédie grecque, Icare et ses ailes fondant à l'approche du soleil, mais je vous assure que ce n'est pas le soleil que cet individu louche a tutoyé, tout au plus sa lampe de chevet! Surdoué, vous voulez rire? Sa réputation de jeune prodige, de sauveur et d'homme providentiel du radicalisme, est surfaite et imméritée. (...)

Pascal Décaillet: un immense germaniste nous a quittés

(...) Sans lui, je n’aurais sans doute pas trop entendu parler de Friedrich Hölderlin (1770-1843) ni de Paul Celan (1920-1970), auxquels, il y a si longtemps, il m’avait initié. Sans lui surtout, je n’aurais imaginé l’immensité des liens entre la langue grecque ancienne, celle d’un Eschyle ou d’un Sophocle, et la langue allemande, celle des poètes. J’aurais bien sûr appris ces choses-là, avec d’autres, mais il se trouve que par lui j’y suis entré, par lui j’en ai pris conscience. Au moment où nous quitte ce très grand germaniste, mon sentiment premier est celui, pour la vie, d’une immense reconnaissance. (...)

Sylvie Neidinger: Traité d'Aix-la-Chapelle CQFD

La signature cette semaine du Traité d'Aix-La-Chapelle démontre directement le fonctionnement peu démocratique de la France et sa monarchie présidentielle version Vème république. Base de la contestation #GiletsJaunes désormais. Sur le fond, on ne peut qu'apprécier le rapprochement franco-allemand et l'amitié entre les peuples (mon avis...) Toujours mieux que les guerres! Toutefois la forme retenue par Emannuel Macron (d'un évènement... juridique sorti en dernière minute) est abominable. Elle valide les appréhensions des #GJ. Les français (et les allemands...) ne savent exactement ce qui va être signé notamment sur les zones transfrontières! Cela sort du chapeau. Sans prévenir. Sans publicité. Acte imposé. Sans explicitation du fond de ce Traité. Cette gouvernance verticale est devenue... insupportable. CQFD. (...)

André Thomann: Ils ont encore frappé

(...) Les végans ne veulent pas admettre que cette création est cruelle et qu’il y a les mangeurs et les mangés. De sorte qu’ils ne voient pas que le système global ne fonctionne que si on tient compte de certaines données économiques. Certaines terres ne sont pas arables et ne conviennent qu’à l’élevage, donc à la production de lait, beurre et fromage, produits qu’ils refusent de manger. En fait, le fanatisme végan ne tient pas debout, ils vont en outre en douce chez le pharmacien se fournir en gélules qui les prémunissent contre les carences en vitamines. Tout cela me paraît bien hypocrite. Ces messieurs-dames peuvent continuer leur régime nuisible, grande santé leur fasse, mais on leur demandera de ne pas venir faire de l’agit-prop dans le domaine public. La retenue est de mise.

Charly Schwarz: Notre Démocratie est en danger !

Les comportements d'une série de personnages politiques durant ces dernières semaines laissent une sensation de déséquilibre et de désordre qui répondent à une prétention manquée pour atteindre leurs objectifs. Comme si un joueur de poker, essayait de gagner la partie sans connaître les cartes qu'il dispose, choisissait de gagner de toutes les façons, en connaissant les pièges. Dont le résultat inévitable consiste en une mise en danger, ici et maintenant, de la démocratie.

Maurice-Ruben Hayoun: un franciscain kabbaliste à Venise

Curieux personnage que ce moine franciscain (1466-1540) qui s’était acquis une notoriété incontestée en matière d’exégèse biblique juive et principalement aussi kabbalistique. En effet, c’est une affaire incroyable qui le tira de l’obscurité propre aux moines érudits, une affaire dite la grande affaire car elle impliquait le roi Henri VIII d’Angleterre. Ce dernier avait dû épouser la veuve de son frère mort sans laisser d’héritier. Mais de l’aveu même de la reine, Catherine d’Aragon, le mariage ne fut jamais consommé et sa dissolution faisait problème puisqu’elle mobilisa les meilleurs théologiens et exégètes bibliques d’Europe. C’est donc ainsi que le moine Zorzi fut sollicité et son avis ardemment souhaité car il fut l’un des rares à pouvoir accéder aux textes hébreux de l’Ancien Testament et aussi à en connaître les interprétations kabbalistiques. (TDG)