Daniel Neeser: Payer moins une signifie qu’elle vaut moins qu’un. Est-ce juste ?

(...) Une grève est toujours un rapport de force qui répond à un rapport de force antérieur. Elle n’est pas et n’a pas à être « gentille », donc sans effet sur l’entreprise ciblée. C’est vrai qu’en Suisse on n’aime pas la violence des combats sociaux, l’article 8 de la Constitution qui préfère la « négociation et la médiation » en est l’illustration. Mais je suggère à ceux (et celles !) qui utilisent cet argument pour tenter de museler les grévistes de juin d’ouvrir les yeux sur la violence qui prévaut hélas de plus en plus souvent dans les rapports de travail et sur les trop nombreux échecs des négociations et je demande à qui ose prétendre qu’une différence de salaire entre hommes et femmes de près de 20 % ne fait pas partie des conditions de travail de revoir sa copie… Le mot salaire vient du mot ‘sel’, l’un des éléments naturels les plus essentiels à la vie, sa conservation et son goût. Tout est dans un sain équilibre, une juste (justice !) répartition. Sans sel rien ne vit, trop de sel étouffe. Payer moins une signifie qu’elle vaut, qu'elle vit moins qu’un. Est-ce juste ?

Olivier Cohen: Le Lundi des Cendres

Pendant l’incendie dévastateur de la cathédrale Notre Dame de Paris, ou immédiatement après, j’ai pu lire d’étranges commentaires sur les réseaux sociaux. Je passerai sur ceux à relent « complotiste », très tendance actuellement dans tous les domaines. Non, je veux parler des comparaisons stupides et réductrices selon lesquelles nous serions incapables d’avoir de la compassion, de l’amour ou de la haine pour plusieurs choses à la fois. C’est comme si le fait de pleurer la destruction de Notre Dame faisait implicitement de nous des monstres totalement indifférents à la faim dans le monde, à la guerre au Yémen ou à la pollution par le plastique !

André Naef: Les amitiés antisémites de Nétanyahu

A défaut de l'oublier, "on pouvait pardonner la Shoah". Succédant à des propos racistes et homophobes ainsi qu'à son éloge de la dictature militaire des années 60 à 80, cette déclaration de Jair Bolsonaro, le nouveau président brésilien, semblant passer par pertes et profits les six millions de juifs assassinés par les Nazis, a suscité une levée de boucliers en Israël. (...) Ce n'est pas là un cas isolé. Ainsi, Nétanyahu entretient les meilleures relations du monde avec son homologue hongrois, Viktor Orban, reçu également en grande pompe à Jérusalem, en juillet dernier, avec lequel il affirme avoir une parfaite identité de vues. Pourtant, l'homme fort de Budapest s'est particulièrement distingué par sa mise au pilori du milliardaire et philanthrope George Soros, présenté comme un "agent de la finance internationale", une expression qui, pour beaucoup de Hongrois, est synonyme de "Juif". (...)

John Goetelen: Autour de Notre-Dame

À l’époque de son édification, les différences de classe, de genre, d’origine, étaient transcendées dans une quête de l’union dynamique du Ciel et de la Terre. (...) Notre-Dame de Paris est un marqueur d’identité. Identité française, un vilain mot pour certains et certaines. Ainsi pour Hafsa Askar, étudiante parisienne, membre du bureau de l’Unef (syndicat étudiant gauchiste) et apparemment vice-présidente de ce syndicat. (...) Dans un tweet elle porte une polémique revancharde par cette petite phrase en mauvais français: « Jusqu’à les gens ils vont pleurer pour des bouts de bois wallah vs aimez trop l’identité française alors qu’on s’en balek objectivement c’est votre délire de petits blancs ». Balek? Un raccourci pour dire on s’en bat les couilles. (...) Heureusement il y a eu Marie-Amélie Tek. Une femme peu connue mais qui gagne à l’être. Elle est architecte du patrimoine depuis une quinzaine d’année, et passionnée de flûte, de chant lyrique et d’opéra comique. Elle était mardi sur le plateau de C dans l’air sur France 5. Je me suis régalé. Une intelligence et une parole à consommer sans modération. Je n’en dis pas plus. Ses interventions parlent pour elle. Elle est en ligne sur ce lien replay de C dans l’air (première intervention à 7’04’’). (...)

Jean.- S. Gowrié: Notre Dame a réveillé nos "racines chrétiennes"

Ainsi, il aura fallu que Notre Dame brûle pour que certains découvrent qu'il s'agissait d'un édifice...chrétien. Revenons un peu en arrière. Cela fait quelques années que la cathédrale fut en travaux. Pendant toutes ces années et alors qu'elle était visitée par 12 millions de "touristes" chaque année, Notre Dame avait toutes les peines du monde à trouver les "centimes" nécessaires à sa rénovation. Et hop, en à peine 72 heures après le (désastre ?), presque un milliard d'euros furent promis par quelques milliardaires de l'Hexagone ainsi que par des milliers d'autres "vrais" amoureux de l’Église. L'engouement suscité par le choc fut tel que, pour la première fois depuis longtemps, très longtemps, on a vu des médias français parler de Pâques en tant qu'évènement "chrétien". Une émission de Canal+ titrait même : "la France découvre ses racines chrétiennes". (...) Ainsi, entre 2015 et aujourd'hui, la France, pour ne parler que d'elle, a "déploré" la perte de plus de 240 "vies humaines". Et, depuis 2015, pas une minute ne fut consacrée à l'évocation de nos "racines chrétiennes" ni à l'explication du sens du Vendredi Saint. Comme quoi… La force de la pierre, du bois et du plomb.

Toni Gambuzza: L’autoritarisme de la droite genevoise

(...) Si la primauté de cotisation calcule une rente avec un taux de conversion sur un capital cumulé à 100% avec les intérêts, la primauté de prestation compense la différence entre ce qui est versé (100% des cotisation) et ce qui est capitalisé (80% des cotisations) par un calcul identique mais en compensant la couverture partielle de la caisse de pension. Pour mémoire, la couverture partielle est une stratégie cantonale et non un fait imputable à la fonction publique. Alors nos élus de droite sont-ils malhonnêtes ou simplement enfermés dans une tour d’ivoire où règne des principes éloignés de leurs responsabilités ? La réponse leur appartient et je parie que tous ne seraient pas heureux de voir leurs clients omettre un paiement sur leurs honoraires ou leurs fiduciaires passer à côté d'une déduction. Le personnel de l’Etat de Genève ne fait que préserver ses droits (non ses acquis) et garder haute sa garde avant le round d’application de leur loi 12 228 pendant que la droite du Grand conseil fait valoir ses principes, mal venus le cas présent et dénonce une structure étatique dimensionnée pour 1 million d’habitants mais financée par 300'000 contribuables, frontaliers compris. Si Genève vit sur un grand pied mal chaussé, ce n’est ni la faute de ses habitants et encore moins celle de sa fonction publique. (TDG)