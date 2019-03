Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Cyril Aellen: Le Grand Conseil trop généreux?

Le meilleur moyen de contrôler les dépenses effectuées par le gouvernement (et pas seulement celles liées à ses frais de représentation) c’est d’éviter de lui donner, par avance, les moyens de les faire. Il faut l’amener à justifier ses dépenses, avant que celles-ci soient effectuées. Or depuis bientôt 6 ans que je siège au Grand Conseil, dont 5 ans à la commission des finances, j’observe que le parlement accorde systématiquement au Conseil d’État les budgets que ce dernier demande. Parfois même, il lui alloue, sans réelle raison, plus de moyens que ceux qui lui sont demandés. Cela sans aucune exigence particulière. Tous les reports de crédits sont votés, sans aucun suivi ni contrôle. Les demandes de dépassement de crédit sont votées, en règle générale, sur simple demande du magistrat concerné, en l’espace de quelques minutes. Le résultat est flagrant : les dépenses de l’État augmentent : beaucoup plus vite que l’inflation et beaucoup plus vite que la croissance démographique. (...) A cela s’ajoute, dans un silence médiatique assez assourdissant, que le nombre de fonctionnaires (ou retraités de la fonction publique) au Grand Conseil est si grand qu’ils sont bientôt devenus majoritaires. Comment peuvent-ils décemment et loyalement soutenir une réduction des dépenses ... voulues par leur employeur ? Le PLR s’oppose à cette politique mais est, depuis toutes ces années, systématiquement minorisé. (...)

Christian Brunier: Pour un « Green New Deal » d’ampleur planétaire

Face aux délires climatiques, la députée américaine, Alexandria Ocasio-Cortez, réclame un « Green New Deal ». A l’image du « New Deal » de Franklin Roosevelt qui, dans les années 1930, avait été un immense électrochoc pour bouleverser, très rapidement, le monde économique de l’époque (...) Son « Green New Deal » s’avère un savant cocktail, très bien équilibré, entre le social et l’écologie, sans oublier une économie durable et responsable. Développement des énergies renouvelables, efficience énergétique, agriculture biologique, interdiction de la vente de véhicules thermiques d’ici 2040, abandon de la politique de subventionnement du charbon et du pétrole, création d’emplois liés à la transition énergétique, se conjuguent avec la mise en œuvre d’un système de santé public universel, de droits du travail axés sur la création d’emplois et de la gratuité des universités publiques. (...)

Rolin Wavre Ouverture des commerces - une guerre de retard

La polémique en cours sur les 3 dimanches est à la fois désastreuse et hors sujet. Je m'explique. Les syndicats croient ou prétendent se battre pour la défense des conditions de travail des employés du secteur de la vente. Je pense qu'ils ont une guerre de retard. Si l'on considère les chiffres d'affaires énormes des supermarchés de Cornavin et de l'Aéroport, la fréquentation constante y compris jusqu'à 23h de celui de la gare, on comprend bien qu'il y a un véritable besoin de flexibilité des horaires qui va bien au-delà des seuls dimanches de décembre. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir faire nos achats quotidiens en revenant d'une séance tardive, d'une conférence ou d'un spectacle. Il n'y a là rien qui relève d'un consumérisme forcené. Même l'idée qu'on ne doit pas tout sacrifier à la Consommation ne devrait pas nous empêcher d'avoir un peu de flexibilité. Selon la CCT qu'Unia a refusé de signer, les employés qui travaillent dans ces périodes décalées sont compensés au double du salaire. Je suis certain que l'offre intéresse de nombreux employés, et certainement encore plus d'étudiants à la recherche d'un petit job. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Sagesse et folie du monde qui vient.

Tous ceux et toutes celles qui s’interrogent sur l’avenir immédiat ou à plus long terme de l’humanité, devraient lire ce livre qui expose avec des mots simples, faciles à comprendre, ce que le temps qui vient nous réserve, mais avec cette nuance déterminante : cet avenir n’est pas une fatalité, il n’est écrit nulle part ; et c’est à l’humanité qu’il incombe de l’écrire, de faire preuve de sagesse et de choisir la vie et non la mort, le bonheur et non le malheur. C’est un acte du libre arbitre de l’homme. Cet aspect est important car les deux auteurs, Luc Ferry & Nicolas Bouzou, commencent par s’en prendre aux déclinologues, ces partisans de la conscience et de l’identité malheureuses, qui, chaque matin que Dieu fait, sapent le moral de leurs auditeurs et propagent ce qu’il faut bien nommer une dose massive de délectation morose. Et cela remonte à des décennies : jeune étudiant à la Sorbonne, je me souviens du président Georges Pompidou qui dénonçait déjà cette delectatio morosa dont les citoyens de ce pays semblent s’être fait une spécialité alors qu’ils font partie de cette frange de l’humanité, la mieux traitée, la mieux soignée, la mieux défendue et donc la plus heureuse ? (...)

John Goetelen: Paris-Montluçon, case prison

(...) Ils n’ont rien des héros sombres. Ce sont des gens sans particularité. Les quatre femmes n’ont aucun antécédent judiciaire, l’homme a une fois conduit en état d’ivresse. Pourtant sur la célèbre avenue parisienne, le quintette a fait un passage dans les boutiques de luxe cassées ou incendiées: ils ont pris des machines à café Nespresso, un collier Swarovski, et des habits de marque. Dans le train ils se vantent des vols qu’ils ont commis. Un passager entend leurs cocoricos et appelle la police. Laquelle cueille le groupe en gare d’Orléans. Elle comptabilise pour environ 1’000 euros de butin. Placés en garde à vue les prévenus affirment avoir trouvé ces objets à même le sol et les avoir ramassés. C’est la nouvelle version de « tombé du camion ». Ah, ce n’est pas un braquage, ni un gros casse prémédité. C’est de la petite délinquance opportuniste. On peut être Gilet jaune et occasionnellement malhonnête (...)

Gorgui Ndoye: Sauvons les Jeux de la Francophonie !

(...) Ancienne athlète de haut niveau puis entrepreneure et conseil stratégique pour diverses entités et personnalités et publiques, Sylve Maux a eu la chance de participer, à différents titres (bénévole, prestataire, organisatrice et invitée) à 4 éditions des Jeux de la Francophonie. Une récente expérience en cabinet ministériel lui a permis de renforcer son expertise et enrichir ses préconisations sur ces sujets. Les cosignataires d’une lettre ouverte appellent à la mobilisation en faveur des Jeux de la Francophonie parce que le moment est des plus favorables: 20 mars : Journée internationale de la Francophonie. Aucune candidature enregistrée pour la VIIIème édition des Jeux de 2021 (après le renoncement récent du Nouveau Brunswick).L'objectif: Faire rayonner la langue française au travers du sport : travailler tous ensemble pour construire le sport francophone de demain !

Pascal Holenweg: La gauche genevoise unie contre les réformes fiscales

(...) "Le Temps" diagnostiquait amèrement que (on ne s'en lasse pas) "les socialistes genevois ont, avec Ensemble à gauche et les Verts, un surmoi social qu'ils peinent à dépasser". Pire, ils le revendiquent, ce "surmoi social" -que partagent au sein même du PS partisans et adversaires de la réforme fiscale cantonale, s'ils l'expriment par des mots d'ordre différents. Ce "surmoi" de gauche vaut bien un "ça" de droite, non ? (...) Après tout, n'est-ce pas la faiblesse de leur "surmoi social" qui a mis le PS français, le SPD allemand, le SPOe autrichien et le Parti Démocratique italien dans l'état où ils se retrouvent ? Et n'est-ce pas de l'avoir à nouveau assumé qui a fait renaître le Labour de Corbyn et la gauche américaine de Sanders ?

Jean-Souhel Gowrié: Massacre de Christchurch

Vendredi dernier, Brenton Tarrant, ressortissant australien présenté comme extrémiste de droite, a fait irruption dans deux Mosquées de Christchurch... Depuis, à raison, peut-être, la terre entière (notamment la partie médiatique de celle-ci) avec son cortège habituel d'invités "experts", a relayé la nouvelle 24 heures sur 24, soulignant, à raison, le caractère terroriste et barbare de la tuerie. Insistant aussi sur le caractère islamophobe de l'attaque et, il fallait s'y attendre, la "responsabilité" de l'extrême droite (Le Pen, Zemmour, etc.) dans l'affaire.(...) Pour ma part, je vais vous livrer ici la première réaction d'un gamin de 12 ans quand il a pris connaissance de la nouvelle : "j'aimerais beaucoup savoir ce qu'ils vont faire à l'occasion de la prochaine attaque contre une église copte au Caire, ou ailleurs"...textuellement. Comme il a raison. (...) (TDG)