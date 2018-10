Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Cyril Aellen: C’est le moment de réagir !

Le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion du secteur juridique du service de police du commerce et de la lutte contre le travail au noir (PCTN) est accablant. Mais si révélateur. itoyens de ce Canton : lisez-le ! La plupart de vos députés s’en accommoderont si vous ne réagissez pas ! Depuis 5 ans que je siège à la commission des finances, j’assiste au même défilé : celui des Conseillers d’Etat qui viennent expliquer qu’il faut augmenter les dépenses et, surtout, les effectifs ! Il débute au mois de septembre et dure jusqu’au mois de décembre. Chaque mercredi après-midi, à huis-clos. Il n’y a qu’un seul discours, bien rodé. Toutes les dépenses supplémentaires (informatiques, ...) sont présentées comme des gains d’efficience. Les dépenses sont toutes votées ... mais aucun des gains d’efficience annoncés n’est réalisé ! On assiste chaque semaine au même chantage : le Conseil d’Etat brandit la menace d’une baisse de prestation à chaque économie demandée. Les commissaires hurlent à gauche, culpabilisent au centre-droit. Et votent finalement tous les crédits requis. (...) Le parlement est clairement responsable de ce fiasco : il est le financier (avec l’argent du contribuable) de cette usine à gaz étatique. Il n’exerce plus son principal rôle : celui de fixer quelques exigences budgétaires à un gouvernement qui dépense beaucoup trop pour masquer son incapacité de gestion.

Anne Cendre: Le monde de Charlot

Vevey bénéficie des retombées de la « muséographication » de Charlot. L’institution, fruit de l’architecte suisse Philippe Meylan et du muséographe québécois Yves Durand, ouverte en 2016, vient d’ailleurs d’obtenir une récompense méritée, le prix du meilleur musée d’Europe 2018, décerné par l’Académie européenne des musées. On vient de partout pour visiter sa demeure et les studios de cinéma qui rappellent toutes les facettes du personnage, ses créations, ses amis, sa famille. (...) Il y a des rencontres auxquelles on aurait aimé assister. Celle qui réunit Chaplin, Picasso, Aragon et Sartre dans l’atelier du peintre en 1952. Seul Aragon parle l’anglais. Chaplin ne parle que l’anglais. Qu’à cela ne tienne. « Charlot s’appuie à la cheminée et se met à raconter des choses, parfaitement insignifiantes, mais qu’il mime. (…) Gestes d’une grâce inouïe, petits frissons des épaules, étonnements des yeux et de la bouche, rires secs en crécelle, etc. C’est le grand numéro », a raconté Jean Cau, le secrétaire de Sartre. (Cité dans Oona Chaplin de Bertrand Meyer-Stabley, Pygmalion, 2010.)

Pascal Décaillet: Les rancoeurs cachées de la fusion

L’histoire exhume le fumet de province des romans de Balzac. Ou ceux de François Mauriac (1885-1970), qui nous raconte si bien les petits dessous cachés de cette bourgeoisie bordelaise qui l’a vu grandir. Il y a la famille, le mariage, le non-dit, l’argent. Il y a ce qu’on laisse paraître et ce qu’on cache. Il y a tout ce fatras de détails qui encombrent les destins, toutes ces petitesses, derrière les paravents de grandeur. En l’espèce, nous ne sommes pas en Gironde, mais à Genève. La famille n’est pas constituée d’un homme et d’une femme, mais de deux partis : elle s’appelle le PLR. Le mariage s’est déroulé en grande pompe, en mai 2011. A-t-il jamais été consommé ? Dans toute bonne famille, il y a des bijoux. (...) Quand on vous dit, depuis l’enfance, que vous êtes l’héritier des Lumières, de la Révolution, des Soldats de l’An II, des immenses figures qui ont fait la Suisse de 1848, et celle qui a suivi, vous avez peut-être un peu de peine à vous surexciter à l’idée d’un destin commun avec les fatigues patriciennes de la Vieille Ville, celles qui encensent tant la Restauration. (...)

Sylvain Thévoz: Une bibliothèque, pour quoi faire ?

Sur un pan de mur, j’ai entassé des cageots, fixé ceux-ci à la paroi avec de petites pièces de métal. J'ai rassemblé les camarades de route, les auteur.e.s aimé.e.s, les découvertes d’un instant, ceux qui promettent une évasion, de nouveaux horizons. Les offerts, les prêtés, un volé même -mais je ne pourrai même plus dire exactement en quelle circonstance-, ça remonte à bien longtemps. Certains transbahutés plusieurs fois, ayant subi les déménagements comme des divorces, passé des frontières, fait quelques allers retours. D'autres encore mis en pension comme on laisse un chat chez un ami cher, quand on pense qu'il y sera mieux que chez soi : mieux nourri, mieux soigné, un peu pour s'en débarrasser - eh oui certains font cela-.J'ai recueilli des livres blessés comme on accueille des bêtes. (...) Certains diront peut-être : à quoi bon une bibliothèque, tu as des tablettes maintenant, tu peux mettre ta bibliothèque dans un carré phosphorescent ou même dans un nuage. Tu peux dématérialiser Marx, atomiser Einstein, faire léviter Mahomet. Mais... l'odeur du papier, le plaisir de feuilleter un livre, ou le donner, ça la tablette ne le permet pas. Se passer d'électricité non plus, ou mettre des fleurs à sécher entre deux chapitres, écorner des pages, écrire dans la marge, laisser des miettes ou du sable dedans. Une odeur. Un parfum. A un moment donné, les cageots ont débordé…

Le groumeur genevois: Devine qui m'a fait Roi!

Sur l'écran, Henry, Charles, Albert, David, Duc de Sussex, plus couramment appelé Prince Harry, sixième dans la succession au trône, et sa donzelle roturière Meghan Markle, rendaient visite à leurs lointains sujets d'Océanie. Et j'te fais des courbettes, et j't'embrasse, et je t'enlace, et j'te dis toute mon admiration (et je n'ose pas te dire que t'es mal rasé et que le chapeau d'ta gonzesse est aussi laid que ceux de la Reine Mère...) C'est à ce moment-là que Bobonne s'est renfrognée et m'a jeté: - Pourquoi t'es couillon et pas roi? Sur le coup j'n'ai pas vraiment eu la réponse vive et immédiate qui fait mon succès auprès de mes potes de la Queue-d'Arve. Même Sartre aurait été vachement coincé par la question. - C'eût été vachement bonnard - a-t-elle poursuivi dans la bonne conjugaison - on habiterait un château avec plein de domestiques, on aurait du pognon, une Rolls et des tas de sujets qui brandiraient des drapeaux g'nevois sur notre passage. De bleu, de bleu...!

Edmée Cuttat: Nadine Labaki veut plaire à tout le monde. Sans succès

(...) Un démarrage on ne peut plus original, avec cette attaque contre ses géniteurs, prometteuse d’un passionnant questionnement moral sur le fait d’engendrer un enfant sans avoir les moyens de lui assurer une existence décente. Mais hélas, la réalisatrice libanaise Nadine Labaki qui veut plaire à tout le monde, laisse tomber ce sujet en or pour bifurquer sans attendre vers un banal flash back, pétri de bons sentiments. Avec ce film tourné caméra à l’épaule dans l’effervescence des rues de Beyrouth et des taudis des faubourgs, on suit le parcours chaotique de Zain, beau comme un ange et bluffant dans son propre rôle. Livré à lui-même, le gamin issu d'une famille très pauvre, qui se bat pour sauver sa petite sœur vendue à un homme plus âgé, va d’abord dormir dans un parc d’attractions. Puis il est recueilli par une immigrée clandestine et s’occupe de son bébé avant de se retrouver à la rue pour mendier et voler.La réalisatrice brasse ainsi sans subtilité toutes les thématiques sociales du moment: enfants maltraités, précarité, misère , sans papiers, migrants, destin inexorable des femmes dans un monde patriarcal. Alors certes, Capharnaüm (qui mérite vraiment son titre) nous montre une terrible et douloureuse réalité. Mais on n’en a pas moins droit, avec grosse sortie de violons et happy end discutable à l’appui, à un mélo tire-larmes, convenu et moraliste. (...)

Pierre Scherb: Les dealers de Genève

La lutte contre le deal de rue se fait de plus en plus pressante. Il y a une année, la Tribune de Genève lui avait consacré une série d’articles. Elle avait alors mentionné que 300 personnes d’origine africaine (en réalité surtout des Guinéens et Sénégalais) qui s’adonnait à cette sinistre activité. (...) Ce qui étonne cependant est que nous n’entendons pas plus souvent parler d’interdiction de pénétrer la région genevoise. Il s’agit d’un moyen mis à disposition des autorités cantonales par le droit fédéral (art. 74 de la loi sur les étrangers). Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà eu l’occasion de dire que la mesure est apte à atteindre l’objectif poursuivi, car elle empêche au délinquant de commettre de nouvelles infractions dans la région zurichoise, en l’occurenc. Elle respecte le principe de la proportionnalité (2C_338/2015). Pourquoi les autorités genevoises ne l'appliquent-elles pas plus souvent cette interdiction de pénétrer la région genevoise? (TDG)