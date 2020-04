Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Catherine Armand: Impatience

(...) Ce culte de l’instantanéité a rythmé nos journées, influencé nos personnalités et nos relations aux autres ; nous avons développé au niveau de notre société toute entière une impatience chronique, une incapacité à attendre, à différer la satisfaction et le plaisir. Mais tout cela s'est arrêté net. Nous sommes aujourd'hui dans un espace étrange où le vécu du temps qui passe n’est plus le même. Peut-être ne sera-t-il plus jamais le même. Personne ne peut se targuer de maîtriser un quelconque calendrier, ni les états, ni les médecins, ni les milieux économiques. Dans ce maintenant qui s'allonge, un nouveau rapport se met en place entre le temps et nous, plus serein. Nous sommes moins productifs, nous consommons moins, nous avons moins d'obligations. (...)

Grégory Pons: Pierre Maudet doit se réveiller !

Il se passe de drôles de choses dans la Genève horlogère : si tout le monde a pu applaudir l’abandon de Bâle par Rolex et quelques conjurés genevois, ainsi que le rapatriement à Genève, en avril prochain, de ce qui était le salon Baselworld, il semblerait qu’on en profite pour mettre en place une ségrégation choquante. On semble tout faire pour exclure de ce rendez-vous (stratégique pour l’horlogerie suisse après l’année sabbatique 2020) les créateurs indépendants, les petites marques de la nouvelle génération et toutes les PME de la montre qui ne relèvent pas d’un certain luxe horloger. La biodiversité traditionnelle et vitale de l’horlogerie suisse s’en trouve menacée… (...) Certes, Palexpo n’est pas sous l’autorité directe de Pierre Maudet, mais sa capacité d’influence n’y est pas négligeable (...)

David Frenkel: Antisionisme égale antisémitisme

J'aimerais d’abord dire ceci en préambule à ce qui va suivre : critiquer le gouvernement israélien n'est pas de l’antisionisme. Ce n’est pas, par exemple, parce que l’on critique le gouvernement suisse que l’on est anti-Suisse, dans le sens de dénier au peuple suisse le droit d’avoir un État indépendant. On est donc pas antisioniste --- pour autant que l'on appelle sioniste celui qui défend le gouvernement israélien, ce qui est absolument faux comme je vais vous le démontrer--- quand on s’insurge contre le gouvernance de l’État hébreu. (...) Selon le Larousse le sionisme est un « Mouvement dont l'objet fut la constitution, en Palestine, d'un État juif. » Par conséquent, refuser aux juifs d’avoir un État comme les autres peuples, c’est être antisioniste dans le sens de la définition du sionisme, et donc, dénier aux juifs d'avoir un État, comme ces derniers . Ce qui revient à promulguer contre eux des mesures discriminatoires qui entrent dans la définition de l’antisémitisme. (...)

Pascal Holenweg: Coronaccord de gouvernement en Israël

(...) On résume ? On résume : le sionisme est un projet politique, le judaïsme une religion et une culture -et on peut être cultureement juif sans l'être religieusement, comme l'auteur de ces lignes est protestant sans être croyant... c'est alors affaire d'héritage, de références, de réflexes, d'habitudes, pas de foi. L'opposition à un projet politique relève du débat politique, la transformation d'une religion en race relève de l'imbécilité, puis, historiquement, d'un crime absolu. Dans un cas, on est dans l'idéologie, dans l'autre on est dans la pathologie. Le projet politique sioniste est un projet nationaliste -ni plus, ni moins soutenable ou contestable en soi (y compris par des juifs : pour Martin Buber, l'Etat est un golem) que n'importe quel autre projet nationaliste. Dès lors, faire de l'antisionisme une forme d'antisémitisme est aussi stupide que faire du sionisme une forme de racisme (ce qu'une résolution de l'ONU crut pouvoir affirmer naguère), comme si seul ce nationalisme-là pouvait sombrer dans le racisme -en fait, tous le menacent. Bref, en quelques mots comme en d'innombrables, confondre antisionisme et antisémitisme dévalorise le combat contre l'antisémitisme et le plonge dans la confusion alors qu'il devrait être net, sans confusion et sans bavure, incontestable sinon par ceux cntre qui il se mène les antisémites eux-mêmes. On sera donc antisionistes comme le sont les anarchistes : par antinationalisme, pas par antijudaïsme. (...)

Mireille Vallette: Site haineux de la Mosquée de Lausanne

Sept mois après la dénonciation de l’Association suisse vigilance islam au Ministère public, une procureure nous envoie ce qui tient lieu de réponse. Vingt-cinq lignes pour nous dire que le serveur du site (haineux) promu par la Mosquée de Lausanne se trouve aux Antilles et qu’une enquête là-bas serait disproportionnée vu «les intérêts en jeu». Résultat des courses: une ordonnance de non-entrée en matière. Trouver le diffuseur et le faire condamner n’était évidemment pas l’objet de notre dénonciation. Me Poncet était clair: il entendait porter à la connaissance du Ministère public des faits lui paraissant «appeler une intervention vigoureuse de la justice». Mais à l’image du département de Béatrice Métraux sur le même sujet, répondre à côté évite de se prononcer sur le fond (...)

Anne Cendre: Jeu de masques

Petit dialogue débile et anémique qu’on imagine pendant une journée de confinement. - Je suis viré ! - On t’a vidé ? - Non, je n’ai pas été renvoyé, du moins pas encore. J’ai le virus. - Le virus de quoi ? - Le virus de la grippe, voyons. - On t’a pris en grippe ? - Mais non, la grippe, the flu. - Le flou, tu es fou ? - Le coronavirus. - Alors tu es couronné ! - Non, je suis masqué. - Ces horribles machins bleus qui cachent le sourire ? Pourquoi ne sont-ils pas roses ?- C’est mieux que noir. - On se plaignait des tchadors ou burquas et on fait la même chose ? - Nécessité fait loi ! - Tombe le masque ! - Pas maintenant ! Il va falloir s’y habituer. (...)

Jean Batou: Le virus et la faim dans le monde

À la fin de cette année, les populations affectées par une famine aigüe devraient plus que doubler, passant ainsi de 130 à 265 millions de personnes, selon les experts du Programme alimentaire mondial. Le confinement et la distance sociale ont en effet supprimé les sources de revenus les plus élémentaires de très nombreuses personnes qui survivent au jour le jour. L’année n’avait déjà pas bien commencé pour elles, mais les mois à venir s’annoncent beaucoup plus sombres. (...) La pandémie peut affecter directement la production agricole (des plantations aux récoltes), mais elle mine surtout l’approvisionnement des régions qui dépendant fortement des importations régionales ou internationales. Elle touche aussi la distribution des vivres, en particulier dans les pays du Sud global, où celle-ci dépend de réseaux à forte intensité de travail. À leur tour, les pénuries provoquent l’exode de populations urbaines fragiles, directement menacées : un demi-million d’entre elles ont ainsi déjà quitté les villes de l’Inde pour regagner leurs villages d’origine. Plus directement, avec la fermeture des écoles, des centaines de millions d’enfants ont été privés des repas qui y sont distribués. (...)

Rémi Mogenet: Alan Moore et Promethea

J'ai été frappé d'admiration, quand, tout jeune homme, j'ai découvert la série de comics Watchmen (1986-1987) écrite par Alan Moore et dessinée par Dave Gibbons. Tout à coup les super-héros prenaient corps, et devenaient des personnages crédibles; leurs problèmes, ancrés dans le monde réel, leur faisaient acquérir une véritable humanité. (...) Il y a dans Watchmen un personnage quasi divin, homme transformé par un accident radioactif; il est bleu, nu, tout-puissant. Mais explorant l'univers, il découvre sa vacuité. Le fond en est athée. Pourtant, Alan Moore a montré qu'il partageait mes vues symbolistes sur le super-héros dans une bande dessinée que j'ai découverte tout récemment, mais qui date du début des années 2000: celle intitulée Promethea, dessinée par J. H. Williams III et dont j'ai lu un gros tiers. Le monde imaginaire y est substantiel et, en s'y projetant, une simple mortelle devient, dans le monde physique, une héroïne sublime aux pouvoirs grandioses, qui doit beaucoup aux divinités antiques. On sent, je pense, l'influence de Thor, la bande dessinée de Jack Kirby (...)

Maurice Ruben Hayoun: Hommage à Christophe Tamisier, éditeur

Je me dois, en ces quelques lignes, rendre hommage à un grand éditeur. Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, un homme qui fut non seulement mon éditeur mais un grand ami, un excellent conseiller éditorial et un être éminemment bienveillant. Il vient de nous quitter à l’âge de soixante-cinq ans des suites d’une longue maladie. La nouvelle me laisse sans voix, mais il faut témoigner. Et je me dois comme tant d’autres de ses amis, de le faire. Au plan personnel, ma dette envers lui est immense. Quelques uns de mes ouvrages sur la philosophie juive ont paru dans sa maison d’édition, Armand Colin (Dunod) où il favorisa si magnanimement leur accueil. Je me souviens encore aujourd’hui de notre première rencontre, lors d’un déjeuner auquel je l’avais convié dans un établissement du XVIe arrondissement. Cela a dû se passer vers 2005, ou peu avant, trois années avant sa nomination comme Directeur général des éditions Armand Colin. Cette charge durera de 2008 à 2013. Le courant est aussitôt passé entre nous. (...)

JF Mabut: La pauvreté, les autoroutes, la guerre

On sait que les années folles ont suivi la Grande Guerre et la grippe espagnole, la seconde ayant fauché plus d'humains que la première. Comment l'Europe et le monde se sont-ils relevés de la Grande Dépression de 29-33? La réponse tient en trois mots: pauvreté, autoroute, guerre. Ou si vous préférez chômage (sans assurance, donc migration vers les villes et les soupes populaires), New Deal (Keynes et Roosevelt) et réarmement. Le tous au temps des passions politiques, des fronts, fasciste et populaire, du national-socialisme, du communiste, (eugénisme et homme nouveau), du personnalisme chrétien aussi mais en sourdine (Barth, Maritain, Mounier, Teilhard...) Comment allons-nous nous relever de la Grande pandémie 19-20? (...) Le monde avait appris et s'était accoutumé à fonctionner en flux tendu, en last minute, en mode zapping, en mode jetable (notamment dans les hôpitaux). Ce n'est pas un mode détestable. C'est même un mode évangélique (...)