Bruno Hubacher: GAFA ou cette censure qui vous veut du bien

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts du Hudson River depuis la publication, en 1922, du livre « Public Opinion » par le journaliste et intellectuel américain Walter Lippmann, lauréat du Prix Pulitzer, considéré par d’éminents intellectuels comme « l’œuvre fondatrice du journalisme moderne. » D’autres figures contemporaines, dont un disciple de Lippmann, le publicitaire austro-américain Edward Bernays, neveu du père de la psychanalyse, Sigmund Freud, adaptèrent le concept de « la propagande politique » ou ce que Lippmann appela « la fabrique du consentement », concept par ailleurs également copié par le ministre du Reich à l’éducation du peuple et à la propagande, Joseph Goebbels, entre 1933 et 1945, au domaine de l’économie, en utilisant la publicité pour préparer l’ascension irrésistible du corporatisme planétaire. Basé sur les nouvelles connaissances dans le domaine de la psychologie et les moyens modernes de la communication, Lippmann explora « de nouvelles pratiques de la démocratie » se servant de la « manipulation de l’opinion publique ». Walter Lippmann décrit les masses comme « un troupeau de moutons égarés qui doit être gouverné par une classe d’intellectuels et experts, intervenant en tant que « machine du savoir » pour éluder le défaut principal de la démocratie, l’illusion de l’idéal d’un citoyen tout-puissant », une attitude conforme au capitalisme moderne de l’époque, capitalisme qui se renforça inexorablement par l’omnipotence de la consommation de masse. (...) Nous sommes en 2018 et l’objectif reste intacte…

Olivier Emery: Ils ont tous deux 22 ans et sont admirables

Dimanche 14 octobre lors d'une compétition à Durban (RSA) le Genevois Wanders court le 10km en 27'32 (record d'Europe) et arrive 2ème de la course juste derrière l'Ougandais Cheptegel. C'est beau lorsque course-à-pieds rime avec sportivité; Wanders : "on s'est parlé pendant la course et il m'a encouragé à plusieurs reprises". Admirable Julien Wanders qui rapporte le propos, et admirable Joshua Cheptegel qui l'a tenu.

Daniel Warner: Do You Drink With a Plastic Straw?

(...) My point is that instead of just focusing on intergovernmental meetings or conventions, we should all focus on small, individual actions. After all, the civil rights movement in the United States was energized by one black woman, Rosa Parks, refusing to give up her seat to move to the back of a segregated bus. One woman, one stand, and the effect multiplied throughout the country. While certainly not trying to compete with Rosa Parks, I have started to refuse plastic straws in restaurants, just as I refuse plastic bags in shops. I am also trying to use my car less and less, relying more and more on Geneva’s public transport. Now you will say that my efforts are minimum, and I agree. You will also say that I am only one person and that my efforts are very small in the grand scheme of things. That’s also true. But that’s exactly my point. If more and more individuals stop talking about global responsibility or state inactivity and begin looking at their individual actions there might be significant change. As the functionalist David Mittrany wrote: “Peace through pieces.” No more plastic straws!

John Goetelen: Ouragans, zombies et terrorisme

Il y a quelque chose à tirer de la lecture des médias à propos des ouragans. Par exemple, alors que Leslie a touché le Portugal en catégorie 1, la couverture médiatique est moins grande et moins dramatisée que pour ceux, récents, qui ont touché les États-Unis. Manque de préparation des rédactions à cause de la rapidité du phénomène? Je rappelle que Leslie errait depuis trois semaines au coeur de l’Atlantique. C’est le deuxième plus long temps de vie pour un ouragan. Personne n’en parlait tant qu’il ne touchait aucune terre habitée. Et surprise, des experts l’ont défini de manière spécifique comme un ouragan « zombie », un terme que je n’ai encore jamais lu ni entendu dans ce contexte. (...) (TDG)