Bruno Hubacher: Crime en col blanc

C’est sans doute avec une pointe de « Schadenfreude » que le quotidien « The New York Times » relate dans son édition du 23 janvier dernier les tenants et aboutissants de ce que son reporter appelle « la fraude fiscale du siècle », connue sous l’appellation « cum-ex ». Le prélude allemand, de cette saga à multiples tiroirs, qui risque bien d’ébranler les fondements même de certains instituts bancaires, débuta le 7 novembre 2016 avec un entretien dans les locaux de la police criminelle de Düsseldorf entre la procureure Anne Brorhilker et le futur témoin clé du Ministère public, l’ancien avocat d’affaires repenti « Benjamin Frey ». (...)

Abbé Alain Arbez: Ne pas désespérer de la raison humaine

Il existe un courant du christianisme qui méprise la raison humaine. Or, une foi aveugle n’est pas un chemin vers la Vérité. Si nous prenons vraiment en compte la démarche biblique, nous constatons que l’accès à la présence de Dieu en ce monde est d’abord une connaissance par la raison. L’être humain est « capax Dei », car Dieu lui est accessible, simplement en admirant la création et ses merveilles. Dans la tradition hébraïque, Dieu est d’abord connu par sa création, puis cette connaissance s’affine lorsqu’est révélé que le Dieu créateur est aussi un Dieu sauveur. (...) Dans la ligne des affirmations de Martin Luther, certains estiment que la foi est totalement dissociée de l’intelligence humaine. « Sola Fides ! ». Le littéralisme biblique s’inspire de cette manière de voir, et tout texte inspiré est reçu sans possibilité de recul critique. Croire est alors conçu comme un don de Dieu vertical auquel l’être humain ne coopère pas. (...)

Simon Brandt: Budget municipal 2020 : l'épitaphe d'une politique

Quelques semaines après le vote du budget 2020 de la Ville de Genève, il convient de revenir sur les priorités et les choix affichés pour le dernier budget de la législature. Et de constater encore une fois le manque total de vision politique de certains partis qui préfèrent démolir des projets plutôt que d'en proposer des concrets. Au surplus, alors que le Conseil administratif ne gouverne plus rien en Ville de Genève depuis plus d'une année, c'est une nouvelle fois le Conseil municipal qui a pris les devants pour doter la municipalité d'un budget en faisant le travail que l'exécutif n'a pas fait. Soit dégager des priorités, se mettre d'accord, et constituer une majorité pour ce faire. A ce titre, le PLR Ville de Genève a pris ses responsabilités en tant que plus grand parti du Conseil municipal non représenté au Conseil administratif. (...)

Mireille Vallette: Les charmes cachés d’Abu Ramadan

Abu Ramadan, l'imam de Bienne repéré en 2017 pour avoir entre autres réclamé «l’anéantissement des chrétiens, des juifs, des Russes et des chiites … » poursuit ses sermons et sa guerre sainte contre les chrétiens et autres mécréants . L’homme, Lybien, peut rester en Suisse… puisqu’il détient un permis de séjour C! Il ne se gêne donc pas pour rabâcher ses propos venimeux. Et comme Allah et Mahomet ont tout bien fait, il vante la sanction des adultères: quoi de plus divinement juste que la lapidation? Des enregistrements réalisés à la mosquée Ar’Rahman de Bienne (canton de Berne) en témoignent. (...) J’accrédite l’idée qu’Abu Ramadan n’a pas réclamé l’anéantissement des chrétiens, des juifs et des chiites lors des conférences auxquelles il était invité par ces centres. Mais j'aimerais savoir quel contenu leur plaisait tant dans les discours du prêcheur pour qu’ils l’invitent si fréquemment. Et souvent, mais ça n’a sûrement rien à voir, en compagnie de Hani Ramadan. (...)

Marie-France de Meuron: ”Le cancer, un tremplin vers la vie”

el est le titre de la traversée du cancer vécu par Christian Roesch qui a accepté son épreuve en en captant les expériences autant avec son corps qu'avec son coeur, sa raison et son esprit. Chirurgien-dentiste de profession, il a déjà les sens bien éveillés, ce qui lui permet de trouver un "code d'accès dans le mouvement interne qui peut faire passer du pire au meilleur de soi". Ch. R. décrit de façon très précise ce qu'il éprouve et comment il utilise ses perceptions pour libérer des élans vitaux en lui, malgré la gravité de son cancer et les traitements lourds qu''il subit. (...) Un travail très intéressant effectué à la Haute école de travail social de Genève présente les liens possibles entre l'apparition du cancer et un bouleversement émotionnel. Il cite divers travaux effectués par des chercheurs dans différentes contrées qui "semblent prouver la théorie du lien entre la répression des émotions et l’incidence du cancer". (...)

David Frenkel: Une personne sans nom

J’avais trente et un an en ce début du mois d’avril. L’hiver, cet artiste, n’en terminait pas de découper le tapis céleste en lamelles. Les fines tranches de nuages blancs ne cessaient de tomber sur la parure décatie d’une terre encore somnolente. Je marchais d’un bon pas sur un sentier qui traversait un champ de blé. Eloigné de toute habitation, il reliait la maison où j’habitais, à un village éloigné de trois kilomètres. C’était dimanche, je me rendais chez un proche ami ; j’avais hâte de le retrouver. Cet ami était ma cellule familiale.(...) A mi-chemin, je croisai un vieillard qui portait un sac en bandoulière. Il m’apostropha avec un sourire narquois : – Jeune homme, pourquoi vous hâtez-vous ? Ce qui doit vous arriver, s’accomplira. Votre vie a tout son temps. Si quelqu’un doit se hâter, c’est moi ; j’ai fait mon temps. Or mes jambes ne me portent plus. (...)