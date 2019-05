Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Bernard Comoli: Une ONG genevoise et l’Amazonie péruvienne

(...) « Surveillance écologique » mis en place depuis 2006 par les organisations indigènes s’exerce au moyen des nouvelles technologies de l’information : smartphones et leurs applications digitales (GPS, vidéo, photo, base de données, etc.). Des jeunes « moniteurs » indigènes, désignés par leurs communautés, sont formés et équipés avant de se rendre sur le terrain pour documenter les incidents. (...) Le Mouvement pour la Coopération Internationale – MCI (une ONG genevoise) vient de mettre en ligne, sur son site Internet, un document d’une trentaine de pages consacré aux « Enjeux et partage de d’expériences avec des Fédérations indigènes d’Amazonie péruvienne ». Ce rapport, en français et téléchargeable librement, présente le contexte dans lequel se situe cette action (souvent des zones isolées et difficiles d’accès), son fonctionnement et son utilisation pour la défense des droits légaux des peuples indigènes. Le maintien de cette vigilance est toujours nécessaire. L’auteur du document est Aurélien Stoll. Un horticulteur diplômé, aussi ingénieur en gestion de la nature de la Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (...)

Mireille Vallette: «Qatar Papers» décortique l’offensive méthodique des Frères Musulmans

Les «Qatar Papers» parlent surtout d’argent et ce qu’ils montrent est choquant. L’arrosoir de l’ONG Qatar Charity, intimement liée au pouvoir de l’émir, a aidé à faire pousser 140 mosquées, écoles et centres islamiques en Europe, dont cinq en Suisse. Tous liés aux Frères Musulmans. Christian Chesnot et Georges Malbrunot apportent ainsi une preuve de plus que l’islam rétrograde et expansionniste s’épanouit sans entrave dans les pays européens. Mais nos auteurs ont le souci de ne pas alimenter «l’extrême droite», ce qui leur ouvre toutes grandes les portes des médias. Cette image positive a un grand mérite: faire passer des idées qui prononcées par des personnalités moins prudentes propulsent dans la sphère honteuse et bloquent l'accès aux grands médias. Le livre tout entier consacré à Qatar Charity fait un peu oublier les autres acteurs de l’offensive: Arabie saoudite, autres pays du Golfe, Turquie, Algérie, Maroc, tous obsédés par l’islam, son extension et leur propre influence. Le fonds de commerce de ces pays est le même et leurs buts semblables: islamiser l’Europe. (...)

Arnaud Cerutti: Bojan Dimic, coeur Grenat

(...) Alors, quand il arrive pour boire un café, des fidèles du Stade de Genève, qui devaient sûrement être déjà des fidèles des Charmilles dans les années septante, ne manquent pas de lui adresser un clin d’œil. Il faut dire que «Bobo», bien connu dans le milieu du foot genevois, est un personnage dont l’humilité et la sincérité n’ont que peu d’égal sur les rectangles verts. Présent depuis plus de trois ans dans le staff grenat, il a été l’assistant de Meho Kodro avant de prendre l’équipe en mains ad intérim au printemps 2018. Resté fidèle au club après l’arrivée de Geiger, Bojan Dimic se raconte ici en quelques anecdotes. (...) «C’est extraordinaire pour moi. Encore plus qu’elle ait été acquise avec Servette, ce club symbolique pour tout Genevois qui se respecte. Car oui, même si mon nom ne le dit pas forcément, je suis un vrai Genevois. Mon arrière-grand-père était déjà là. Je n’ai pas d’attaches ailleurs qu’ici. (...)

Daniel Warner: Free and fair elections are essential for a functioning democracy

(...) What about the United States? Are we sure that the patriarch of the Kennedy family, Joseph Kennedy, did not pay to have ballots stuffed in Chicago to allow his son John to carry Illinois in a crucial result that propelled the young Massachusetts Senator to victory in the 1960 presidential election? Are we guaranteed that the 2000 ballot recount in Florida that decided the presidential victory of George W. Bush over Al Gore was entirely above board? Corruption comes in many forms. (...) And what about George Soros and his Open Society? Following the fall of the Berlin Wall, Soros spent and spent to encourage candidates running in the emerging democracies in Eastern Europe. Was that fair? Was that interference in the internal affairs of a country? Were the Rainbow Revolutions totally self-generated? Free and fair are not absolute terms. (...)

Rémi Mogenet: Joseph de Maistre et le désamour de la littérature « spécialisée »

(...) Un curieux argument contre ma thèse m'a révélé le fond de quelque chose. On m'a reproché d'avoir rapporté que lorsque l'écrivain Philippe Sollers avait voulu parler de Joseph de Maistre dans sa revue, il avait reçu beaucoup de lettres d'injures, et que L'Humanité avait déclaré qu'il ne fallait pas parler de cet auteur. Citer Sollers dans une thèse paraissait aberrant. Non qu'on pût prouver l'inexactitude de son témoignage en fait très vraisemblable, mais à cause de sa personnalité, jugée artificielle – puisqu'il avait aussi consacré des numéros de sa revue à Marx, à Mao, à je ne sais plus qui. Mais surtout, crime suprême, lorsqu'il avait voulu parler de Joseph de Maistre, il n'avait consulté aucun universitaire spécialiste de l'écrivain. (...) Sous le reproche relatif à Sollers, je sentais quelque chose poindre, cependant. Une vague amertume. (...) Je me trouvais dans une situation bien inconfortable – sorte de Philippe Sollers au petit pied. Inutile de qualifier: le mot vient facilement à la conscience. Les spécialistes amateurs ne bénéficient que de petites subventions, mais ils sont connus du public. Les professeurs sont connus de leurs seuls pairs, plutôt des rivaux, et des étudiants qui espèrent, en les écoutant, avoir des diplômes et des sous.

Pascal Décaillet: On impose trop le labeur !

(...) Dans ce pays que nous aimons, nous ne sommes pas des sujets, mais des citoyennes et des citoyens. L’Etat social, nous le voulons. Ne laisser personne sur le bord du chemin, nous en sommes d’accord. La nécessité de l’impôt, nous ne la discutons pas. Mais c’est une question de curseur, de proportions. Il y a un moment où la conjonction des primes d’assurance maladie et de la fiscalité sur le travail devient simplement étouffante. On impose trop le labeur ! Et il devient urgent, pour la politique, tous partis confondus, de se soucier de cette classe moyenne qui travaille, participe à la prospérité générale, mais ne peut plus s’acheter grand-chose, et encore moins capitaliser. (...)

Jean Zahno: 2 milliards demandés à Bayer par la justice Aux USA pour 2 retraités

(...) La justice est-elle ridicule, oui je le crois. Pour l’UBS ou Bayer ce sont des montants disproportionnés. Ces montants demandés ressemblent à des comportements dans ces émissions de télé-réalités ou tout est possible. Le dommage demandé de 4 milliards pour UBS représente le travail de 60000 personnes pendant 1 an dans le monde. Pour réaliser un tel bénéfice il faut beaucoup travailler, oui je sais que dans certains pays on préfère faire des grèves et la providence fera le reste. Alors réfléchissons ensemble ce que doit représenter ces quelques milliards pour quelle fraude ? (...) (TDG)